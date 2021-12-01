https://ru.sputnik.md/20211201/peskov-podrobnosti-vizit-putin-lukashenko-krym-46862569.html

Песков раскрыл подробности визита Путина и Лукашенко в Крым

Песков раскрыл подробности визита Путина и Лукашенко в Крым

В Кремле не сомневаются в том, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе посетят Крым

2021-12-01T15:45+0200

2021-12-01T15:45+0200

2021-12-01T15:45+0200

в мире

владимир путин

крым

александр лукашенко

визит

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КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. В Кремле заявили, что не сомневаются в том, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в подходящий момент вместе посетят Крым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.При этом он уточнил, что для поездки не рассматривается какой-то конкретный город, рассматривается поездка в Крым.Ранее Александр Лукашенко дал большое персональное интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Во время интервью Лукашенко заявил, что собирается посетить Крым. "У нас определенная договоренность с (президентом России Владимиром – ред.) Путиным, что мы в Крыму побудем", - сказал он.По словам Лукашенко, его уже пригласили в Крым.Лукашенко уточнил, что ждет от российской стороны приглашения с конкретикой по срокам. "Мы раза три об этом говорили (с президентом Путиным - ред.). И он должен был сам определиться, когда удобнее будет время, там теплее, даже идеальное было. Я ему - когда пригласите, тогда и полетим", - сказал он.При этом Лукашенко добавил, что его поездка в Крым будет означать признание полуострова частью РФ. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ru.sputnik.md/20211201/lukashenko-deystviya-minsk-polsha-granitsy-46852556.html

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в мире, владимир путин, крым, александр лукашенко, визит