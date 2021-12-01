https://ru.sputnik.md/20211201/strany-voz-soglashenie-kontrol--pandemiya-46855881.html

Страны ВОЗ готовят соглашение о контроле над пандемиями

Страны ВОЗ готовят соглашение о контроле над пандемиями

Страны ВОЗ решили начать переговоры по международному соглашению о контроле над пандемиями

2021-12-01T14:50+0200

2021-12-01T14:50+0200

2021-12-01T14:50+0200

коронавирус

контроль

воз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/1a/46762769_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_f945b426343ebe63b94ef74d2cb6d82a.jpg

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Страны-члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду, 1 декабря, приняли решение начать переговоры по международному договору о предотвращении и контролю над пандемиями, передает РИА Новости.Решение было принято на основе консенсуса в ходе второй специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит в Женеве с 29 ноября по 1 декабря.Москва готова присоединиться к данному решению ВОЗ в качестве соавтора будущего документа, заявлял ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, новая конвенция при этом не должна дублировать существующие договора, в том числе Международные медико-санитарные правила, которые остаются основным, юридически обосновывающим документом по вопросам обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения.США также заявили о том, что рады присоединиться к странам-членам ВОЗ в качестве коспонсора исторического решения "начать переговоры по новому международному инструменту в области здравоохранения по предотвращению, подготовке и реагированию на пандемии".Представители государств-членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 29 ноября по 1 декабря принимают участие в специальной сессии, в ходе которой обсуждалась необходимость создания конвенции ВОЗ, соглашения или другого международного документа о готовности к пандемиям и реагировании на них.Спецсессия проходит на фоне обнаружения нового штамма коронавируса, который получил название "омикрон".

https://ru.sputnik.md/20211129/effektivny-li-vaktsiny-pri-novom-shtamme-omikron---otvet-voz-46793717.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

контроль, воз