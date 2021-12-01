https://ru.sputnik.md/20211201/ubezhische-migranty-belorusskaya-granitsa-46868519.html

ЕК определила, где могут просить убежища мигранты с белорусской границы

ЕК определила, где могут просить убежища мигранты с белорусской границы

В Еврокомиссии считают, что мигранты с границы Белоруссии и ЕС, могут запрашивать убежище только в приграничных Польше, Латвии, Литве

2021-12-01T19:07+0200

2021-12-01T19:07+0200

2021-12-01T19:48+0200

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КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Мигранты, которые находятся на границе Белоруссии и ЕС, могут запрашивать убежище только в приграничных Польше, Латвии, Литве, но не в других странах Евросоюза. Об этом заявил еврокомиссар Маргаритис Схинас, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает РИА Новости.При этом еврочиновник уточнил, что выбор страны должен зависеть от того, на границе с какой европейской страной оказался человек. Также мигранты могут просить убежища и в самой Белоруссии.При этом вице-президент Еврокомиссии Илва Йохансон пояснила, что мигранты, незаконно приехавшие на территорию ЕС, "не имеют возможности выбирать страну, где запрашивать убежище".При этом Йохансон отметила, что из этого правила есть исключение, когда прибывший мигрант может в случае высылки столкнуться на родине с проблемами. "Это касается тех, к примеру, кто при возвращении может столкнуться с проблемами на родине, например, белорусских оппозиционеров. То есть это индивидуальные частные случаи, для всех остальных правило таково, что вы не имеете права выбирать, где запрашивать убежище, если вы незаконно прибыли в ЕС", – подчеркнула вице-президент ЕК.Также в Еврокомиссии предложили разрешить Польше, Литве и Латвии рассматривать заявки на убежище от мигрантов по облегченной и сокращенной процедуре. Экстренные меры в случае согласования странами-членами будут введены на срок в шесть месяцев."Сроки регистрации заявок на убежище могут быть увеличены до четырех недель вместо действующих 3-10 дней. При этом вся процедура рассмотрения заявки на получение убежища, включая рассмотрение апелляции, может проходить на границе и занимать до 16 недель. Приоритет должен отдаваться запросам от мигрантов с проблемами со здоровьем, а также заявкам от семей и детей", – указывается заявлении ЕК.Облегченный и упрощенный механизм при этом также будет возможен и для процедур по выдворению с европейской территории тех мигрантов, кто получит отказ в предоставлении убежища.Меры, предложенные Еврокомиссией, должны будут пройти консультацию в Европарламенте, а также получить большинство голосов в поддержку со стороны стран-членов союза. В случае одобрения они будут введены в действие на следующий день после публикации в официальном журнале ЕС.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, которые пытались прорвать границу с Польшей. Их попытки были остановлены польскими силовиками с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна потратила на помощь и содержание беженцев на границе с Польшей примерно 25 миллионов долларов.

https://ru.sputnik.md/20211201/lukashenko-deystviya-minsk-polsha-granitsy-46852556.html

https://ru.sputnik.md/20211126/evacuatia-migranti-belorussia-irak-46738470.html

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