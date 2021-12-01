https://ru.sputnik.md/20211201/nato-prizyvaet-rf-vozobnovit-dialog-v-ramkakh-soveta-rossiya-nato-46849454.html

НАТО призывает РФ возобновить диалог в рамках Совета Россия – НАТО

НАТО призывает РФ возобновить диалог в рамках Совета Россия – НАТО

Заявления генсека альянса прозвучали на саммите глав МИД НАТО в Риге.

2021-12-01T11:45+0200

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КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Возобновить диалог с североатлантическим альянсом в рамках Совета Россия — НАТО во имя мира и безопасности призывает НАТО Россию, об этом журналистам заявил в Риге генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости.Саммит глав МИД НАТО проходит в столице Латвии 30 ноября и 1 декабря.Секретариат НАТО 6 декабря официально уведомил российскую сторону о решении генсека НАТО Йенса Столтенберга отозвать с 1 ноября 2021 года аккредитацию у восьми сотрудников постоянного представительства РФ, а также сократить с того же числа общую численность состава дипмиссии до 10 человек.Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО сломала механизмы диалога с Россией, отношения с альянсом носят удручающий характер.

https://ru.sputnik.md/20211130/putin-novyy-shtamm-nato-ukraina-46843715.html

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