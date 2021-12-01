Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
Президент России предложил начать переговоры о нерасширении НАТО на восток
19:36 01.12.2021 (обновлено: 19:50 01.12.2021)
© Sputnik / Алексей Дружинин/
Российский лидер напомнил о необходимости правовых гарантий нерасширения альянса.
КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Предметные переговоры с НАТО по вопросу нерасширения альянса на восток предложил начать президент России Владимир Путин, передают "Известия".
Заявления прозвучали на церемонии вручения верительных грамот в Кремле 1 декабря.
"Предлагаем начать на этот счет предметные переговоры. Особо отмечу, нам нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполняли взятые на себя соответствующие устные обязательства", — подчеркнул Путин.
Президент России также заявил: Москва не требует никаких особых условий, однако считает необходимым учитывать интересы России при взаимодействии с другими странами.
"Россия заинтересована в выстраивании конструктивного взаимодействия в развитии равноправного международного сотрудничества, и это остается главным постулатом российской внешней политики. Надеюсь, что вы доведете данный сигнал до руководства своих государств", — сказал Путин.
Он также отметил, что Россия принимает адекватные военно-технические действия в ответ на внешние угрозы.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая 19 ноября на конференции, организованной Германским атлантическим обществом и Федеральной академией политики безопасности, заявил, что ядерное вооружение США может оказаться в Восточной Европе, если от его размещения откажется Германия.
"Конечно, Германия должна решать, будет ли [размещено иностранное] ядерное оружие в этой стране, но альтернативой этому легко может стать то, что ядерное оружие может оказаться в других европейских странах, в частности к востоку от Германии", — отметил Столтенберг.
А уже 25 ноября президент Польши Анджей Дуда на брифинге после встречи со Столтенбергом в Брюсселе предложил НАТО расширить присутствие на восточном фланге.
"Я предложил генсеку повысить готовность сил НАТО в этой части Европы на восточном фланге НАТО", – сказал польский лидер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости сообщил: если ядерное оружие стран НАТО окажется в Польше, Белоруссия предложит России свою территорию для размещения ядерного оружия.
"(В таком случае – ред.) я предложу (президенту РФ Владимиру - ред.) Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь", – сказал Лукашенко. На уточняющий вопрос, о каких системах идет речь, глава государства отметил: "Мы договоримся, какое". "То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Белоруссии к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все "сараи" стоят на месте", – добавил он.
Российский президент Владимир Путин, выступая 30 ноября в рамках инвестфорума "Россия зовет!", в свою очередь, отметил, что на вопрос о том, зачем НАТО приблизилась к российским границам, нет здравого ответа.
"Отношения между Россией и западным сообществом, коллективным западом, в 1990-е годы – в начале 2000-х были практически безоблачными. Зачем потребовалось расширять НАТО к нашим границам? Ну зачем? Кто может ответить на этот вопрос? Ответа здравого нет, не существует", – сказал Путин.
"Отношения между Россией и западным сообществом, коллективным западом, в 1990-е годы – в начале 2000-х были практически безоблачными. Зачем потребовалось расширять НАТО к нашим границам? Ну зачем? Кто может ответить на этот вопрос? Ответа здравого нет, не существует", – сказал Путин.
Он также подчеркнул, что разработка гиперзвукового оружия стала ответом именно на эти действия альянса.
"Дело дошло до того, что в Польше и Румынии размещены системы ПРО. А пусковые установки, которые там стоят, Mk-41, на них могут быть поставлены и "Томагавки" — ударные системы. Но это же создает для нас угрозы. Ну это же очевидный факт, очевидная вещь. На все наши уговоры и просьбы не делать этого что произошло? То, что мы сейчас видим. В ответ мы вынуждены были, хочу это подчеркнуть, вынуждены были начать разработки гиперзвукового оружия. Это наш ответ", — отметил российский лидер.
Путин напомнил, что Россия в 2021 году испытала новые гиперзвуковые ракеты морского базирования, подлетное время которых "для тех, кто отдает приказы", составит около пяти минут.