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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2021-12-01T20:12+0200
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КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 659 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.Отмечены два случая "импорта" инфекции – из Голландии и Турции.Общее число случаев заражения в стране достигло 364 433.У работников системы здравоохранения выявлено 14 случаев инфицирования: 4 – у врачей, 8 – у медсестер и 2 – у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 6158 тестов.Госпитализированы 1184 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 134 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 11).В то же время за сутки выздоровели 568 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 348 276.Минздрав сообщает о 22 погибших.Общее число скончавшихся на данный момент – 9141.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.
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Дмитрий Терехов
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в молдове, статистика, минздрав молдовы

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

20:12 01.12.2021 (обновлено: 20:18 01.12.2021)
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 659 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.
Отмечены два случая "импорта" инфекции – из Голландии и Турции.
Общее число случаев заражения в стране достигло 364 433.
У работников системы здравоохранения выявлено 14 случаев инфицирования: 4 – у врачей, 8 – у медсестер и 2 – у вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведено 6158 тестов.
Госпитализированы 1184 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 134 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 11).
В то же время за сутки выздоровели 568 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 348 276.
Минздрав сообщает о 22 погибших.
Общее число скончавшихся на данный момент – 9141.
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Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.
По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.
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