https://ru.sputnik.md/20211201/postavschikov-gaza-v-moldove-obyazhut-imet-zapas-golubogo-topliva-46849648.html

Поставщиков газа в Молдове обяжут иметь запас голубого топлива

Поставщиков газа в Молдове обяжут иметь запас голубого топлива

Правительство планирует внести поправки в несколько статей закона о природном газе.

2021-12-01T10:50+0200

2021-12-01T10:50+0200

2021-12-01T10:50+0200

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андрей спыну

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КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. В Молдове готовят поправки к Закону № 108 о природном газе, согласно которым компании-поставщики газа будут обязаны накапливать запас газа, равный расходу за два зимних месяца. Об этом в социальных сетях сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Как отметил вице-премьер, соответствующий проект решения правительства уже готов. По словам Спыну, в то же время поправки установят за правительством право устанавливать обязательство по хранению запасов природного газа в качестве государственных резервов. Помимо этого, как уточнил чиновник, планируется внедрение необходимой правовой базы для согласованного определения тарифов на въезд и выезд для транспортных услуг - механизма взаимной компенсации между транспортными операторами (статья №99). Кроме того, как рассказал Спыну, власти внедрят конкретные положения о целостности и прозрачности оптового рынка природного газа и предоставят Национальному агентству по регламентированию в энергетике (НАРЭ) право проводить расследования в отношении манипуляций на рынке природного газа (статья №97). А также планируется изменение регламента REMIT (статья №97) и разграничение торговой и газовой деятельности (статья №84).

https://ru.sputnik.md/20211130/ionitse-kak-novyy-tarif-na-gaz-otrazitsya-na-schetakh-za-otoplenie-46787964.html

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в молдове, молдова, газ, андрей спыну, запасы