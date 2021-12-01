https://ru.sputnik.md/20211201/sandu-nagradila-deputata-evroparlamenta-moldavskim-ordenom-pocheta-46871148.html
Санду наградила депутата Европарламента молдавским "Орденом Почета"
Санду наградила депутата Европарламента молдавским "Орденом Почета"
Зигфрид Мурешан получил награду из рук главы Майи Санду в знак признательности "за поддержку Молдовы на пути евроинтеграции".
2021-12-01T20:42+0200
2021-12-01T20:42+0200
2021-12-01T20:42+0200
политика
майя санду
европарламент
орден почета
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/13/46553899_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b88584782b9f9980cf6a4d30059023ea.jpg
КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду первого декабря вручила депутату Европейского парламента Зигфриду Мурешану "Орден Почета". Глава молдавского государства встретилась с членами делегации Европарламента в Комитете парламентской ассоциации ЕС-Молдова. Санду заявила, что удостоила Мурешана орденом в знак признательности за его "поддержку Молдовы на пути евроинтеграции"."На протяжении многих лет Зигфрид Мурешан был верным другом и защитником интересов Молдовы в институтах Европейского союза и этим помогает нам строить лучшую жизнь для всех граждан республики", – заявила Санду. Молдавский президент также сообщила представителям делегации Европарламента, что "граждане Молдовы подали мощный сигнал о том, что хотят видеть европейскую демократию у себя дома".
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/13/46553899_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_5d871ec24a7d4c7c4ad0d07e8ccdde01.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
майя санду, европарламент, орден почета, в молдове, молдова
Санду наградила депутата Европарламента молдавским "Орденом Почета"
Зигфрид Мурешан получил награду из рук главы молдавского государства в знак признательности "за поддержку Молдовы на пути евроинтеграции".
КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду первого декабря вручила депутату Европейского парламента Зигфриду Мурешану "Орден Почета".
Глава молдавского государства встретилась с членами делегации Европарламента в Комитете парламентской ассоциации ЕС-Молдова. Санду заявила, что удостоила Мурешана орденом в знак признательности за его "поддержку Молдовы на пути евроинтеграции".
"На протяжении многих лет Зигфрид Мурешан был верным другом и защитником интересов Молдовы в институтах Европейского союза и этим помогает нам строить лучшую жизнь для всех граждан республики", – заявила Санду.
Молдавский президент также сообщила представителям делегации Европарламента, что "граждане Молдовы подали мощный сигнал о том, что хотят видеть европейскую демократию у себя дома".