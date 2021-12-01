https://ru.sputnik.md/20211201/popesku-vystupit-sovet-ministrom-obse-stokgolm-46865074.html
Попеску выступит на Совете министров ОБСЕ в Стокгольме
Попеску выступит на Совете министров ОБСЕ в Стокгольме
В Стокгольме будут обсуждать вопросы военно-политического, экономико-экологического и гуманитарного характера.
2021-12-01T16:51+0200
2021-12-01T16:51+0200
2021-12-01T16:52+0200
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КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Вице-премьер, глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску примет участие в 28-м ежегодном заседании Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое проходит с 1 по 3 декабря в Стокгольме. Об этом сообщили в среду в МИДЕИ.В ходе заседания министры иностранных дел 57 стран-участниц ОБСЕ обменяются мнениями по актуальным вопросам повестки дня организации по трем измерениям: военно-политическому, экономико-экологическому и гуманитарному.Министры обсудят проблемы, с которыми сталкивается регион ОБСЕ, а также их последствия для общей работы организации.Особое внимание будет уделено конфликтам в регионе ОБСЕ и их влиянию на уважение прав человека и основных свобод, а также путям укрепления европейской безопасности.Как отметили в МИДЕИ, Попеску расскажет о видении Республики Молдова по упомянутым вопросам и представит позицию республики по процессу урегулирования конфликта в восточных регионах страны.В Стокгольме Попеску проведет серию двусторонних встреч с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном, заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоана, а также с коллегами из Швеции, Польши, Норвегии, Дании, Эстонии, Ирландии, Кыргызской Республики, Северной Македонии и другими. Глава внешнеполитического ведомства Молдовы примет участие в заседании Совета министров стран-участниц ГУАМ, в ходе которого Республика Молдова с 1 января 2022 года примет ротационное председательство.
https://ru.sputnik.md/20211201/glava-mvd-otpravilas-zhenevu-kem-zaplanirovany-vstrechi-46860862.html
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молдова, нику попеску, обсе, стокгольм
Попеску выступит на Совете министров ОБСЕ в Стокгольме
16:51 01.12.2021 (обновлено: 16:52 01.12.2021)
В Стокгольме будут обсуждать вопросы военно-политического, экономико-экологического и гуманитарного характера.
КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Вице-премьер, глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску примет участие в 28-м ежегодном заседании Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое проходит с 1 по 3 декабря в Стокгольме. Об этом сообщили в среду в МИДЕИ.
В ходе заседания министры иностранных дел 57 стран-участниц ОБСЕ обменяются мнениями по актуальным вопросам повестки дня организации по трем измерениям: военно-политическому, экономико-экологическому и гуманитарному.
Министры обсудят проблемы, с которыми сталкивается регион ОБСЕ, а также их последствия для общей работы организации.
Особое внимание будет уделено конфликтам в регионе ОБСЕ и их влиянию на уважение прав человека и основных свобод, а также путям укрепления европейской безопасности.
Как отметили в МИДЕИ, Попеску расскажет о видении Республики Молдова по упомянутым вопросам и представит позицию республики по процессу урегулирования конфликта в восточных регионах страны.
В Стокгольме Попеску проведет серию двусторонних встреч с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном, заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоана, а также с коллегами из Швеции, Польши, Норвегии, Дании, Эстонии, Ирландии, Кыргызской Республики, Северной Македонии и другими.
Глава внешнеполитического ведомства Молдовы примет участие в заседании Совета министров стран-участниц ГУАМ, в ходе которого Республика Молдова с 1 января 2022 года примет ротационное председательство.