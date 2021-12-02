https://ru.sputnik.md/20211202/es-moldova-semi-millionov-evro-oboronnyy-potentsial-46893208.html
ЕС выделит Молдове 7 миллионов евро на оборонный потенциал
ЕС выделит Молдове 7 миллионов евро на оборонный потенциал
Европейский союз выделит Молдове, Грузии и Украине более 50 миллионов евро на поддержку оборонного потенциала и мира
2021-12-02T15:30+0200
2021-12-02T15:30+0200
2021-12-02T16:40+0200
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грузия
оборона
европейский союз
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КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Европейский союз выделит Молдове, Грузии и Украине из внебюджетного Европейского фонда мира более 50 миллионов евро на поддержку оборонного потенциала, мира и внутренней стабильности, говорится в распространенном в четверг заявлении Совета ЕС, передает РИА Новости.Сумма выделенных средств для Молдовы составляет семь миллионов евро, Грузии - 12,75 миллиона евро и для Украины – 31 миллион евро.Суммы будут поступать в течение трех лет.Кроме того, еще 24 миллиона пойдут на поддержку мира и стабильности в Мали.Сообщается также, что все финансирование будет обусловлено соблюдением соответствующих норм международного права, прав человека, международного гуманитарного права, других международных правил и стандартов.
https://ru.sputnik.md/20210930/deputaty-otkazalis-zaslushat-ministra-oborony-postavki-oruzhiya-iz-ssha-45157963.html
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украина, молдова, грузия, оборона, европейский союз
ЕС выделит Молдове 7 миллионов евро на оборонный потенциал
15:30 02.12.2021 (обновлено: 16:40 02.12.2021)
Средства от ЕС также получат Грузия и Украина.
КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik.
Европейский союз выделит Молдове, Грузии и Украине из внебюджетного Европейского фонда мира более 50 миллионов евро на поддержку оборонного потенциала, мира и внутренней стабильности, говорится в распространенном в четверг заявлении Совета ЕС, передает РИА Новости
.
Сумма выделенных средств для Молдовы составляет семь миллионов евро, Грузии - 12,75 миллиона евро и для Украины – 31 миллион евро.
Суммы будут поступать в течение трех лет.
Кроме того, еще 24 миллиона пойдут на поддержку мира и стабильности в Мали.
"Эти меры направлены на укрепление потенциалов стран-получателей средств в военной и оборонной областях с целью укрепления мира и стабильности", - указывается в заявлении Евросоюза.
Сообщается также, что все финансирование будет обусловлено соблюдением соответствующих норм международного права, прав человека, международного гуманитарного права, других международных правил и стандартов.