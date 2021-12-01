https://ru.sputnik.md/20211201/rossiyskiy-istrebitel-su-35s-46874847.html

Как российский истребитель Су-35С стал "убийцей" авианосцев

Как российский истребитель Су-35С стал "убийцей" авианосцев

Интеграция высокоточной крылатой ракеты Х-35У с фантастическими возможностями Су-35С – принципиально новый этап ее развития и боевого применения.

2021-12-01T23:17+0200

2021-12-01T23:17+0200

2021-12-01T23:17+0200

россия

истребитель

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Интеграция высокоточной крылатой ракеты Х-35У с тяжелым истребителем Су-35С поколения 4++ позволяет уничтожить любые морские цели на удалении свыше 500 километров от точки пуска, и эффективно "уплотняет" оборону рубежей России в Черноморском регионе, на Балтике, в Заполярье и на Дальнем Востоке.После серии испытаний высокоточная крылатая ракета Х-35У повышенной дальности официально вошла в арсенал самого могущественного на сегодня российского истребителя. Интегрировать Х-35У в комплекс вооружения Су-35С удалось за счет изменения некоторых элементов конструкции ракеты и программного обеспечения. Сделать это оказалось непросто, все же ракета не маленькая: длина – около 4 метров, масса – 550 килогграммов.Малозаметная для радаров вероятного противника Х-35У состоит на вооружении нескольких проектов российских надводных ракетных кораблей, ударных самолетов, применяется в составе берегового ракетного комплекса "Бал". И все же интеграция с фантастическими возможностями Су-35С – принципиально новый этап развития и боевого применения.Боевое содружество могущественных крылатых ракет Х-35У и "космических" истребителей Су-35С обеспечит качественный рост безопасности России и ее союзников.Крылатая невидимкаВнимательным нашим читателям ракета Х-35У знакома, потому что применяется береговым ракетным комплексом "Бал", о котором Sputnikранее рассказывал. Испытания усовершенствованной, дальнобойной модификации Х-35У подтвердили способность поражать надводные цели на дальности свыше 500 километров. Причем новая система наведения позволяет уничтожать хорошо защищенные объекты противника и на суше. Характеристики новой модификации позволили приблизиться к могуществу сверхзвуковой ракеты П-800 "Оникс" дальностью 800 километров берегового комплекса "Бастион".Сочетанием высокой скорости, мощности, скрытности и точности наведения на цель Х-35 заслуживает звания "чемпион мира". Противокорабельная крылатая ракета с комбинированной системой наведения и стартовой массой более полутонны летит к цели со скоростью 300 м/сек на высоте 4 метров над водой. На финальном участке снижается до 2 метров, в зону невидимости для ПВО противника. Действует по принципу "выстрелил – забыл". Боевая часть массой 145 килограммов способна отправить ко дну эсминец или фрегат, а залпом нескольких подобных ракет будет уничтожен авианосец.Семейство крылатых Х-35 стабильно демонстрируют боевую эффективность в ходе стрельб в Баренцевом, Черном, Охотском, Японском морях. ВМФ России сегодня имеет на вооружении 40 самоходных пусковых установок "Бал" с восемью ракетами каждая – это гарантия безопасности морских рубежей РФ протяженностью более 38 тысяч километров.Дополнительное размещение Х-35У на борту хотя бы полусотни тяжелых истребителей Су-35С ВКС России обеспечит качественный скачок огневой мощи, и значительно увеличит зону поражения в Мировом океане. В ситуации боевых действий авианосные ударные группы вероятного противника не смогут подойти к российским берегам на дистанцию применения палубной авиации."Внеземной" истребительТяжелый многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35С – технологически самая совершенная машина ВКС России (буквально на пороге пятого поколения), по могуществу очень близкая к Су-57. Самолеты "роднят" двигатели АЛ-41Ф1С с плазменным зажиганием, тягой 14,5 тонн и увеличенным ресурсом, цифровой системой управления, всеракурсным вектором тяги. Эти силовые установки позволяют достигать скорости звука без применения форсажного режима.Истребитель Су-35С значительно превосходит ближайших конкурентов по скорости, маневренности, и способен нести на борту до 8 тонн боевой нагрузки. Включая ракеты большой дальности "Калибр-А" и другие класса "воздух-поверхность". Максимальная скорость – 2500 км/час. Боевой радиус без подвесных топливных баков – 1800 километров.Зарубежные специалисты особо отмечают радиолокационный комплекс истребителя, который "видит" самолеты противника на расстоянии до 400 километров. Радар L-диапазона обеспечивает Су-35 уникальные возможности против американских невидимок F-22 и F-35. Радиолокационная станция "Ирбис" способна сопровождать 30 воздушных целей, и одновременно атаковать восемь из них. Крупные морские объекты более контрастны и уязвимы для РЛС и вооружения Су-35С. Для сравнения, истребитель пятого поколения F-22 Raptor дальность обнаружения воздушных целей до 225 километров. Ранее в сирийском небе Су-35 смог захватить Raptor (в качестве цели), американский самолет в это же время не обнаружил "российскую платформу".Высокую ситуационную осведомленность летчика-истребителя обеспечивают системы оптико-электронной и радиотехнической разведки. Информация о полете отображается на двух ЖК-экранах в режиме "картинка в картинке". Решение боевых задач упрощает "интеллектуальная поддержка" информационно-управляющей системы. Возможна организация групповых действий в воздухе до 16 самолетов Су-35 с автоматизированным обменом информацией и распределением целей.Как уже отмечалось выше, "боевое крещение" истребитель Су-35С получил в Сирии. Там, в суровых условиях доказал высокую эффективность и надежность. В строю ВКС России сегодня более 60 таких машин. Значителен интерес со стороны зарубежных заказчиков: Китай приобрел 24 единицы Су-35, Индонезия заказала 11 самолетов, не считая контрактов Алжира и Египта. Ранее, на авиасалоне в Ле-Бурже после демонстрации фигуры плоского вращения на месте без потери высоты российский истребитель Су-35С сравнили с НЛО.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_35:0:1511:1476_100x100_80_0_0_fdbca88737c1d0943116913d485fa653.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_35:0:1511:1476_100x100_80_0_0_fdbca88737c1d0943116913d485fa653.jpg

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россия, истребитель