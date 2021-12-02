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Брифинг Марины Таубер о попытке снять ее с выборов в Бельцах - видео
Брифинг Марины Таубер о попытке снять ее с выборов в Бельцах - видео
Депутат фракции "Шор" Марина Таубер может быть исключена из предвыборной гонки за пост мэра Бельц - видео
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Центральная избирательная комиссия намерена обратиться в суд с требованием отстранить Марину Таубер от участия во втором туре выборов примара Бельц, который состоится в воскресенье, 5 декабря.За решение проголосовали на заседании в среду шесть членов ЦИК. Воздержались двое.Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов на выборах примара Бельц, которые прошли 21 ноября.За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).
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брифинг, марина таубер, видео, в молдове, бельцы, цик

Брифинг Марины Таубер о попытке снять ее с выборов в Бельцах - видео

10:56 02.12.2021 (обновлено: 11:18 02.12.2021)
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Депутат фракции "Шор" Марина Таубер может быть исключена из предвыборной гонки за пост мэра Бельц.
Центральная избирательная комиссия намерена обратиться в суд с требованием отстранить Марину Таубер от участия во втором туре выборов примара Бельц, который состоится в воскресенье, 5 декабря.
За решение проголосовали на заседании в среду шесть членов ЦИК. Воздержались двое.
Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов на выборах примара Бельц, которые прошли 21 ноября.
За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).
Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).
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