https://ru.sputnik.md/20211201/popesku-vystupit-sovet-ministrom-obse-stokgolm-46865074.html

Попеску выступит на Совете министров ОБСЕ в Стокгольме

Попеску выступит на Совете министров ОБСЕ в Стокгольме

В Стокгольме будут обсуждать вопросы военно-политического, экономико-экологического и гуманитарного характера.

2021-12-01T16:51+0200

2021-12-01T16:51+0200

2021-12-01T16:52+0200

молдова

нику попеску

общество

обсе

стокгольм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/11/46483158_0:67:3073:1795_1920x0_80_0_0_7a58a22d7b1ba84d788e78d90221b044.jpg

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Вице-премьер, глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску примет участие в 28-м ежегодном заседании Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое проходит с 1 по 3 декабря в Стокгольме. Об этом сообщили в среду в МИДЕИ.В ходе заседания министры иностранных дел 57 стран-участниц ОБСЕ обменяются мнениями по актуальным вопросам повестки дня организации по трем измерениям: военно-политическому, экономико-экологическому и гуманитарному.Министры обсудят проблемы, с которыми сталкивается регион ОБСЕ, а также их последствия для общей работы организации.Особое внимание будет уделено конфликтам в регионе ОБСЕ и их влиянию на уважение прав человека и основных свобод, а также путям укрепления европейской безопасности.Как отметили в МИДЕИ, Попеску расскажет о видении Республики Молдова по упомянутым вопросам и представит позицию республики по процессу урегулирования конфликта в восточных регионах страны.В Стокгольме Попеску проведет серию двусторонних встреч с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном, заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоана, а также с коллегами из Швеции, Польши, Норвегии, Дании, Эстонии, Ирландии, Кыргызской Республики, Северной Македонии и другими. Глава внешнеполитического ведомства Молдовы примет участие в заседании Совета министров стран-участниц ГУАМ, в ходе которого Республика Молдова с 1 января 2022 года примет ротационное председательство.

https://ru.sputnik.md/20211201/glava-mvd-otpravilas-zhenevu-kem-zaplanirovany-vstrechi-46860862.html

молдова

стокгольм

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

молдова, нику попеску, обсе, стокгольм