https://ru.sputnik.md/20211201/raznitsa-delta-omikron-46869462.html
Врачи рассказали о разнице между "дельтой" и "омикроном"
Врачи рассказали о разнице между "дельтой" и "омикроном"
Специалисты рассказали о заметном отличии течения болезни у пациентов со штаммом коронавируса "омикрон" по сравнению с больными с "дельтой"
2021-12-01T23:40+0200
2021-12-01T23:40+0200
2021-12-01T23:40+0200
коронавирус
врачи
разница
в мире
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КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Специалисты рассказали о заметном отличии течения болезни у пациентов со штаммом коронавируса "омикрон" по сравнению с больными, у которых был зафиксирован штамм "дельта", передает РИА Новости. Единственное различие заключается в том, что при "омикроне" заболевание протекает в более легкой форме, заявил вице-председатель Южноафриканской медицинской ассоциации Мвуйиси Мзуква.Медик также отметил, что около 90% госпитализированных не прививались от коронавируса. По его словам, даже в провинции, где наблюдается больше всего случаев заражения новым штаммом, госпитализированных не так много.Ранее ВОЗ по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм – B.1.1.529 – ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ru.sputnik.md/20211130/shtamm-omikron-46840511.html
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врачи, разница, в мире
Врачи рассказали о разнице между "дельтой" и "омикроном"
По данным ВОЗ, штамм "омикрон" выявлен в 23 странах.
КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik.
Специалисты рассказали о заметном отличии течения болезни у пациентов со штаммом коронавируса "омикрон" по сравнению с больными, у которых был зафиксирован штамм "дельта", передает РИА Новости
. Единственное различие заключается в том, что при "омикроне" заболевание протекает в более легкой форме, заявил вице-председатель Южноафриканской медицинской ассоциации Мвуйиси Мзуква.
"Мы не наблюдаем ничего особенного помимо того, что мы видели со штаммом "дельта". (В случаях со штаммом "омикрон") мы наблюдаем более молодых пациентов и видим более легкие случаи", – приводит телеканал CNN слова Мзуквы.
Медик также отметил, что около 90% госпитализированных не прививались от коронавируса. По его словам, даже в провинции, где наблюдается больше всего случаев заражения новым штаммом, госпитализированных не так много.
Ранее ВОЗ по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм – B.1.1.529 – ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".