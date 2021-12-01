https://ru.sputnik.md/20211201/mir-za-sutki-kover-kishineve-katanie-tanke-estonii-strelba-michigane-46845549.html

Мир за сутки: ковер в Кишиневе, катание на танке в Эстонии и стрельба в школе США

Мир за сутки: ковер в Кишиневе, катание на танке в Эстонии и стрельба в школе США

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

2021-12-01T09:00+0200

2021-12-01T09:00+0200

2021-12-01T09:56+0200

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КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Вымощенный разноцветной плиткой тротуар в виде национального орнамента на одном из проспектов Кишинева будет полностью готов до конца нынешнего года. Об этом в соцсетях сообщил мэр молдавской столицы Ион Чебан по итогам инспекции территории.По его словам, открытие аллеи "Григоре Виеру", которая и будет вымощена узором, состоится в конце декабря. К этому же сроку на аллее полностью завершится оформление праздничной иллюминации.Тротуар в стиле молдавского ковра будет украшать город на участке между пешеходной улицей Евгения Доги и улицей Иерусалимской.В планах мэрии - полностью благоустроить проспект Григоре Виеру. В настоящее время продолжается восстановление и благоустройство территории, прилегающей к Памятнику героям-комсомольцам, а также пешеходных переходов, - отметил мэр.Ранее по периметру аллеи были установлены система полива, освещение и камеры видеонаблюдения, отремонтировано и покрашено ограждение. Рабочие приступили к установке уличной мебели.Глава британского МИД прокатилась на танке в ЭстонииМинистр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прокатилась на танке во время визита в Эстонию перед тем, как отправиться в Ригу для участия в совещании глав МИД стран НАТО, передает РИА Новости.Во время поездки Трасс встретилась с контингентом британских войск, которые дислоцированы в Эстонии в рамках миссии НАТО. В настоящее время около 800 британских военных находятся в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.Видео с Трасс на танке, одетой в камуфляжный жилет и каску, опубликовало издание Times. На нем видно, как глава британского МИД в сопровождении военнослужащего едет на танке по заснеженному полигону.Перед поездкой на встречу глав МИД НАТО Трасс заявила, что для нее главной повесткой станет противостояние "дестабилизирующим действиям" России и Белоруссии. Ранее она выразила поддержку Украине, предостерегла Москву от "агрессии" и заявила, что НАТО не провоцирует Россию.Киев и западные страны в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Стрельба в школе штата Мичиган унесла жизни трех человекВ школе города Оксфорд штата Мичиган произошла стрельба, три человека погибли, не менее восьми пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение полиции.Ранее говорилось о шести раненых. По словам представителя офиса шерифа, погибшим от 14 до 17 лет. Пока неясно, какие причины подвигли стрелка к нападению. "Мотив пока не известен", - сказал представитель правоохранительных органов.Стрельба произошла в разгар учебного дня. Через пять минут после поступления сигнала о чрезвычайной ситуации злоумышленника задержала полиция, он опустил пистолет и сдался сам. Шериф округа Окленд Майк Бушар сообщил, что подозреваемый стрелял из пистолета, купленного его отцом на распродаже. У стрелка было как минимум два магазина по 15 патронов, в одном из них на момент задержания оставалось еще семь патронов.По информации американских СМИ, местным властям было известно о предупреждениях о стрельбе, появившихся в социальных сетях еще до происшествия, однако эти сведения сначала решено было проверить.

https://ru.sputnik.md/20211121/strelba-v-izraile-politsiya-soobschila-o-postradavshikh-46579319.html

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