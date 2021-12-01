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Страны ВОЗ готовят соглашение о контроле над пандемиями
© Sputnik / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанкСитуация в Лондоне в связи с выявлением нового штамма коронавируса
© Sputnik / Алекс МакБрайд/
Одним из соавторов данного документа станет российская сторона.
КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Страны-члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду, 1 декабря, приняли решение начать переговоры по международному договору о предотвращении и контролю над пандемиями, передает РИА Новости.
Решение было принято на основе консенсуса в ходе второй специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит в Женеве с 29 ноября по 1 декабря.
Москва готова присоединиться к данному решению ВОЗ в качестве соавтора будущего документа, заявлял ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, новая конвенция при этом не должна дублировать существующие договора, в том числе Международные медико-санитарные правила, которые остаются основным, юридически обосновывающим документом по вопросам обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения.
Решение было принято на основе консенсуса в ходе второй специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит в Женеве с 29 ноября по 1 декабря.
Москва готова присоединиться к данному решению ВОЗ в качестве соавтора будущего документа, заявлял ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, новая конвенция при этом не должна дублировать существующие договора, в том числе Международные медико-санитарные правила, которые остаются основным, юридически обосновывающим документом по вопросам обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения.
США также заявили о том, что рады присоединиться к странам-членам ВОЗ в качестве коспонсора исторического решения "начать переговоры по новому международному инструменту в области здравоохранения по предотвращению, подготовке и реагированию на пандемии".
Представители государств-членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 29 ноября по 1 декабря принимают участие в специальной сессии, в ходе которой обсуждалась необходимость создания конвенции ВОЗ, соглашения или другого международного документа о готовности к пандемиям и реагировании на них.
Спецсессия проходит на фоне обнаружения нового штамма коронавируса, который получил название "омикрон".
Представители государств-членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 29 ноября по 1 декабря принимают участие в специальной сессии, в ходе которой обсуждалась необходимость создания конвенции ВОЗ, соглашения или другого международного документа о готовности к пандемиям и реагировании на них.
Спецсессия проходит на фоне обнаружения нового штамма коронавируса, который получил название "омикрон".