https://ru.sputnik.md/20211201/v-moldove-v-pervyy-den-zimy-vypal-sneg-46853435.html
В Молдове в первый день зимы выпал снег
В Молдове в первый день зимы выпал снег
Первый снег опередил прогнозы синоптиков и выпал аккурат 1 декабря.
2021-12-01T12:12+0200
2021-12-01T12:12+0200
2021-12-01T12:12+0200
общество
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погода
первый снег
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КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. В городе Рыбница на севере Молдовы 1 декабря выпал первый снег. С утра в среду на улицах города слабо мело. Однако снег надолго не оседает, поскольку по республике сохраняется плюсовая температура воздуха.Также ночью слабый снег прошел в селе Каменка.Ранее синоптики сообщали, что снег возможен начиная с 4 декабря и на выходных. Метеорологи давали аккуратный прогноз, сообщая, что ожидают лишь снег с дождем и только в южных районах страны. В целом по стране на этой неделе температура воздуха днем будет в пределах от -1 до +13 градусов по Цельсию. Ночью возможны заморозки в некоторых районах республики до -8 градусов.
https://ru.sputnik.md/20211007/kishinev-poluchil-spetsmashinu-dlya-uborki-snega-45338247.html
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в молдове, молдова, погода, первый снег
В Молдове в первый день зимы выпал снег
Первый снег опередил прогнозы синоптиков и выпал именно 1 декабря.
КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. В городе Рыбница на севере Молдовы 1 декабря выпал первый снег. С утра в среду на улицах города слабо мело. Однако снег надолго не оседает, поскольку по республике сохраняется плюсовая температура воздуха.
Также ночью слабый снег прошел в селе Каменка.
Ранее синоптики сообщали, что снег возможен начиная с 4 декабря и на выходных. Метеорологи давали аккуратный прогноз, сообщая, что ожидают лишь снег с дождем и только в южных районах страны.
В целом по стране на этой неделе температура воздуха днем будет в пределах от -1 до +13 градусов по Цельсию. Ночью возможны заморозки в некоторых районах республики до -8 градусов.