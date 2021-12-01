https://ru.sputnik.md/20211201/odnostalk-proekt-povyshenie-pensionii-vozrast-moldova-46808471.html
Односталко: кто стоит за проектом о повышении пенсионного возраста в Молдове
Односталко: кто стоит за проектом о повышении пенсионного возраста в Молдове
Депутат от Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко рассказал, что стоит за повышением пенсионного возраста в Молдове
2021-12-01T18:00+0200
2021-12-01T18:00+0200
2021-12-01T18:00+0200
радио
молдова
возраст
пенсия
увеличение
голосование
парламент
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Односталко: кто стоит за проектом о повышении пенсионного возраста в Молдове
Односталко: кто стоит за проектом о повышении пенсионного возраста в Молдове
Нынешняя власть в лице партии "Действие и солидарность" (PAS) выходила на минувшие парламентские выборы с обещаниями социального характера. А сейчас парламентское монобольшинство проголосовало в первом чтении за увеличение пенсионного возраста в республике.Обманули ли молдавских граждан в предпенсионном возрасте? И какую роль в таком стремлении парламентариев сыграли западные партнеры нынешней власти и, прежде всего, Международный валютный фонд (МВФ)? Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал депутат от Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко."Не только МВФ, но и другие западные кредиторы, которые выделяют крупные суммы Молдове, все настаивают на том, чтобы все социальные расходы были урезаны в целом. Речь идет о всех социальных компенсациях. Пенсия в этом перечне - мажорный, особый элемент, поскольку экономить стараются на тех людях, которые отстраивали эту страну, выплачивали всю жизнь налоги, а сейчас не могут воспользоваться своим заслуженным правом", - подчеркнул парламентарий. По словам депутата, МВФ выдает Молдове кредит в размере 564 миллионов долларов, ставя в ответ довольно жесткие условия экономии на всех социально-уязвимых слоях населения.Депутат уверен: представителям МВФ и других транснациональных финансовых структур содержать в Молдове пенсионеров посредством кредитов и грантов абсолютно невыгодно. Поэтому, уверен депутат, повышение пенсионного возраста и было одним из важных условий МВФ. Напомним, в настоящее время стандартный возраст выхода на пенсию у женщин составляет 59,5 года, а у мужчин – 63 года.На минувшей неделе депутаты в первом чтении приняли поправки в закон, который уравнивает возраст выхода на пенсию женщин и мужчин. За документ проголосовали 56 депутатов PAS.Согласно поправкам, со следующего года возраст выхода на пенсию у женщин будет расти постепенно, пока в 2028 году не достигнет 63 лет, как у мужчин. То есть каждый год возраст будет повышаться на полгода.
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Андрей Петрик
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молдова, возраст, пенсия, увеличение, голосование, парламент, аудио
Односталко: кто стоит за проектом о повышении пенсионного возраста в Молдове
Депутат от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов раскрыл детали законодательной инициативы о повышении пенсионного возраста граждан страны.
Нынешняя власть в лице партии "Действие и солидарность" (PAS) выходила на минувшие парламентские выборы с обещаниями социального характера. А сейчас парламентское монобольшинство проголосовало в первом чтении за увеличение пенсионного возраста в республике.
Обманули ли молдавских граждан в предпенсионном возрасте? И какую роль в таком стремлении парламентариев сыграли западные партнеры нынешней власти и, прежде всего, Международный валютный фонд (МВФ)? Об этом в эфире студии Sputnik Молдова
рассказал депутат от Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко.
"Не только МВФ, но и другие западные кредиторы, которые выделяют крупные суммы Молдове, все настаивают на том, чтобы все социальные расходы были урезаны в целом. Речь идет о всех социальных компенсациях. Пенсия в этом перечне - мажорный, особый элемент, поскольку экономить стараются на тех людях, которые отстраивали эту страну, выплачивали всю жизнь налоги, а сейчас не могут воспользоваться своим заслуженным правом", - подчеркнул парламентарий.
По словам депутата, МВФ выдает Молдове кредит в размере 564 миллионов долларов, ставя в ответ довольно жесткие условия экономии на всех социально-уязвимых слоях населения.
Бесплатного сыра в мышеловке не бывает. Все заявления о помощи международных финансовых структур, которые мы до сих пор слышим в медийном пространстве из уст представителей монобольшинства, продиктованы лишь тем, чтобы в нашей стране было достаточно людей, которые необходимы "кураторам" лишь как дешевая рабочая сила за границей.
Владимир Односталко
Депутат от Блока коммунистов и социалистов
Депутат уверен: представителям МВФ и других транснациональных финансовых структур содержать в Молдове пенсионеров посредством кредитов и грантов абсолютно невыгодно. Поэтому, уверен депутат, повышение пенсионного возраста и было одним из важных условий МВФ.
Напомним, в настоящее время стандартный возраст выхода на пенсию у женщин составляет 59,5 года, а у мужчин – 63 года.
На минувшей неделе депутаты в первом чтении приняли поправки в закон, который уравнивает возраст выхода на пенсию женщин и мужчин. За документ проголосовали 56 депутатов PAS.
Согласно поправкам, со следующего года возраст выхода на пенсию у женщин будет расти постепенно, пока в 2028 году не достигнет 63 лет, как у мужчин. То есть каждый год возраст будет повышаться на полгода.