https://ru.sputnik.md/20211201/prognoz-pogody-46839356.html

Самый точный прогноз погоды: декабрьское потепление

Самый точный прогноз погоды: декабрьское потепление

Самый точный прогноз погоды на начало декабря 2021 года: будет ли похолодание и когда выпадет снег?

2021-12-01T07:00+0200

2021-12-01T07:00+0200

2021-12-01T07:00+0200

прогноз

прогноз погоды

народные приметы

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КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, первого декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления. Переменная облачность. Без существенных осадков.Ветер северо-западный слабый до умеренного, днем местами порывистый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +3 до +8 градусов по Цельсию, ночью ожидается от –5 до 0 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 1 декабря: днем – от +5 до +7, ночью – от –2 до 0 градусов.Второго и третьего декабря средняя температура воздуха немного поднимется – до +10-13 днем. Затем снова похолодает.Праздники и народные приметыВ этот день православная церковь совершает празднество по случаю Собора святых Эстонской земли. В него входят древние праведники и мученики, чей земной путь и духовные труды были связаны с этим краем, и новомученики и исповедники, пострадавшие за веру в XX веке. Собор был установлен 22 июля 2002 года указом Патриарха Московского и всея Руси Алексия II по ходатайству Митрополита Таллинского и Эстонского Корнилия.Вспоминают в этот день праведного Иоанна Кронштадтского. Он стал инициатором строительства храма в Петербурге для православных эстонцев, помогал в первых шагах становления Пюхтицкого Успенского женского монастыря.Также первого декабря православная церковь совершает память святого мученика Платона Анкирского и священномученика Романа Кесарийского. На Руси этот день называли днем Платона и Романа Зимоуказателей. Считалось, что погода в этот день укажет, какой будет зима. Была на этот счет и присказка: "Платон да Роман кажут зиму нам".Если в течение дня случалась перемена погоды, то это означало, что и в течение зимы будет перелом. При этом за погодой наблюдали целый день: по утру судили о начале зимы, по полудню – о середине, по вечеру – о конце.Также существовала примета, что если вдруг в доме на Платона и Романа просыпались мошки или комары – то обязательно будет оттепель. Плюсовой температуры стоило ждать и если вороны расхаживали по дороге. А вот если вокруг месяца было видно свечение – считалось, что скоро начнутся сильные снегопады.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

прогноз, прогноз погоды, народные приметы