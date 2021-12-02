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https://ru.sputnik.md/20211202/eks-kantsler-avstrii-kurts-ukhodit-iz-politiki-46883415.html
Экс-канцлер Австрии Курц уходит из политики
Экс-канцлер Австрии Курц уходит из политики
Бывший федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц принял решение об окончательном уходе из политики
2021-12-02T17:16+0200
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в мире
австрия
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КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Бывший федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц принял решение об окончательном уходе из политики, передает РИА Новости со ссылкой на издание Kronen Zeitung."Бывший федеральный канцлер Себастьян Курц скоро полностью уйдет из политической жизни. Его пост главы Австрийской народной партии, скорее всего, займет министр внутренних дел (Австрии) Карл Нехаммер", - говорится в сообщении газеты.Курц 9 октября ушел в отставку с должности австрийского канцлера на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против него, однако остался главой АНП и лидером ее парламентской фракции. Позднее в ноябре Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) снял депутатскую неприкосновенность с Себастьяна Курца.Антикоррупционная прокуратура в октябре направила запрос в Национальный совет Австрии с целью снятия с Курца депутатского иммунитета.Политик заявил, что не считает себя виновным и докажет свою правоту, подчеркнув, что его невиновность уже подтвердила независимая юридическая экспертиза.Прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений в октябре заявила, что ведет расследование в отношении Курца и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Речь идет о предполагаемом подкупе СМИ с 2016 по 2018 годы ради публикации опросов с положительными откликами об Австрийской народной партии, возглавляемой Курцем.
https://ru.sputnik.md/20190527/kurtsu-vyrazhen-votum-nedoveriya-vrio-kantslera-austrii---glava-minfina-leger-26125658.html
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в мире, австрия, себастьян курц

Экс-канцлер Австрии Курц уходит из политики

17:16 02.12.2021 (обновлено: 17:40 02.12.2021)
© AP Photo / Ronald ZakСебастьян Курц (Sebastian Kurz), Австрия, архивное фото
Себастьян Курц (Sebastian Kurz), Австрия, архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 02.12.2021
© AP Photo / Ronald Zak
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Себастьян Курц лишился депутатской неприкосновенности после коррупционного скандала.
КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Бывший федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц принял решение об окончательном уходе из политики, передает РИА Новости со ссылкой на издание Kronen Zeitung.
"Бывший федеральный канцлер Себастьян Курц скоро полностью уйдет из политической жизни. Его пост главы Австрийской народной партии, скорее всего, займет министр внутренних дел (Австрии) Карл Нехаммер", - говорится в сообщении газеты.
Курц 9 октября ушел в отставку с должности австрийского канцлера на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против него, однако остался главой АНП и лидером ее парламентской фракции. Позднее в ноябре Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) снял депутатскую неприкосновенность с Себастьяна Курца.
Das österreichische Parlament (Archiv) - Sputnik Молдова, 1920, 27.05.2019
Курцу выражен вотум недоверия, врио канцлера Австрии - глава Минфина Легер
27 мая 2019, 23:13
Антикоррупционная прокуратура в октябре направила запрос в Национальный совет Австрии с целью снятия с Курца депутатского иммунитета.
Политик заявил, что не считает себя виновным и докажет свою правоту, подчеркнув, что его невиновность уже подтвердила независимая юридическая экспертиза.
Прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений в октябре заявила, что ведет расследование в отношении Курца и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Речь идет о предполагаемом подкупе СМИ с 2016 по 2018 годы ради публикации опросов с положительными откликами об Австрийской народной партии, возглавляемой Курцем.
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