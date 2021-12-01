https://ru.sputnik.md/20211201/moldova-poluchila-dopolnitelnye-dozvoly-na-gruzoperevozki-po-territorii-ukrainy-46850890.html
Молдова получила дополнительные дозволы на грузоперевозки по территории Украины
Молдова получила дополнительные дозволы на грузоперевозки по территории Украины
Молдова получила несколько тысяч дополнительных дозволов на текущий год.
2021-12-01T12:30+0200
2021-12-01T12:30+0200
2021-12-01T12:30+0200
экономика
в молдове
украина
молдова
грузовые перевозки
дозволы
андрей спыну
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КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Молдова получила на текущий год 3000 транзитных/двусторонних дозволов и 2000 портовых разрешений по территории Украины. Об этом сообщили в Национальном агентстве автотранспорта (ANTA).Получение дозволов стало результатом запроса Министерства инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова о предоставлении дополнительной квоты разрешений на грузовые перевозки. Как ранее сообщал вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну, это "непосредственный результат" его ноябрьского визита в Киев.Как сообщил Спыну, 6-7 декабря 2021 года состоится заседание Совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам, на котором будет обсуждаться ряд актуальных тем в сфере автомобильных перевозок, включая доработку всех процедурных аспектов для обеспечения режима экспедирования грузов.Кроме того, министр инфраструктуры Молдовы тогда рассказал, что согласовал с украинской стороной процедурные аспекты, необходимые для реализации свободного режима молдавско-украинских грузовых и транзитных перевозок.
https://ru.sputnik.md/20211126/moldova-poluchila-dopolnitelnye-dozvoly-gruzoperevozki-territorii-ukrainy-46751035.html
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, украина, молдова, грузовые перевозки, дозволы, андрей спыну
Молдова получила дополнительные дозволы на грузоперевозки по территории Украины
Молдова получила несколько тысяч дополнительных дозволов на текущий год.
КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Молдова получила на текущий год 3000 транзитных/двусторонних дозволов и 2000 портовых разрешений по территории Украины. Об этом сообщили в Национальном агентстве автотранспорта (ANTA).
Получение дозволов стало результатом запроса Министерства инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова о предоставлении дополнительной квоты разрешений на грузовые перевозки.
Как ранее сообщал вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну, это "непосредственный результат" его ноябрьского визита в Киев.
Как сообщил Спыну, 6-7 декабря 2021 года состоится заседание Совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам, на котором будет обсуждаться ряд актуальных тем в сфере автомобильных перевозок, включая доработку всех процедурных аспектов для обеспечения режима экспедирования грузов.
Кроме того, министр инфраструктуры Молдовы тогда рассказал, что согласовал с украинской стороной процедурные аспекты, необходимые для реализации свободного режима молдавско-украинских грузовых и транзитных перевозок.