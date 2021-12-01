https://ru.sputnik.md/20211201/vo-skolko-otsenivaetsya-dolg-termoelectrica-pered-moldovagaz-46862906.html
Во сколько оценивается долг Termoelectrica перед "Молдовагазом"
Во сколько оценивается долг Termoelectrica перед "Молдовагазом"
Компания некорректно отражала долгосрочные задолженности за газ, обнаружено расхождение в полмиллиарда леев.
2021-12-01T16:11+0200
2021-12-01T16:11+0200
2021-12-01T16:18+0200
в молдове
общество
долг
молдова
проверка
счетная палата
termoelectrica
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КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Задолженность государственного предприятия Termoelectrica перед АО "Молдовагаз" составляет 2,5 миллиарда леев, а не 2 миллиарда, как указывало ранее предприятие. К такому выводу пришли специалисты Счетной палаты, которые проводили проверку в Termoelectrica в течение трех месяцев.В ходе аудита Счетная палата выявила в отчетности Termoelectrica многочисленные нарушения и несоответствия. По данным ведомства, в отчетности некорректно отражена долгосрочная задолженность перед поставщиком природного газа (2,06 миллиарда леев), а также выявлены расхождения между долгом, зарегистрированным в Termoelectrica, и признанным поставщиком природного газа (574 миллионов леев). "Предприятие не выполнило положения законодательства относительно управления основными средствами, не отразив реальную стоимость активов, находящихся в собственности компании", - говорится в отчете. В ходе проверки Счетная палата рассматривала также общие показатели по доходам и расходам компании и выявила, что данные по этим двум показателям снижены на 10,2 миллиона леев.Напомним, в понедельник директор предприятия Termoelectrica Вячеслав Ени покинул свой пост. Срок его годового контракта завершается первого декабря.
https://ru.sputnik.md/20211126/spynu-termoelectrica-prodolzhit-vyplachivat-svoi-dolgi-za-gaz-kompanii-energocom-46740894.html
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в молдове, долг, молдова, проверка, счетная палата, termoelectrica
Во сколько оценивается долг Termoelectrica перед "Молдовагазом"
16:11 01.12.2021 (обновлено: 16:18 01.12.2021)
В Счетной палате отметили, что компания некорректно отражала долгосрочные задолженности за газ, а в сумме долга перед поставщиком выявлено расхождение в 0,5 миллиарда леев.
КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Задолженность государственного предприятия Termoelectrica перед АО "Молдовагаз" составляет 2,5 миллиарда леев, а не 2 миллиарда, как указывало ранее предприятие. К такому выводу пришли специалисты Счетной палаты, которые проводили проверку в Termoelectrica в течение трех месяцев.
Termoelectrica в основном ориентирована на текущую деятельность, что, следовательно, означает неразрешенность некоторых исторических недостатков, влияющих на надлежащее управление находящимся в собственности имуществом", - говорится в отчете Счетной палаты.
В ходе аудита Счетная палата выявила в отчетности Termoelectrica многочисленные нарушения и несоответствия.
По данным ведомства, в отчетности некорректно отражена долгосрочная задолженность перед поставщиком природного газа (2,06 миллиарда леев), а также выявлены расхождения между долгом, зарегистрированным в Termoelectrica, и признанным поставщиком природного газа (574 миллионов леев).
"Предприятие не выполнило положения законодательства относительно управления основными средствами, не отразив реальную стоимость активов, находящихся в собственности компании", - говорится в отчете.
В ходе проверки Счетная палата рассматривала также общие показатели по доходам и расходам компании и выявила, что данные по этим двум показателям снижены на 10,2 миллиона леев.
Напомним, в понедельник директор предприятия Termoelectrica Вячеслав Ени покинул свой пост. Срок его годового контракта завершается первого декабря.