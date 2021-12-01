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Песков раскрыл подробности визита Путина и Лукашенко в Крым
Песков раскрыл подробности визита Путина и Лукашенко в Крым
В Кремле не сомневаются в том, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе посетят Крым
2021-12-01T15:45+0200
2021-12-01T15:45+0200
2021-12-01T15:45+0200
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александр лукашенко
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КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. В Кремле заявили, что не сомневаются в том, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в подходящий момент вместе посетят Крым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.При этом он уточнил, что для поездки не рассматривается какой-то конкретный город, рассматривается поездка в Крым.Ранее Александр Лукашенко дал большое персональное интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Во время интервью Лукашенко заявил, что собирается посетить Крым. "У нас определенная договоренность с (президентом России Владимиром – ред.) Путиным, что мы в Крыму побудем", - сказал он.По словам Лукашенко, его уже пригласили в Крым.Лукашенко уточнил, что ждет от российской стороны приглашения с конкретикой по срокам. "Мы раза три об этом говорили (с президентом Путиным - ред.). И он должен был сам определиться, когда удобнее будет время, там теплее, даже идеальное было. Я ему - когда пригласите, тогда и полетим", - сказал он.При этом Лукашенко добавил, что его поездка в Крым будет означать признание полуострова частью РФ. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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в мире, владимир путин, крым, александр лукашенко, визит
Песков раскрыл подробности визита Путина и Лукашенко в Крым
Лукашенко планирует поездку в Крым по приглашению российского президента.
КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik.
В Кремле заявили, что не сомневаются в том, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в подходящий момент вместе посетят Крым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости
.
Очевидно, что сейчас в Крыму не самое лучшее время для таких поездок. Погода из ряда вон, да и различные климатические аномалии дают о себе знать. Но у меня нет сомнений, что в подходящий момент два президента договорятся и приедут в Крым.
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь российского президента
При этом он уточнил, что для поездки не рассматривается какой-то конкретный город, рассматривается поездка в Крым.
Ранее Александр Лукашенко дал большое персональное интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Во время интервью Лукашенко заявил, что собирается посетить Крым.
"У нас определенная договоренность с (президентом России Владимиром – ред.) Путиным, что мы в Крыму побудем", - сказал он.
По словам Лукашенко, его уже пригласили в Крым.
Мое посещение Крыма - на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым".
Александр Лукашенко
Президент Белоруссии
Лукашенко уточнил, что ждет от российской стороны приглашения с конкретикой по срокам. "Мы раза три об этом говорили (с президентом Путиным - ред.). И он должен был сам определиться, когда удобнее будет время, там теплее, даже идеальное было. Я ему - когда пригласите, тогда и полетим", - сказал он.
При этом Лукашенко добавил, что его поездка в Крым будет означать признание полуострова частью РФ.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".