Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211201/moskva-pervaya-sredi-evropeyskikh-gorodov-innovatsiyam-borbe-covid-46846799.html
Москва - первая среди европейских городов по инновациям в борьбе с COVID-19
Москва - первая среди европейских городов по инновациям в борьбе с COVID-19
В рейтинге инноваций, помогающих в борьбе с коронавирусом, российская столица заняла одно из ведущих мест.
2021-12-01T10:02+0200
2021-12-01T10:21+0200
коронавирус
в мире
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/01/46847055_0:0:3471:1952_1920x0_80_0_0_d6e116d97ad408273595243d7bed01c5.jpg
КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Москва опередила Лондон и Барселону и стала первой среди европейских городов в рейтинге инноваций, помогающих в формировании устойчивости к коронавирусу, пишет официальный сайт мэра Москвы.Третью строчку - после Сан-Франциско и Нью-Йорка - Москва заняла среди мировых мегаполисов. Замыкают пятерку Бостон и Лондон. Рейтинг составило международное исследовательское агентство StartupBlink."Добиться высоких показателей Москве помогло почти 160 передовых решений, которые применяются для борьбы с распространением коронавируса", - отмечает источник.Выделено три главных:Эксперты агентства StartupBlink оценивали принятые в Москве меры с точки зрения эпидемиологических показателей и влияния на экономику.Как отмечается, успешным для Москвы был опыт профилактики. Так, в городе увеличили количество пунктов бесплатного экспресс-тестирования и вакцинации, запатентовали онлайн-программы и платформы для обучения, развивали возможности телемедицины.За время пандемии система здравоохранения российской столицы накопила "достаточно большой запас прочности, который позволяет не останавливать плановую и экстренную помощь даже в периоды пиков заболеваемости COVID-19", - отмечает портал.Немаловажной стала и помощь бизнесу: в текущем году мерами поддержки воспользовалось около 25 тысяч малых и средних предприятий.Рейтинг составляется на базе глобальной карты инновационных решений по борьбе с коронавирусом и оценивает около 100 ведущих городов и 40 стран мира. Глобальная карта была создана в марте 2020 года, за это время на нее было добавлено более тысячи решений.Алгоритм рейтинга учитывает количество и тип инноваций, которые используются в борьбе с коронавирусом. К рассмотрению принимались проекты, которые соответствовали трем основным критериям: инновационность, релевантность (решение должно непосредственно отвечать на вызовы COVID-19) и достоверность. За отдельные выдающиеся инициативы присуждались дополнительные баллы.
https://ru.sputnik.md/20211115/rossia-qr-kod-obschestvennye-mesta-obyazatelnye-46432601.html
россия
москва
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/01/46847055_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cd36b3f4ad1a8034ab872b4f296ca532.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, россия, москва

Москва - первая среди европейских городов по инновациям в борьбе с COVID-19

10:02 01.12.2021 (обновлено: 10:21 01.12.2021)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на Кремль и Кремлевскую набережную с Большого Москворецкого моста в Москве.
Вид на Кремль и Кремлевскую набережную с Большого Москворецкого моста в Москве. - Sputnik Молдова, 1920, 01.12.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Российская столица успешно расположилась в рейтинге инноваций, помогающих в борьбе с коронавирусом.
КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Москва опередила Лондон и Барселону и стала первой среди европейских городов в рейтинге инноваций, помогающих в формировании устойчивости к коронавирусу, пишет официальный сайт мэра Москвы.
Третью строчку - после Сан-Франциско и Нью-Йорка - Москва заняла среди мировых мегаполисов. Замыкают пятерку Бостон и Лондон. Рейтинг составило международное исследовательское агентство StartupBlink.
"Добиться высоких показателей Москве помогло почти 160 передовых решений, которые применяются для борьбы с распространением коронавируса", - отмечает источник.
Выделено три главных:
алгоритмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта - методика помогла рентгенологам изучить более трех миллионов исследований;
облачная платформа, которая объединяет пациентов, врачей, медицинские организации, страховые компании, фармакологические производства и сайты;
технологии, которые помогают адаптировать жизнь горожан во время пандемии: проекты в сфере умного туризма, электронной коммерции и логистики, а также дистанционной работы и онлайн-образования.
Эксперты агентства StartupBlink оценивали принятые в Москве меры с точки зрения эпидемиологических показателей и влияния на экономику.
Как отмечается, успешным для Москвы был опыт профилактики. Так, в городе увеличили количество пунктов бесплатного экспресс-тестирования и вакцинации, запатентовали онлайн-программы и платформы для обучения, развивали возможности телемедицины.
За время пандемии система здравоохранения российской столицы накопила "достаточно большой запас прочности, который позволяет не останавливать плановую и экстренную помощь даже в периоды пиков заболеваемости COVID-19", - отмечает портал.
Немаловажной стала и помощь бизнесу: в текущем году мерами поддержки воспользовалось около 25 тысяч малых и средних предприятий.
Рейтинг составляется на базе глобальной карты инновационных решений по борьбе с коронавирусом и оценивает около 100 ведущих городов и 40 стран мира. Глобальная карта была создана в марте 2020 года, за это время на нее было добавлено более тысячи решений.
QR-код сертификата вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 15.11.2021
Россия
В России QR-коды в общественных местах могут стать обязательными
15 ноября, 18:31
Алгоритм рейтинга учитывает количество и тип инноваций, которые используются в борьбе с коронавирусом. К рассмотрению принимались проекты, которые соответствовали трем основным критериям: инновационность, релевантность (решение должно непосредственно отвечать на вызовы COVID-19) и достоверность. За отдельные выдающиеся инициативы присуждались дополнительные баллы.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:12В Молдове в первый день зимы выпал снег
12:00Бензин и дизтопливо в Молдове - все дешевле: НАРЭ публикует цены на 2 декабря
11:48В Кишиневе самолет совершил экстренную посадку: что произошло
11:45НАТО призывает РФ возобновить диалог в рамках Совета Россия – НАТО
11:15ЦИК Молдовы начал печатать бюллетени для второго тура местных выборов
10:50Поставщиков газа в Молдове обяжут иметь запас голубого топлива
10:27МИД России: ВС Украины стягивают силы в зону конфликта в Донбассе
10:02Москва - первая среди европейских городов по инновациям в борьбе с COVID-19
09:27Где в Кишиневе 1 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Мир за сутки: ковер в Кишиневе, катание на танке в Эстонии и стрельба в школе США
08:30Коррупция и "хорошие люди": кто кого
08:00Три больницы Кишинева прекратили принимать пациентов с коронавирусом
07:30В Кишиневе открываются концертные залы, театры и фитнес-центры
07:00Самый точный прогноз погоды: декабрьское потепление
00:01Погодные рекорды Молдовы 1 декабря
ВчераВакцинация от COVID-19 для греков старше 60 лет обязательна, за отказ – штраф
ВчераТалибы учатся летать: первые учения ВВС на севере Афганистана – против кого?
ВчераВизит в Брюссель: с кем встретилась премьер-министр Гаврилица
ВчераКурс валют на среду: евро растет, доллар сдает позиции
ВчераПутин – о новом штамме коронавируса и взаимоотношениях с НАТО и Украиной