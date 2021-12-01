Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211201/peskov-podrobnosti-vizit-putin-lukashenko-krym-46862569.html
Песков раскрыл подробности визита Путина и Лукашенко в Крым
Песков раскрыл подробности визита Путина и Лукашенко в Крым
В Кремле не сомневаются в том, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе посетят Крым
2021-12-01T15:45+0200
2021-12-01T15:45+0200
в мире
владимир путин
крым
александр лукашенко
визит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/11/32925203_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_e5e2b696ba7c20bde38db89deeb1d13f.jpg
КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. В Кремле заявили, что не сомневаются в том, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в подходящий момент вместе посетят Крым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.При этом он уточнил, что для поездки не рассматривается какой-то конкретный город, рассматривается поездка в Крым.Ранее Александр Лукашенко дал большое персональное интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Во время интервью Лукашенко заявил, что собирается посетить Крым. "У нас определенная договоренность с (президентом России Владимиром – ред.) Путиным, что мы в Крыму побудем", - сказал он.По словам Лукашенко, его уже пригласили в Крым.Лукашенко уточнил, что ждет от российской стороны приглашения с конкретикой по срокам. "Мы раза три об этом говорили (с президентом Путиным - ред.). И он должен был сам определиться, когда удобнее будет время, там теплее, даже идеальное было. Я ему - когда пригласите, тогда и полетим", - сказал он.При этом Лукашенко добавил, что его поездка в Крым будет означать признание полуострова частью РФ. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ru.sputnik.md/20211201/lukashenko-deystviya-minsk-polsha-granitsy-46852556.html
крым
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/11/32925203_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_206167a1f1b5d00137087959ff5f7e58.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, владимир путин, крым, александр лукашенко, визит

Песков раскрыл подробности визита Путина и Лукашенко в Крым

15:45 01.12.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Молдова, 1920, 01.12.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Лукашенко планирует поездку в Крым по приглашению российского президента.
КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. В Кремле заявили, что не сомневаются в том, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в подходящий момент вместе посетят Крым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Очевидно, что сейчас в Крыму не самое лучшее время для таких поездок. Погода из ряда вон, да и различные климатические аномалии дают о себе знать. Но у меня нет сомнений, что в подходящий момент два президента договорятся и приедут в Крым.

Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Молдова
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь российского президента
При этом он уточнил, что для поездки не рассматривается какой-то конкретный город, рассматривается поездка в Крым.
Ранее Александр Лукашенко дал большое персональное интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Во время интервью Лукашенко заявил, что собирается посетить Крым.
"У нас определенная договоренность с (президентом России Владимиром – ред.) Путиным, что мы в Крыму побудем", - сказал он.
По словам Лукашенко, его уже пригласили в Крым.

Мое посещение Крыма - на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым".

Всебелорусское народное собрание в Минске - Sputnik Молдова
Александр Лукашенко
Президент Белоруссии
Лукашенко уточнил, что ждет от российской стороны приглашения с конкретикой по срокам. "Мы раза три об этом говорили (с президентом Путиным - ред.). И он должен был сам определиться, когда удобнее будет время, там теплее, даже идеальное было. Я ему - когда пригласите, тогда и полетим", - сказал он.
При этом Лукашенко добавил, что его поездка в Крым будет означать признание полуострова частью РФ.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Aleksandr Lukașenko - Sputnik Молдова, 1920, 01.12.2021
Лукашенко рассказал о действиях Минска, если Польша закроет границы
13:35
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:11Во сколько оценивается долг Termoelectrica перед "Молдовагаз"
15:45Песков раскрыл подробности визита Путина и Лукашенко в Крым
15:17Глава МВД Молдовы отправилась в Женеву: с кем запланированы встречи
14:50Страны ВОЗ готовят соглашение о контроле над пандемиями
14:23Народный адвокат может подать в отставку: в чем причина
14:02Лавров: с точки зрения выполнения Минских соглашений, Украина - потерянный случай
13:35Лукашенко рассказал о действиях Минска, если Польша закроет границы
13:08Санду передала поздравления по случаю Национального дня Румынии
12:43Конфликт в Донбассе не будет завершен без прямого диалога с Россией - Зеленский
12:30Молдова получила дополнительные дозволы на грузоперевозки по территории Украины
12:12В Молдове в первый день зимы выпал снег
12:00Бензин и дизтопливо в Молдове все дешевле: НАРЭ публикует цены на 2 декабря
11:48В Кишиневе самолет совершил экстренную посадку: что произошло
11:45НАТО призывает РФ возобновить диалог в рамках Совета Россия – НАТО
11:15ЦИК Молдовы начал печатать бюллетени для второго тура местных выборов
10:50Поставщиков газа в Молдове обяжут иметь запас голубого топлива
10:27МИД России: ВС Украины стягивают силы в зону конфликта в Донбассе
10:02Москва - первая среди европейских городов по инновациям в борьбе с COVID-19
09:27Где в Кишиневе 1 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Мир за сутки: ковер в Кишиневе, катание на танке в Эстонии и стрельба в школе США