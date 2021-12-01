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Страны ВОЗ готовят соглашение о контроле над пандемиями
Страны ВОЗ готовят соглашение о контроле над пандемиями
Страны ВОЗ решили начать переговоры по международному соглашению о контроле над пандемиями
2021-12-01T14:50+0200
2021-12-01T14:50+0200
коронавирус
контроль
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КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Страны-члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду, 1 декабря, приняли решение начать переговоры по международному договору о предотвращении и контролю над пандемиями, передает РИА Новости.Решение было принято на основе консенсуса в ходе второй специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит в Женеве с 29 ноября по 1 декабря.Москва готова присоединиться к данному решению ВОЗ в качестве соавтора будущего документа, заявлял ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, новая конвенция при этом не должна дублировать существующие договора, в том числе Международные медико-санитарные правила, которые остаются основным, юридически обосновывающим документом по вопросам обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения.США также заявили о том, что рады присоединиться к странам-членам ВОЗ в качестве коспонсора исторического решения "начать переговоры по новому международному инструменту в области здравоохранения по предотвращению, подготовке и реагированию на пандемии".Представители государств-членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 29 ноября по 1 декабря принимают участие в специальной сессии, в ходе которой обсуждалась необходимость создания конвенции ВОЗ, соглашения или другого международного документа о готовности к пандемиям и реагировании на них.Спецсессия проходит на фоне обнаружения нового штамма коронавируса, который получил название "омикрон".
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контроль, воз

Страны ВОЗ готовят соглашение о контроле над пандемиями

14:50 01.12.2021
© Sputnik / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанкСитуация в Лондоне в связи с выявлением нового штамма коронавируса
Ситуация в Лондоне в связи с выявлением нового штамма коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 01.12.2021
© Sputnik / Алекс МакБрайд
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Одним из соавторов данного документа станет российская сторона.
КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Страны-члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду, 1 декабря, приняли решение начать переговоры по международному договору о предотвращении и контролю над пандемиями, передает РИА Новости.

Решение было принято на основе консенсуса в ходе второй специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит в Женеве с 29 ноября по 1 декабря.

Москва готова присоединиться к данному решению ВОЗ в качестве соавтора будущего документа, заявлял ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, новая конвенция при этом не должна дублировать существующие договора, в том числе Международные медико-санитарные правила, которые остаются основным, юридически обосновывающим документом по вопросам обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения.
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29 ноября, 16:09
США также заявили о том, что рады присоединиться к странам-членам ВОЗ в качестве коспонсора исторического решения "начать переговоры по новому международному инструменту в области здравоохранения по предотвращению, подготовке и реагированию на пандемии".

Представители государств-членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 29 ноября по 1 декабря принимают участие в специальной сессии, в ходе которой обсуждалась необходимость создания конвенции ВОЗ, соглашения или другого международного документа о готовности к пандемиям и реагировании на них.

Спецсессия проходит на фоне обнаружения нового штамма коронавируса, который получил название "омикрон".
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