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Погодные рекорды Молдовы 1 декабря
Погодные рекорды Молдовы 1 декабря
Какой была температура 1 декабря в Молдове в разные годы
2021-12-01T00:01+0200
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КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы первого декабря специалисты зафиксировали в конце позапрошлого века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, первого декабря 1892 года столбик термометра упал до отметки в –14,1 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 1947 году. Тогда воздух прогрелся до +15,2 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 29,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Погодные рекорды Молдовы 1 декабря

00:01 01.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausОсень
Осень - Sputnik Молдова, 1920, 01.12.2021
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы первого декабря специалисты зафиксировали в конце позапрошлого века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, первого декабря 1892 года столбик термометра упал до отметки в –14,1 градуса по Цельсию.
А температурный максимум был зарегистрирован в 1947 году. Тогда воздух прогрелся до +15,2 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 29,3 градуса.
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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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