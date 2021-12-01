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https://ru.sputnik.md/20211201/sandu-nagradila-deputata-evroparlamenta-moldavskim-ordenom-pocheta-46871148.html
Санду наградила депутата Европарламента молдавским "Орденом Почета"
Санду наградила депутата Европарламента молдавским "Орденом Почета"
Зигфрид Мурешан получил награду из рук главы Майи Санду в знак признательности "за поддержку Молдовы на пути евроинтеграции".
2021-12-01T20:42+0200
2021-12-01T20:42+0200
политика
майя санду
европарламент
орден почета
в молдове
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КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду первого декабря вручила депутату Европейского парламента Зигфриду Мурешану "Орден Почета". Глава молдавского государства встретилась с членами делегации Европарламента в Комитете парламентской ассоциации ЕС-Молдова. Санду заявила, что удостоила Мурешана орденом в знак признательности за его "поддержку Молдовы на пути евроинтеграции"."На протяжении многих лет Зигфрид Мурешан был верным другом и защитником интересов Молдовы в институтах Европейского союза и этим помогает нам строить лучшую жизнь для всех граждан республики", – заявила Санду. Молдавский президент также сообщила представителям делегации Европарламента, что "граждане Молдовы подали мощный сигнал о том, что хотят видеть европейскую демократию у себя дома".
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майя санду, европарламент, орден почета, в молдове, молдова

Санду наградила депутата Европарламента молдавским "Орденом Почета"

20:42 01.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausMaia Sandu
Maia Sandu - Sputnik Молдова, 1920, 01.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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Зигфрид Мурешан получил награду из рук главы молдавского государства в знак признательности "за поддержку Молдовы на пути евроинтеграции".
КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду первого декабря вручила депутату Европейского парламента Зигфриду Мурешану "Орден Почета".
Глава молдавского государства встретилась с членами делегации Европарламента в Комитете парламентской ассоциации ЕС-Молдова. Санду заявила, что удостоила Мурешана орденом в знак признательности за его "поддержку Молдовы на пути евроинтеграции".
"На протяжении многих лет Зигфрид Мурешан был верным другом и защитником интересов Молдовы в институтах Европейского союза и этим помогает нам строить лучшую жизнь для всех граждан республики", – заявила Санду.
Молдавский президент также сообщила представителям делегации Европарламента, что "граждане Молдовы подали мощный сигнал о том, что хотят видеть европейскую демократию у себя дома".
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