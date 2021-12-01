https://ru.sputnik.md/20211201/tsik-moldovy-nachal-pechatat-byulleteni-dlya-vtorogo-tura-mestnykh-vyborov-46847742.html

ЦИК Молдовы начал печатать бюллетени для второго тура местных выборов

ЦИК Молдовы начал печатать бюллетени для второго тура местных выборов

Второй тур выборов в местные органы власти республики пройдет 5 декабря в нескольких населенных пунктах Молдовы.

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КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы (ЦИК) сообщила, что началась печать бюллетеней для голосования, которые будут использованы в ходе второго тура предстоящих местных выборов.Всего для населенных пунктов страны будет напечатан 115 931 бюллетень.Так, в ходе досрочных выборов мэра Бельц планируется использовать 102 105 бюллетеней, из этого количества 51 988 будут на румынском языке и 50 117 - на русском. Сообщается, что в Бельцах бюллетени будут фиолетового цвета, в других населенных пунктах - розового. По данным ЦИК, стоимость одного бюллетеня для голосования в Бельцах составляет 18 банов, в других населенных пунктах - 39 банов. Стоимость всего тиража бюллетеней для второго тура выборов - 23 771,04 лея. Где пройдут местные выборы:Кто стал мэром уже после первого тура

https://ru.sputnik.md/20211121/pervye-rezultaty-mestnykh-vyborov-v-moldove-kto-vybivaet-lidery-46594666.html

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