https://ru.sputnik.md/20211201/moskva-pervaya-sredi-evropeyskikh-gorodov-innovatsiyam-borbe-covid-46846799.html

Москва - первая среди европейских городов по инновациям в борьбе с COVID-19

Москва - первая среди европейских городов по инновациям в борьбе с COVID-19

В рейтинге инноваций, помогающих в борьбе с коронавирусом, российская столица заняла одно из ведущих мест.

2021-12-01T10:02+0200

2021-12-01T10:02+0200

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КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Москва опередила Лондон и Барселону и стала первой среди европейских городов в рейтинге инноваций, помогающих в формировании устойчивости к коронавирусу, пишет официальный сайт мэра Москвы.Третью строчку - после Сан-Франциско и Нью-Йорка - Москва заняла среди мировых мегаполисов. Замыкают пятерку Бостон и Лондон. Рейтинг составило международное исследовательское агентство StartupBlink."Добиться высоких показателей Москве помогло почти 160 передовых решений, которые применяются для борьбы с распространением коронавируса", - отмечает источник.Выделено три главных:Эксперты агентства StartupBlink оценивали принятые в Москве меры с точки зрения эпидемиологических показателей и влияния на экономику.Как отмечается, успешным для Москвы был опыт профилактики. Так, в городе увеличили количество пунктов бесплатного экспресс-тестирования и вакцинации, запатентовали онлайн-программы и платформы для обучения, развивали возможности телемедицины.За время пандемии система здравоохранения российской столицы накопила "достаточно большой запас прочности, который позволяет не останавливать плановую и экстренную помощь даже в периоды пиков заболеваемости COVID-19", - отмечает портал.Немаловажной стала и помощь бизнесу: в текущем году мерами поддержки воспользовалось около 25 тысяч малых и средних предприятий.Рейтинг составляется на базе глобальной карты инновационных решений по борьбе с коронавирусом и оценивает около 100 ведущих городов и 40 стран мира. Глобальная карта была создана в марте 2020 года, за это время на нее было добавлено более тысячи решений.Алгоритм рейтинга учитывает количество и тип инноваций, которые используются в борьбе с коронавирусом. К рассмотрению принимались проекты, которые соответствовали трем основным критериям: инновационность, релевантность (решение должно непосредственно отвечать на вызовы COVID-19) и достоверность. За отдельные выдающиеся инициативы присуждались дополнительные баллы.

https://ru.sputnik.md/20211115/rossia-qr-kod-obschestvennye-mesta-obyazatelnye-46432601.html

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