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Зажжение огней на новогодней елке в центре Кишинева
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Зажжение огней на новогодней елке в центре Кишинева
Зажжение огней на новогодней елке в центре Кишинева
Новогодние и рождественские огни в Кишиневе зажигаются постепенно
2021-12-01T17:08+0200
2021-12-01T17:08+0200
видео
кишинев
елка
новогодняя елка
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На главной новогодней елке Кишинева зажигают праздничные огни. Официальная церемония дает старт зимним праздникам в молдавской столице. По сообщениям примэрии Кишинева, на центральной площади Кишинева 24 декабря появятся карусели и каток. В сквере Кафедрального собора столицы пройдут праздничные мероприятия к празднованию Рождества по новому стилю.В сквере Кафедрального собора будет также размещен Рождественский городок. Уже определены места, где будут проходить рождественские ярмарки, с соблюдением дистанции и правил, установленных в этот период. Ранее Ион Чебан сообщил, что в Кишиневе будет больше "новогодних" троллейбусов.
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кишинев, елка, новогодняя елка, видео

Зажжение огней на новогодней елке в центре Кишинева

17:08 01.12.2021
© Sputnik
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Новогодние и рождественские огни в Кишиневе зажигаются постепенно.
На главной новогодней елке Кишинева зажигают праздничные огни. Официальная церемония дает старт зимним праздникам в молдавской столице.
По сообщениям примэрии Кишинева, на центральной площади Кишинева 24 декабря появятся карусели и каток. В сквере Кафедрального собора столицы пройдут праздничные мероприятия к празднованию Рождества по новому стилю.
В сквере Кафедрального собора будет также размещен Рождественский городок. Уже определены места, где будут проходить рождественские ярмарки, с соблюдением дистанции и правил, установленных в этот период. Ранее Ион Чебан сообщил, что в Кишиневе будет больше "новогодних" троллейбусов.
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