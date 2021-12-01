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Поставщиков газа в Молдове обяжут иметь запас голубого топлива
Поставщиков газа в Молдове обяжут иметь запас голубого топлива
Правительство планирует внести поправки в несколько статей закона о природном газе.
2021-12-01T10:50+0200
2021-12-01T10:50+0200
в молдове
общество
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газ
андрей спыну
запасы
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КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. В Молдове готовят поправки к Закону № 108 о природном газе, согласно которым компании-поставщики газа будут обязаны накапливать запас газа, равный расходу за два зимних месяца. Об этом в социальных сетях сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Как отметил вице-премьер, соответствующий проект решения правительства уже готов. По словам Спыну, в то же время поправки установят за правительством право устанавливать обязательство по хранению запасов природного газа в качестве государственных резервов. Помимо этого, как уточнил чиновник, планируется внедрение необходимой правовой базы для согласованного определения тарифов на въезд и выезд для транспортных услуг - механизма взаимной компенсации между транспортными операторами (статья №99). Кроме того, как рассказал Спыну, власти внедрят конкретные положения о целостности и прозрачности оптового рынка природного газа и предоставят Национальному агентству по регламентированию в энергетике (НАРЭ) право проводить расследования в отношении манипуляций на рынке природного газа (статья №97). А также планируется изменение регламента REMIT (статья №97) и разграничение торговой и газовой деятельности (статья №84).
https://ru.sputnik.md/20211130/ionitse-kak-novyy-tarif-na-gaz-otrazitsya-na-schetakh-za-otoplenie-46787964.html
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в молдове, молдова, газ, андрей спыну, запасы

Поставщиков газа в Молдове обяжут иметь запас голубого топлива

10:50 01.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausГазовая плита
Газовая плита - Sputnik Молдова, 1920, 01.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая
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Правительство планирует внести поправки в несколько статей Закона о природном газе.
КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. В Молдове готовят поправки к Закону № 108 о природном газе, согласно которым компании-поставщики газа будут обязаны накапливать запас газа, равный расходу за два зимних месяца. Об этом в социальных сетях сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

"Я обещал, что мы серьезно займемся энергетической безопасностью нашей страны. Начнем с поправок в Закон 108 о природном газе", - написал Спыну.

Как отметил вице-премьер, соответствующий проект решения правительства уже готов.
По словам Спыну, в то же время поправки установят за правительством право устанавливать обязательство по хранению запасов природного газа в качестве государственных резервов.
Помимо этого, как уточнил чиновник, планируется внедрение необходимой правовой базы для согласованного определения тарифов на въезд и выезд для транспортных услуг - механизма взаимной компенсации между транспортными операторами (статья №99).
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Кроме того, как рассказал Спыну, власти внедрят конкретные положения о целостности и прозрачности оптового рынка природного газа и предоставят Национальному агентству по регламентированию в энергетике (НАРЭ) право проводить расследования в отношении манипуляций на рынке природного газа (статья №97).
А также планируется изменение регламента REMIT (статья №97) и разграничение торговой и газовой деятельности (статья №84).
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