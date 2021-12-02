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Бензин и дизтопливо снова дешевеют: НАРЭ публикует цены на 3 декабря
Бензин и дизтопливо снова дешевеют: НАРЭ публикует цены на 3 декабря
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 3 декабря.
2021-12-02T12:38+0200
2021-12-02T12:38+0200
общество
в молдове
молдова
цены на топливо
нарэ
бензин
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КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 3 декабря.Так, 95-й бензин подешевеет на 13 банов, цена опустится до 20,48 лея за литр.Цена на дизтопливо снизится на 13 банов – до 17,57 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться.В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.Так, за последнее время 95-й бензин подешевел более чем на один лей. А дизтопливо на 0,80 бана.
https://ru.sputnik.md/20211122/moldova-ekonomika-otnosheniya-rossiya-zapad-46529758.html
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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, бензин

Бензин и дизтопливо снова дешевеют: НАРЭ публикует цены на 3 декабря

12:38 02.12.2021
© Sputnik / Mihai Carausавтозаправка
автозаправка - Sputnik Молдова, 1920, 02.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 3 декабря.
КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 3 декабря.
Так, 95-й бензин подешевеет на 13 банов, цена опустится до 20,48 лея за литр.
Цена на дизтопливо снизится на 13 банов – до 17,57 лея за литр.
Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.
Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться.
В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.
Так, за последнее время 95-й бензин подешевел более чем на один лей. А дизтопливо на 0,80 бана.
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