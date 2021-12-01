https://ru.sputnik.md/20211201/moskva-pervaya-sredi-evropeyskikh-gorodov-innovatsiyam-borbe-covid-46846799.html
Москва - первая среди европейских городов по инновациям в борьбе с COVID-19
Москва - первая среди европейских городов по инновациям в борьбе с COVID-19
В рейтинге инноваций, помогающих в борьбе с коронавирусом, российская столица заняла одно из ведущих мест.
2021-12-01T10:02+0200
2021-12-01T10:02+0200
2021-12-01T10:21+0200
коронавирус
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москва
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КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Москва опередила Лондон и Барселону и стала первой среди европейских городов в рейтинге инноваций, помогающих в формировании устойчивости к коронавирусу, пишет официальный сайт мэра Москвы.Третью строчку - после Сан-Франциско и Нью-Йорка - Москва заняла среди мировых мегаполисов. Замыкают пятерку Бостон и Лондон. Рейтинг составило международное исследовательское агентство StartupBlink."Добиться высоких показателей Москве помогло почти 160 передовых решений, которые применяются для борьбы с распространением коронавируса", - отмечает источник.Выделено три главных:Эксперты агентства StartupBlink оценивали принятые в Москве меры с точки зрения эпидемиологических показателей и влияния на экономику.Как отмечается, успешным для Москвы был опыт профилактики. Так, в городе увеличили количество пунктов бесплатного экспресс-тестирования и вакцинации, запатентовали онлайн-программы и платформы для обучения, развивали возможности телемедицины.За время пандемии система здравоохранения российской столицы накопила "достаточно большой запас прочности, который позволяет не останавливать плановую и экстренную помощь даже в периоды пиков заболеваемости COVID-19", - отмечает портал.Немаловажной стала и помощь бизнесу: в текущем году мерами поддержки воспользовалось около 25 тысяч малых и средних предприятий.Рейтинг составляется на базе глобальной карты инновационных решений по борьбе с коронавирусом и оценивает около 100 ведущих городов и 40 стран мира. Глобальная карта была создана в марте 2020 года, за это время на нее было добавлено более тысячи решений.Алгоритм рейтинга учитывает количество и тип инноваций, которые используются в борьбе с коронавирусом. К рассмотрению принимались проекты, которые соответствовали трем основным критериям: инновационность, релевантность (решение должно непосредственно отвечать на вызовы COVID-19) и достоверность. За отдельные выдающиеся инициативы присуждались дополнительные баллы.
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в мире, россия, москва
Москва - первая среди европейских городов по инновациям в борьбе с COVID-19
10:02 01.12.2021 (обновлено: 10:21 01.12.2021)
Российская столица успешно расположилась в рейтинге инноваций, помогающих в борьбе с коронавирусом.
КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik.
Москва опередила Лондон и Барселону и стала первой среди европейских городов в рейтинге инноваций
, помогающих в формировании устойчивости к коронавирусу, пишет официальный сайт мэра Москвы
.
Третью строчку - после Сан-Франциско и Нью-Йорка - Москва заняла среди мировых мегаполисов. Замыкают пятерку Бостон и Лондон. Рейтинг составило международное исследовательское агентство StartupBlink.
"Добиться высоких показателей Москве помогло почти 160 передовых решений, которые применяются для борьбы с распространением коронавируса", - отмечает источник.
алгоритмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта - методика помогла рентгенологам изучить более трех миллионов исследований;
облачная платформа, которая объединяет пациентов, врачей, медицинские организации, страховые компании, фармакологические производства и сайты;
технологии, которые помогают адаптировать жизнь горожан во время пандемии: проекты в сфере умного туризма, электронной коммерции и логистики, а также дистанционной работы и онлайн-образования.
Эксперты агентства StartupBlink оценивали принятые в Москве меры с точки зрения эпидемиологических показателей и влияния на экономику.
Как отмечается, успешным для Москвы был опыт профилактики. Так, в городе увеличили количество пунктов бесплатного экспресс-тестирования и вакцинации, запатентовали онлайн-программы и платформы для обучения, развивали возможности телемедицины.
За время пандемии система здравоохранения российской столицы накопила "достаточно большой запас прочности, который позволяет не останавливать плановую и экстренную помощь даже в периоды пиков заболеваемости COVID-19", - отмечает портал.
Немаловажной стала и помощь бизнесу: в текущем году мерами поддержки воспользовалось около 25 тысяч малых и средних предприятий.
Рейтинг составляется на базе глобальной карты инновационных решений по борьбе с коронавирусом
и оценивает около 100 ведущих городов и 40 стран мира. Глобальная карта была создана в марте 2020 года, за это время на нее было добавлено более тысячи решений.
Алгоритм рейтинга учитывает количество и тип инноваций, которые используются в борьбе с коронавирусом. К рассмотрению принимались проекты, которые соответствовали трем основным критериям: инновационность, релевантность (решение должно непосредственно отвечать на вызовы COVID-19) и достоверность. За отдельные выдающиеся инициативы присуждались дополнительные баллы.