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НАТО призывает РФ возобновить диалог в рамках Совета Россия – НАТО
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Заявления генсека альянса прозвучали на саммите глав МИД НАТО в Риге.
КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Возобновить диалог с североатлантическим альянсом в рамках Совета Россия — НАТО во имя мира и безопасности призывает НАТО Россию, об этом журналистам заявил в Риге генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости.
Саммит глав МИД НАТО проходит в столице Латвии 30 ноября и 1 декабря.
Саммит глав МИД НАТО проходит в столице Латвии 30 ноября и 1 декабря.
"Мы обсудили наш комбинированный подход к отношениям с Россией, который сочетает сдерживание, где это необходимо, и открытость к диалогу. Мы понимаем жизненную важность диалога с Россией и мы открыты к такому взаимодействию в рамках Совета Россия-НАТО", — сказал Столтенберг.
Секретариат НАТО 6 декабря официально уведомил российскую сторону о решении генсека НАТО Йенса Столтенберга отозвать с 1 ноября 2021 года аккредитацию у восьми сотрудников постоянного представительства РФ, а также сократить с того же числа общую численность состава дипмиссии до 10 человек.
Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО сломала механизмы диалога с Россией, отношения с альянсом носят удручающий характер.
Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО сломала механизмы диалога с Россией, отношения с альянсом носят удручающий характер.