https://ru.sputnik.md/20211201/odnostalk-proekt-povyshenie-pensionii-vozrast-moldova-46808471.html

Односталко: кто стоит за проектом о повышении пенсионного возраста в Молдове

Односталко: кто стоит за проектом о повышении пенсионного возраста в Молдове

Депутат от Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко рассказал, что стоит за повышением пенсионного возраста в Молдове

2021-12-01T18:00+0200

2021-12-01T18:00+0200

2021-12-01T18:00+0200

радио

молдова

возраст

пенсия

увеличение

голосование

парламент

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Односталко: кто стоит за проектом о повышении пенсионного возраста в Молдове Односталко: кто стоит за проектом о повышении пенсионного возраста в Молдове

Нынешняя власть в лице партии "Действие и солидарность" (PAS) выходила на минувшие парламентские выборы с обещаниями социального характера. А сейчас парламентское монобольшинство проголосовало в первом чтении за увеличение пенсионного возраста в республике.Обманули ли молдавских граждан в предпенсионном возрасте? И какую роль в таком стремлении парламентариев сыграли западные партнеры нынешней власти и, прежде всего, Международный валютный фонд (МВФ)? Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал депутат от Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко."Не только МВФ, но и другие западные кредиторы, которые выделяют крупные суммы Молдове, все настаивают на том, чтобы все социальные расходы были урезаны в целом. Речь идет о всех социальных компенсациях. Пенсия в этом перечне - мажорный, особый элемент, поскольку экономить стараются на тех людях, которые отстраивали эту страну, выплачивали всю жизнь налоги, а сейчас не могут воспользоваться своим заслуженным правом", - подчеркнул парламентарий. По словам депутата, МВФ выдает Молдове кредит в размере 564 миллионов долларов, ставя в ответ довольно жесткие условия экономии на всех социально-уязвимых слоях населения.Депутат уверен: представителям МВФ и других транснациональных финансовых структур содержать в Молдове пенсионеров посредством кредитов и грантов абсолютно невыгодно. Поэтому, уверен депутат, повышение пенсионного возраста и было одним из важных условий МВФ. Напомним, в настоящее время стандартный возраст выхода на пенсию у женщин составляет 59,5 года, а у мужчин – 63 года.На минувшей неделе депутаты в первом чтении приняли поправки в закон, который уравнивает возраст выхода на пенсию женщин и мужчин. За документ проголосовали 56 депутатов PAS.Согласно поправкам, со следующего года возраст выхода на пенсию у женщин будет расти постепенно, пока в 2028 году не достигнет 63 лет, как у мужчин. То есть каждый год возраст будет повышаться на полгода.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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молдова, возраст, пенсия, увеличение, голосование, парламент, аудио