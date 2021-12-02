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Белоруссия и Россия проведут учения у границы с Украиной – Лукашенко
Белоруссия и Россия проведут учения у границы с Украиной – Лукашенко
Президент Белоруссии Лукашенко заявил о совместных с Россией учениях у украинской границы.
2021-12-02T15:47+0200
2021-12-02T15:47+0200
украина
россия
граница
беларусь
александр лукашенко
военные учения
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КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что в ближайшие два месяца пройдут совместные белорусско-российские военные учения вблизи границы с Украиной.Ранее в Минобороны Белоруссии отмечали военную активность со стороны соседних западных стран и Украины. Как заявляли в ведомстве, в последнее время их "нападки" на республику особенно видны, что "очень тревожит, огорчает" белорусскую сторону.По его словам, как ожидается, эти учения пройдут "где-то в два этапа в ближайшие пару месяцев"."Первый этап, потом через месяц - второй этап. Пока мы еще планы эти верстаем, но первый этап точно мы зимой проведем", - заявил глава белорусского государства. Он подчеркнул, что "к этому все готово".Также Лукашенко заявил в интервью, что не исключено увеличение численности белорусской армии, которая сейчас насчитывает 65 тысяч служащих, еще на 5 тысяч человек при необходимости, чтобы "прикрыть юг".
https://ru.sputnik.md/20211201/peskov-podrobnosti-vizit-putin-lukashenko-krym-46862569.html
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украина, россия, граница, беларусь, александр лукашенко, военные учения

Белоруссия и Россия проведут учения у границы с Украиной – Лукашенко

15:47 02.12.2021
© Photo : БелТА / Перейти в фотобанкВсебелорусское народное собрание в Минске
Всебелорусское народное собрание в Минске - Sputnik Молдова, 1920, 02.12.2021
© Photo : БелТА
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Президент Белоруссии Лукашенко заявил о совместных с Россией учениях у украинской границы.
КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что в ближайшие два месяца пройдут совместные белорусско-российские военные учения вблизи границы с Украиной.
Ранее в Минобороны Белоруссии отмечали военную активность со стороны соседних западных стран и Украины. Как заявляли в ведомстве, в последнее время их "нападки" на республику особенно видны, что "очень тревожит, огорчает" белорусскую сторону.
"Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе", - сказал Лукашенко.
По его словам, как ожидается, эти учения пройдут "где-то в два этапа в ближайшие пару месяцев".
"Первый этап, потом через месяц - второй этап. Пока мы еще планы эти верстаем, но первый этап точно мы зимой проведем", - заявил глава белорусского государства. Он подчеркнул, что "к этому все готово".
Также Лукашенко заявил в интервью, что не исключено увеличение численности белорусской армии, которая сейчас насчитывает 65 тысяч служащих, еще на 5 тысяч человек при необходимости, чтобы "прикрыть юг".
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