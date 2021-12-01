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НАТО призывает РФ возобновить диалог в рамках Совета Россия – НАТО
НАТО призывает РФ возобновить диалог в рамках Совета Россия – НАТО
Заявления генсека альянса прозвучали на саммите глав МИД НАТО в Риге.
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КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Возобновить диалог с североатлантическим альянсом в рамках Совета Россия — НАТО во имя мира и безопасности призывает НАТО Россию, об этом журналистам заявил в Риге генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости.Саммит глав МИД НАТО проходит в столице Латвии 30 ноября и 1 декабря.Секретариат НАТО 6 декабря официально уведомил российскую сторону о решении генсека НАТО Йенса Столтенберга отозвать с 1 ноября 2021 года аккредитацию у восьми сотрудников постоянного представительства РФ, а также сократить с того же числа общую численность состава дипмиссии до 10 человек.Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО сломала механизмы диалога с Россией, отношения с альянсом носят удручающий характер.
https://ru.sputnik.md/20211130/putin-novyy-shtamm-nato-ukraina-46843715.html
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в мире, россия, нато

НАТО призывает РФ возобновить диалог в рамках Совета Россия – НАТО

11:45 01.12.2021
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - Sputnik Молдова, 1920, 01.12.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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Заявления генсека альянса прозвучали на саммите глав МИД НАТО в Риге.
КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Возобновить диалог с североатлантическим альянсом в рамках Совета Россия — НАТО во имя мира и безопасности призывает НАТО Россию, об этом журналистам заявил в Риге генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости.

Саммит глав МИД НАТО проходит в столице Латвии 30 ноября и 1 декабря.

"Мы обсудили наш комбинированный подход к отношениям с Россией, который сочетает сдерживание, где это необходимо, и открытость к диалогу. Мы понимаем жизненную важность диалога с Россией и мы открыты к такому взаимодействию в рамках Совета Россия-НАТО", — сказал Столтенберг.

Секретариат НАТО 6 декабря официально уведомил российскую сторону о решении генсека НАТО Йенса Столтенберга отозвать с 1 ноября 2021 года аккредитацию у восьми сотрудников постоянного представительства РФ, а также сократить с того же числа общую численность состава дипмиссии до 10 человек.

Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО сломала механизмы диалога с Россией, отношения с альянсом носят удручающий характер.
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите Группы двадцати - Sputnik Молдова, 1920, 30.11.2021
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