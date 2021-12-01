https://ru.sputnik.md/20211201/virtualnyy-sammit-es-po-covid-resheno-ne-provodit-46855603.html

Виртуальный саммит ЕС по COVID решено не проводить

Виртуальный саммит ЕС по COVID решено не проводить

Глава Евросовета решил отказаться от проведения саммита по новому штамму коронавируса.

2021-12-01T16:39+0200

2021-12-01T16:39+0200

2021-12-01T16:39+0200

коронавирус

в мире

саммит

европейский союз

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КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Решение не проводить специальный виртуальный саммит по ситуации с коронавирусом в Евросоюзе в свете появления нового штамма "омикрон" принял глава Евросовета Шарль Мишель, передает РИА Новости.Вопрос будет вынесен на встречу в верхах, намеченную на 16 декабря, сообщил журналистам в среду высокопоставленный источник в ЕС.Ранее сообщалось, что глава Евросовета изучает возможность проведения виртуальной встречи лидеров ЕС по ситуации вокруг нового штамма COVID-19.Более сорока случаев заражения штаммом "омикрон" подтверждены в ЕС в настоящее время, при этом ни у одного из заболевших пока не выявлено серьезных осложнений. Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза закрыть авиасообщение со странами, где выявлен новый штамм.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Штаммы коронавируса и их названияВ конце мая ВОЗ приняла решение, что для названий новых штаммов SARS-CoV-2 будут использоваться буквы греческого алфавита. При этом имена получают лишь те варианты, которые представляют интерес или вызывают озабоченность. Использование букв греческого алфавита призвано помочь избежать практики обозначения новых вариантов по месту их происхождения, что, по мнению ВОЗ, может дискриминировать страны и территории, где тот или иной штамм был обнаружен впервые.Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": штаммы "альфа" (британский), "бета" (южноафриканский), "гамма" (бразильский) и "дельта".Впервые обнаруженный в Индии дельта-штамм в последние месяцы доминирует в большинстве стран. Среди его основных особенностей — более короткий инкубационный период, чем у предыдущих разновидностей возбудителя болезни, и повышенная нагрузка на организм человека."Йота" – более летальный штамм, особенно для пожилых людей, впервые был выявлен осенью прошлого года, но так и не получил широкого распространения.В Южной Америке был отмечен небольшой рост нового штамма "мю", однако не получил такого распространения, как "дельта".

https://ru.sputnik.md/20211130/gretsia-vaktsinatsiya-covid-19-46831738.html

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в мире, саммит, европейский союз