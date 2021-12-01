https://ru.sputnik.md/20211201/v-moldove-v-pervyy-den-zimy-vypal-sneg-46853435.html

В Молдове в первый день зимы выпал снег

В Молдове в первый день зимы выпал снег

Первый снег опередил прогнозы синоптиков и выпал аккурат 1 декабря.

2021-12-01T12:12+0200

2021-12-01T12:12+0200

2021-12-01T12:12+0200

общество

в молдове

молдова

погода

первый снег

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/07/34289114_320:0:3712:1908_1920x0_80_0_0_e72ab95c2e3614511c0f2cf8003036f2.jpg

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. В городе Рыбница на севере Молдовы 1 декабря выпал первый снег. С утра в среду на улицах города слабо мело. Однако снег надолго не оседает, поскольку по республике сохраняется плюсовая температура воздуха.Также ночью слабый снег прошел в селе Каменка.Ранее синоптики сообщали, что снег возможен начиная с 4 декабря и на выходных. Метеорологи давали аккуратный прогноз, сообщая, что ожидают лишь снег с дождем и только в южных районах страны. В целом по стране на этой неделе температура воздуха днем будет в пределах от -1 до +13 градусов по Цельсию. Ночью возможны заморозки в некоторых районах республики до -8 градусов.

https://ru.sputnik.md/20211007/kishinev-poluchil-spetsmashinu-dlya-uborki-snega-45338247.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, погода, первый снег