https://ru.sputnik.md/20211201/prezident-rossii-predlozhil-nachat-peregovory-nerasshirenii-nato-na-vostok-46860997.html

Президент России предложил начать переговоры о нерасширении НАТО на восток

Президент России предложил начать переговоры о нерасширении НАТО на восток

Российский лидер напомнил о необходимости правовых гарантий нерасширения альянса.

2021-12-01T19:36+0200

2021-12-01T19:36+0200

2021-12-01T19:50+0200

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КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Предметные переговоры с НАТО по вопросу нерасширения альянса на восток предложил начать президент России Владимир Путин, передают "Известия".Заявления прозвучали на церемонии вручения верительных грамот в Кремле 1 декабря.Президент России также заявил: Москва не требует никаких особых условий, однако считает необходимым учитывать интересы России при взаимодействии с другими странами."Россия заинтересована в выстраивании конструктивного взаимодействия в развитии равноправного международного сотрудничества, и это остается главным постулатом российской внешней политики. Надеюсь, что вы доведете данный сигнал до руководства своих государств", — сказал Путин.Он также отметил, что Россия принимает адекватные военно-технические действия в ответ на внешние угрозы.Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая 19 ноября на конференции, организованной Германским атлантическим обществом и Федеральной академией политики безопасности, заявил, что ядерное вооружение США может оказаться в Восточной Европе, если от его размещения откажется Германия. А уже 25 ноября президент Польши Анджей Дуда на брифинге после встречи со Столтенбергом в Брюсселе предложил НАТО расширить присутствие на восточном фланге.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости сообщил: если ядерное оружие стран НАТО окажется в Польше, Белоруссия предложит России свою территорию для размещения ядерного оружия.Российский президент Владимир Путин, выступая 30 ноября в рамках инвестфорума "Россия зовет!", в свою очередь, отметил, что на вопрос о том, зачем НАТО приблизилась к российским границам, нет здравого ответа."Отношения между Россией и западным сообществом, коллективным западом, в 1990-е годы – в начале 2000-х были практически безоблачными. Зачем потребовалось расширять НАТО к нашим границам? Ну зачем? Кто может ответить на этот вопрос? Ответа здравого нет, не существует", – сказал Путин.Он также подчеркнул, что разработка гиперзвукового оружия стала ответом именно на эти действия альянса."Дело дошло до того, что в Польше и Румынии размещены системы ПРО. А пусковые установки, которые там стоят, Mk-41, на них могут быть поставлены и "Томагавки" — ударные системы. Но это же создает для нас угрозы. Ну это же очевидный факт, очевидная вещь. На все наши уговоры и просьбы не делать этого что произошло? То, что мы сейчас видим. В ответ мы вынуждены были, хочу это подчеркнуть, вынуждены были начать разработки гиперзвукового оружия. Это наш ответ", — отметил российский лидер.Путин напомнил, что Россия в 2021 году испытала новые гиперзвуковые ракеты морского базирования, подлетное время которых "для тех, кто отдает приказы", составит около пяти минут.

https://ru.sputnik.md/20211126/goryachie-polskie-parni-nad-kholodnoy-baltikoy-zadacha-razvyazat-voynu-46760930.html

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в мире, россия, нато, владимир путин