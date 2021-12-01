https://ru.sputnik.md/20211201/pogodnye-rekordy-46840915.html

Погодные рекорды Молдовы 1 декабря

Погодные рекорды Молдовы 1 декабря

Какой была температура 1 декабря в Молдове в разные годы

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в молдове

погода

рекорды

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КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы первого декабря специалисты зафиксировали в конце позапрошлого века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, первого декабря 1892 года столбик термометра упал до отметки в –14,1 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 1947 году. Тогда воздух прогрелся до +15,2 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 29,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210519/maldivam-grozit-ischeznovenie-iz-za-izmeneniya-klimata-34805085.html

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2021

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в молдове, погода, рекорды