https://ru.sputnik.md/20211201/raznitsa-delta-omikron-46869462.html

Врачи рассказали о разнице между "дельтой" и "омикроном"

Врачи рассказали о разнице между "дельтой" и "омикроном"

Специалисты рассказали о заметном отличии течения болезни у пациентов со штаммом коронавируса "омикрон" по сравнению с больными с "дельтой"

2021-12-01T23:40+0200

2021-12-01T23:40+0200

2021-12-01T23:40+0200

коронавирус

врачи

разница

в мире

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КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Специалисты рассказали о заметном отличии течения болезни у пациентов со штаммом коронавируса "омикрон" по сравнению с больными, у которых был зафиксирован штамм "дельта", передает РИА Новости. Единственное различие заключается в том, что при "омикроне" заболевание протекает в более легкой форме, заявил вице-председатель Южноафриканской медицинской ассоциации Мвуйиси Мзуква.Медик также отметил, что около 90% госпитализированных не прививались от коронавируса. По его словам, даже в провинции, где наблюдается больше всего случаев заражения новым штаммом, госпитализированных не так много.Ранее ВОЗ по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм – B.1.1.529 – ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ru.sputnik.md/20211130/shtamm-omikron-46840511.html

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врачи, разница, в мире