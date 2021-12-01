https://ru.sputnik.md/20211201/narodnyy-advokat-gotova-podat-v-otstavku-chem-prichina-46858766.html

Народный адвокат может подать в отставку: в чем причина

Народный адвокат может подать в отставку: в чем причина

Народный адвокат Наталья Молошаг признала, что трудоустроила в команду своего бывшего клиента, осужденного за сутенерство.

2021-12-01T14:23+0200

2021-12-01T14:23+0200

2021-12-01T14:25+0200

общество

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КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Народный адвокат Наталья Молошаг признала, что в ее команде работает человек, осужденный за сутенерство. В связи с этим Молошаг отметила, что может подать в отставку, но лишь при определенных условиях и по окончании проверки в офисе народного адвоката. "Как новый глава офиса я инициировала проверку и инвентаризацию, которые выявили множество нарушений. Отсутствуют некоторые подарки международных организаций. Я уже сообщила о нарушениях в СИБ и органах финансового контроля. Если в моей деятельности выявят нарушения, чтобы не навредить имиджу офиса, я рассмотрю возможность подать в отставку", - заявила Молошаг на пресс-конференции в среду.Такое заявление Молошаг сделала, отвечая на вопрос журналистов о возможной отставке в связи со спорным назначением в ее команду. Также Молошаг уточнила, что мужчина, о котором идет речь - Думитру Годорог - работает ее ассистентом еще с 2018 года по контракту о предоставлении услуг и получает небольшую зарплату. По словам народного адвоката, в ее офисе он выполняет "лишь техническую работу", функции водителя, электрика или охранника, а также он "не имеет доступа к конфиденциальной информации". Как подчеркнула Молошаг, в ее команде он оказался лишь потому, что она хотела помочь ему "интегрироваться в общество". В то же время народный адвокат рассказала, что с начала вступления в свою должность получала угрозы, в связи с чем ей была необходима охрана. Кроме того, Молошаг рассказала, что сервер офиса народного адвоката был взломан и пропали важные данные. Об этом уже знает полиция и проводит расследование, как заверила Молошаг.А также Молошаг пожаловалась на плохие условия работы в офисе народного адвоката.

https://ru.sputnik.md/20210923/parlament-naznachili-novogo-narodnogo-advokata-44991627.html

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в молдове, молдова, отставка, народный адвокат