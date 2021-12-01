https://ru.sputnik.md/20211201/sandu-nagradila-deputata-evroparlamenta-moldavskim-ordenom-pocheta-46871148.html

Санду наградила депутата Европарламента молдавским "Орденом Почета"

Санду наградила депутата Европарламента молдавским "Орденом Почета"

Зигфрид Мурешан получил награду из рук главы Майи Санду в знак признательности "за поддержку Молдовы на пути евроинтеграции".

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политика

майя санду

европарламент

орден почета

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду первого декабря вручила депутату Европейского парламента Зигфриду Мурешану "Орден Почета". Глава молдавского государства встретилась с членами делегации Европарламента в Комитете парламентской ассоциации ЕС-Молдова. Санду заявила, что удостоила Мурешана орденом в знак признательности за его "поддержку Молдовы на пути евроинтеграции"."На протяжении многих лет Зигфрид Мурешан был верным другом и защитником интересов Молдовы в институтах Европейского союза и этим помогает нам строить лучшую жизнь для всех граждан республики", – заявила Санду. Молдавский президент также сообщила представителям делегации Европарламента, что "граждане Молдовы подали мощный сигнал о том, что хотят видеть европейскую демократию у себя дома".

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2021

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майя санду, европарламент, орден почета, в молдове, молдова