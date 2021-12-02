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https://ru.sputnik.md/20211202/delo-tauber-46899069.html
Станет ли дело Таубер "приговором демократии в Молдове"
Станет ли дело Таубер "приговором демократии в Молдове"
"Cпецоперация PAS" – так некоторые эксперты квалифицируют отстранение от выборов в Бельцах кандидата от партии "Шор".
2021-12-02T19:23+0200
2021-12-02T19:23+0200
политика
бельцы
выборы
второй тур
марина таубер
цик молдовы
в молдове
молдова
сергей манастырлы
владимир брутер
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КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Решение Центральной избирательной комиссии исключить из бельцкой предвыборной гонки Марину Таубер, более чем убедительно победившую в первом туре, многим в Молдове напомнило печально известную политическую "практику" времен Владимира Плахотнюка."Да, мы с вами сейчас наблюдаем сходную с известными событиями 2014 года ситуацию, когда потенциально опасного кандидата снимают с дистанции за несколько дней до выборов, – говорит в интервью Sputnik Молдова политический аналитик Валентин Крылов. – Конечно, кроме как словом "беспредел", все это назвать трудно".Крылов делится наблюдением: в Молдове те, кто больше и громче всех говорят о нормах демократии и необходимости их соблюдать, получив власть, категорически игнорируют именно эти ценности. Видимо, стоит полагать, что партнеры Молдовы по развитию в данном случае, как это уже случалось неоднократно, деликатно промолчат.Впрочем, ситуация с отстранением Таубер от выборов в Бельцах – это, по мнению эксперта, следствие куда более глубинных и хронических проблем молдавского политического поля."Ситуация с Таубер заставляет в очередной раз сделать вывод: многие, если не все звенья цепи управления в Молдове, являются нефункциональными. Говорю сейчас ответственно: молдавское государство не в состоянии провести в стране относительно демократические выборы любого уровня. Именно из этой проблемы проистекает все, что сейчас происходит вокруг кандидата от Партии "Шор" на выборах примара Бельц", – убежден Крылов.Политолог Сергей Манастырлы и вовсе склонен квалифицировать решение ЦИК от первого декабря в отношении Таубер как "спецоперацию PAS". Причем, не первую."Ровно такую же спецоперацию новая власть провела, когда вопреки закону, по доносу, был отстранен от должности генеральный прокурор Александр Стояногло, дабы его должность занял человек, лояльный PAS. Таубер получила в первом туре бельцких выборов 48% голосов, в то время как кандидат власти – 14%. Это стало оглушительной пощечиной Кишиневу и персонально Майе Санду", – полагает Манастырлы.Все, что последовало далее (решение ЦИК в первую очередь), по мнению политолога, очень напоминает истерику. При отсутствии всякой логики.Если суд поддержит обращение ЦИК и отстранит Таубер от электоральной гонки, то это, по мнению Манастырлы, станет "приговором для демократии в Молдове"."С отстранением Таубер во втором туре в Бельцах встретятся независимый кандидат Григоришин и кандидат от PAS Маркоч, которых, насколько мне известно, связывают вполне дружеские отношения. То есть это будет уже не электоральная конкуренция, а скорее, "договорняк", – убежден политолог.При этом Манастырлы полагает, что победа Таубер на выборах в Бельцах была бы куда опаснее для молдавских социалистов, нежели для действующей власти. Такой результат, считает он, позволил бы Партии "Шор" выйти на республиканский уровень и (кто знает?), возможно, стать главной оппозиционной силой в стране, потеснив ПСРМ."У Партии "Шор", в отличие от социалистов, сейчас есть мобилизационный потенциал, ресурсы для протестов. У власти в Молдове находятся довольно недоговороспособные люди, повлиять на их решения можно лишь мерами на грани фола. Готова ли к таким мерам Таубер? Не знаю. Но в нынешних условиях к протестам, уверен, присоединятся многие недовольные. Особенно после того, как люди получат новые платежки за газ", – говорит политолог.Политический аналитик, эксперт Института гуманитарно-политических исследований РФ Владимир Брутер также говорит о "возвращении 2014 года" в Молдову.С его точки зрения, Марина Таубер – довольно сильная фигура, ее приход в молдавскую политику расценивается как потенциально опасный."Дело не в Парии "Шор", и даже не совсем в Марине Таубер. Те, кто находится за кулисами молдавской политики, не желают допускать туда людей, способных хотя бы частично эту политику, ее вектор, изменить. То есть без ведома партнеров Молдовы по развитию сильные люди не могут появляться в политическом поле республики", – считает Брутер.В четверг представители Партии "Шор" Марина Таубер и Денис Уланов выступили на брифинге, где сообщили, что партия "будет бороться до конца и готова вывести своих сторонников на улицу".Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября. За нее отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).
https://ru.sputnik.md/20211202/sude--zapros-tsik-ob-isklyuchenii-tauber-iz-vybornoy-gonki-beltsakh-46893849.html
https://ru.sputnik.md/20211202/shtab-tauber-davayte-annuliruem-rezultaty-vyborov-beltsakh-46883906.html
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Дмитрий Терехов
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бельцы, выборы, второй тур, марина таубер, цик молдовы, в молдове, молдова, сергей манастырлы, владимир брутер, валентин крылов

Станет ли дело Таубер "приговором демократии в Молдове"

19:23 02.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausDeputați în Parlamentul Republicii Moldova
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 02.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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"Cпецоперация PAS" – так некоторые эксперты квалифицируют отстранение от выборов в Бельцах кандидата от Партии "Шор".
КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Решение Центральной избирательной комиссии исключить из бельцкой предвыборной гонки Марину Таубер, более чем убедительно победившую в первом туре, многим в Молдове напомнило печально известную политическую "практику" времен Владимира Плахотнюка.
"Да, мы с вами сейчас наблюдаем сходную с известными событиями 2014 года ситуацию, когда потенциально опасного кандидата снимают с дистанции за несколько дней до выборов, – говорит в интервью Sputnik Молдова политический аналитик Валентин Крылов. – Конечно, кроме как словом "беспредел", все это назвать трудно".
Крылов делится наблюдением: в Молдове те, кто больше и громче всех говорят о нормах демократии и необходимости их соблюдать, получив власть, категорически игнорируют именно эти ценности.
Видимо, стоит полагать, что партнеры Молдовы по развитию в данном случае, как это уже случалось неоднократно, деликатно промолчат.

"Знаете, я в последнее время использую выражение "наши партнеры по развитию и политические спонсоры". Так вот, они, несомненно, промолчат, преследуя свои цели, для достижения которых существуют совсем другие стандарты и правила. Коротко сформулировать их можно так: отсутствие всяких стандартов и правил", – утверждает Крылов.

Впрочем, ситуация с отстранением Таубер от выборов в Бельцах – это, по мнению эксперта, следствие куда более глубинных и хронических проблем молдавского политического поля.
"Ситуация с Таубер заставляет в очередной раз сделать вывод: многие, если не все звенья цепи управления в Молдове, являются нефункциональными. Говорю сейчас ответственно: молдавское государство не в состоянии провести в стране относительно демократические выборы любого уровня. Именно из этой проблемы проистекает все, что сейчас происходит вокруг кандидата от Партии "Шор" на выборах примара Бельц", – убежден Крылов.
Политолог Сергей Манастырлы и вовсе склонен квалифицировать решение ЦИК от первого декабря в отношении Таубер как "спецоперацию PAS". Причем, не первую.
Марина Таубер - Sputnik Молдова, 1920, 02.12.2021
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Исключение Таубер из списка на пост в мэры Бельц: суд рассматривает запрос ЦИК
15:51
"Ровно такую же спецоперацию новая власть провела, когда вопреки закону, по доносу, был отстранен от должности генеральный прокурор Александр Стояногло, дабы его должность занял человек, лояльный PAS. Таубер получила в первом туре бельцких выборов 48% голосов, в то время как кандидат власти – 14%. Это стало оглушительной пощечиной Кишиневу и персонально Майе Санду", – полагает Манастырлы.
Все, что последовало далее (решение ЦИК в первую очередь), по мнению политолога, очень напоминает истерику. При отсутствии всякой логики.

"Центральная избирательная комиссия должна была доказать, что нарушения, допущенные электоральным конкурентом, напрямую повлияли на результаты первого тура выборов. В итоге получается, что власть нам говорит: Марина Таубер победила благодаря тому, что потратила 150 тысяч леев на питание своего штаба. Очень странная логика..." – говорит политолог.

Если суд поддержит обращение ЦИК и отстранит Таубер от электоральной гонки, то это, по мнению Манастырлы, станет "приговором для демократии в Молдове".
"С отстранением Таубер во втором туре в Бельцах встретятся независимый кандидат Григоришин и кандидат от PAS Маркоч, которых, насколько мне известно, связывают вполне дружеские отношения. То есть это будет уже не электоральная конкуренция, а скорее, "договорняк", – убежден политолог.
При этом Манастырлы полагает, что победа Таубер на выборах в Бельцах была бы куда опаснее для молдавских социалистов, нежели для действующей власти. Такой результат, считает он, позволил бы Партии "Шор" выйти на республиканский уровень и (кто знает?), возможно, стать главной оппозиционной силой в стране, потеснив ПСРМ.
"У Партии "Шор", в отличие от социалистов, сейчас есть мобилизационный потенциал, ресурсы для протестов. У власти в Молдове находятся довольно недоговороспособные люди, повлиять на их решения можно лишь мерами на грани фола. Готова ли к таким мерам Таубер? Не знаю. Но в нынешних условиях к протестам, уверен, присоединятся многие недовольные. Особенно после того, как люди получат новые платежки за газ", – говорит политолог.
Марина Таубер - Sputnik Молдова, 1920, 02.12.2021
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Таубер - о решении ЦИК: мы готовы выйти на улицу
11:39
Политический аналитик, эксперт Института гуманитарно-политических исследований РФ Владимир Брутер также говорит о "возвращении 2014 года" в Молдову.
"К сожалению, мы видим, что в республике вновь исход электоральной кампании решается не избирателями, а судами, которые уже неоднократно принимали в подобных ситуациях заранее подготовленные решения", – напоминает Брутер.
С его точки зрения, Марина Таубер – довольно сильная фигура, ее приход в молдавскую политику расценивается как потенциально опасный.
"Дело не в Парии "Шор", и даже не совсем в Марине Таубер. Те, кто находится за кулисами молдавской политики, не желают допускать туда людей, способных хотя бы частично эту политику, ее вектор, изменить. То есть без ведома партнеров Молдовы по развитию сильные люди не могут появляться в политическом поле республики", – считает Брутер.
В четверг представители Партии "Шор" Марина Таубер и Денис Уланов выступили на брифинге, где сообщили, что партия "будет бороться до конца и готова вывести своих сторонников на улицу".
Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября. За нее отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).
Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).
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