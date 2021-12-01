https://ru.sputnik.md/20211201/pogodnye-rekordy-46840915.html
Погодные рекорды Молдовы 1 декабря
Погодные рекорды Молдовы 1 декабря
Какой была температура 1 декабря в Молдове в разные годы
2021-12-01T00:01+0200
2021-12-01T00:01+0200
2021-12-01T00:01+0200
в молдове
погода
рекорды
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КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы первого декабря специалисты зафиксировали в конце позапрошлого века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, первого декабря 1892 года столбик термометра упал до отметки в –14,1 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 1947 году. Тогда воздух прогрелся до +15,2 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 29,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210519/maldivam-grozit-ischeznovenie-iz-za-izmeneniya-klimata-34805085.html
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в молдове, погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 1 декабря
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы первого декабря специалисты зафиксировали в конце позапрошлого века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, первого декабря 1892 года столбик термометра упал до отметки в –14,1 градуса по Цельсию.
А температурный максимум был зарегистрирован в 1947 году. Тогда воздух прогрелся до +15,2 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 29,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.