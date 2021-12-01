https://ru.sputnik.md/20211201/tsik-moldovy-nachal-pechatat-byulleteni-dlya-vtorogo-tura-mestnykh-vyborov-46847742.html
ЦИК Молдовы начал печатать бюллетени для второго тура местных выборов
ЦИК Молдовы начал печатать бюллетени для второго тура местных выборов
Второй тур выборов в местные органы власти республики пройдет 5 декабря в нескольких населенных пунктах Молдовы.
2021-12-01T11:15+0200
2021-12-01T11:15+0200
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КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы (ЦИК) сообщила, что началась печать бюллетеней для голосования, которые будут использованы в ходе второго тура предстоящих местных выборов.Всего для населенных пунктов страны будет напечатан 115 931 бюллетень.Так, в ходе досрочных выборов мэра Бельц планируется использовать 102 105 бюллетеней, из этого количества 51 988 будут на румынском языке и 50 117 - на русском. Сообщается, что в Бельцах бюллетени будут фиолетового цвета, в других населенных пунктах - розового. По данным ЦИК, стоимость одного бюллетеня для голосования в Бельцах составляет 18 банов, в других населенных пунктах - 39 банов. Стоимость всего тиража бюллетеней для второго тура выборов - 23 771,04 лея. Где пройдут местные выборы:Кто стал мэром уже после первого тура
https://ru.sputnik.md/20211121/pervye-rezultaty-mestnykh-vyborov-v-moldove-kto-vybivaet-lidery-46594666.html
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в молдове, бельцы, молдова, местные выборы
ЦИК Молдовы начал печатать бюллетени для второго тура местных выборов
11:15 01.12.2021 (обновлено: 11:22 01.12.2021)
Второй тур выборов в местные органы власти республики пройдет 5 декабря в нескольких населенных пунктах Молдовы.
КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы (ЦИК) сообщила, что началась печать бюллетеней для голосования, которые будут использованы в ходе второго тура предстоящих местных выборов.
Всего для населенных пунктов страны будет напечатан 115 931 бюллетень.
Так, в ходе досрочных выборов мэра Бельц планируется использовать 102 105 бюллетеней, из этого количества 51 988 будут на румынском языке и 50 117 - на русском.
Сообщается, что в Бельцах бюллетени будут фиолетового цвета, в других населенных пунктах - розового.
По данным ЦИК, стоимость одного бюллетеня для голосования в Бельцах составляет 18 банов, в других населенных пунктах - 39 банов. Стоимость всего тиража бюллетеней для второго тура выборов - 23 771,04 лея.
Где пройдут местные выборы:
село Опачь Каушанского района;
коммуна Хыртоп Чимишлийского района;
город Купчинь Единецкого района;
село Бэлчана Хынчештского района;
коммуна Князевка Леовского района;
Кто стал мэром уже после первого тура
Коммуна Ишкэлэу Фэлештского района – Александр Бойчук (Партия "Шор") – 68,96%
Село Штефэнешть Штефан-Водского района – Руслан Бужорян (Блок коммунистов и социалистов) – 59,82%
Село Хлиная Единецкого района – Тудор Чебан (PAS) – 55,18%
Село Кэлинешты Фэлештского района – Алла Прокопчук (независимый кандидат) – 51,99%
Село Пырлица Фэлештского района – Серджиу Нягу (PAS) – 77,65%
Коммуна Украинка Каушанского района – Тамара Маковей (PAS) – 80,72%
Село Каменка Глодянского района – Алла Постолаки (PAS) – 70%
Село Паланка Штефан-Водского района – Думитру Козловски (PAS) – 53,50%
Село Негурень Унгенского района – Галина Ускату (Демпартия) – 53,34%