https://ru.sputnik.md/20211201/vo-skolko-otsenivaetsya-dolg-termoelectrica-pered-moldovagaz-46862906.html

Во сколько оценивается долг Termoelectrica перед "Молдовагазом"

Во сколько оценивается долг Termoelectrica перед "Молдовагазом"

Компания некорректно отражала долгосрочные задолженности за газ, обнаружено расхождение в полмиллиарда леев.

2021-12-01T16:11+0200

2021-12-01T16:11+0200

2021-12-01T16:18+0200

в молдове

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молдова

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termoelectrica

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КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Задолженность государственного предприятия Termoelectrica перед АО "Молдовагаз" составляет 2,5 миллиарда леев, а не 2 миллиарда, как указывало ранее предприятие. К такому выводу пришли специалисты Счетной палаты, которые проводили проверку в Termoelectrica в течение трех месяцев.В ходе аудита Счетная палата выявила в отчетности Termoelectrica многочисленные нарушения и несоответствия. По данным ведомства, в отчетности некорректно отражена долгосрочная задолженность перед поставщиком природного газа (2,06 миллиарда леев), а также выявлены расхождения между долгом, зарегистрированным в Termoelectrica, и признанным поставщиком природного газа (574 миллионов леев). "Предприятие не выполнило положения законодательства относительно управления основными средствами, не отразив реальную стоимость активов, находящихся в собственности компании", - говорится в отчете. В ходе проверки Счетная палата рассматривала также общие показатели по доходам и расходам компании и выявила, что данные по этим двум показателям снижены на 10,2 миллиона леев.Напомним, в понедельник директор предприятия Termoelectrica Вячеслав Ени покинул свой пост. Срок его годового контракта завершается первого декабря.

https://ru.sputnik.md/20211126/spynu-termoelectrica-prodolzhit-vyplachivat-svoi-dolgi-za-gaz-kompanii-energocom-46740894.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, долг, молдова, проверка, счетная палата, termoelectrica