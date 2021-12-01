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ЦИК обратится в суд с требованием исключить Таубер из гонки за пост мэра Бельц

ЦИК обратится в суд с требованием исключить Таубер из гонки за пост мэра Бельц

В повестку заседания первого декабря был включен вопрос о проверке расходов и доходов кандидата от партии "Шор".

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КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Депутат фракции "Шор" Марина Таубер может быть исключена из предвыборной гонки на пост мэра Бельц, в связи с нарушениями в отражении доходов и расходов кандидата. С соответствующим требованием Центральная избирательная комиссия обратится в суд.За решение проголосовали в среду на заседании шесть членов ЦИК. Воздержались двое.В повестку заседания первого декабря был включен вопрос о проверке расходов и доходов кандидата от партии "Шор". В ходе заседания заместитель председателя ЦИК Павел Постикэ предложил проект решения об исключении Марины Таубер из второго тура выборов мэра Бельц.На заседании присутствовали представители Партии "Шор" сама Марина Таубер и Денис Уланов. Во время рассмотрения вопроса перед зданием ЦИК проходил митинг в поддержку кандидата партии. Ранее Таубер вместе с Улановым выступили на брифинге, где рассказали, что кандидата их партии планируют исключить из предвыборной гонки.Таубер набрала наибольшее количество голосов на выборах примара Бельц, которые прошли 21 ноября.За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).

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