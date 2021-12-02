https://ru.sputnik.md/20211202/benzin-i-diztoplivo-snova-desheveyut-nare-publikuet-tseny-na-3-dekabrya-46887469.html

Бензин и дизтопливо снова дешевеют: НАРЭ публикует цены на 3 декабря

Бензин и дизтопливо снова дешевеют: НАРЭ публикует цены на 3 декабря

Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 3 декабря.

2021-12-02T12:38+0200

2021-12-02T12:38+0200

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бензин

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КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 3 декабря.Так, 95-й бензин подешевеет на 13 банов, цена опустится до 20,48 лея за литр.Цена на дизтопливо снизится на 13 банов – до 17,57 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться.В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.Так, за последнее время 95-й бензин подешевел более чем на один лей. А дизтопливо на 0,80 бана.

https://ru.sputnik.md/20211122/moldova-ekonomika-otnosheniya-rossiya-zapad-46529758.html

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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, бензин