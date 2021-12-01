https://ru.sputnik.md/20211201/zazhzhenie-ogney-na-novogodney-elke-v-tsentre-kishineva-46854341.html

Зажжение огней на новогодней елке в центре Кишинева

Зажжение огней на новогодней елке в центре Кишинева

Новогодние и рождественские огни в Кишиневе зажигаются постепенно

2021-12-01T17:08+0200

2021-12-01T17:08+0200

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видео

кишинев

елка

новогодняя елка

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На главной новогодней елке Кишинева зажигают праздничные огни. Официальная церемония дает старт зимним праздникам в молдавской столице. По сообщениям примэрии Кишинева, на центральной площади Кишинева 24 декабря появятся карусели и каток. В сквере Кафедрального собора столицы пройдут праздничные мероприятия к празднованию Рождества по новому стилю.В сквере Кафедрального собора будет также размещен Рождественский городок. Уже определены места, где будут проходить рождественские ярмарки, с соблюдением дистанции и правил, установленных в этот период. Ранее Ион Чебан сообщил, что в Кишиневе будет больше "новогодних" троллейбусов.

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кишинев, елка, новогодняя елка, видео