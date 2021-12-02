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ФСБ сообщила о предотвращении теракта и задержании агентов спецслужб Украины
ФСБ сообщила о предотвращении теракта и задержании агентов спецслужб Украины
Силовые ведомства РФ пресекли разведывательно-диверсионную деятельность украинских спецслужб в трех регионах страны.
2021-12-02T10:55+0200
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КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. На территории Российской Федерации задержаны три агента спецслужб Украины (они вели сбор данных о стратегических объектах), а также молодой человек, планировавший теракт, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.В машине было обнаружено короткоствольное и автоматическое оружие, а также средства индивидуальной защиты, которые направлены на экспертизу, сообщает источник."Задержанные сознались в том, что завербованы действующим сотрудником УСБУ в Тернопольской области, который поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в сумме 10 000 долларов", - добавляется в сообщении.Также в ведомстве рассказали о задержании агента Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, направленного в Россию для совершения теракта."Житель Киевской области… дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию подполковника, начальника сектора - сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО Украины", - говорится в сообщении.Отмечается, что теракт планировалось совершить путем подрыва двух самодельных взрывных устройств общей массой 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.
https://ru.sputnik.md/20210927/v-bashkirii-predotvraschen-terakt-zaderzhany-5-neonatsistov-45067028.html
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в мире, россия, фсб, украина, теракт

ФСБ сообщила о предотвращении теракта и задержании агентов спецслужб Украины

10:55 02.12.2021 (обновлено: 11:01 02.12.2021)
© Sputnik / Russian Federal Security Service / Перейти в фотобанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - Sputnik Молдова, 1920, 02.12.2021
© Sputnik / Russian Federal Security Service
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Также сообщается, что силовые ведомства РФ пресекли разведывательно-диверсионную деятельность украинских спецслужб в трех регионах страны.
КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. На территории Российской Федерации задержаны три агента спецслужб Украины (они вели сбор данных о стратегических объектах), а также молодой человек, планировавший теракт, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.
"Задержаны два агента Службы безопасности Украины, отец и сын, прибывшие на территорию России в целях сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
В машине было обнаружено короткоствольное и автоматическое оружие, а также средства индивидуальной защиты, которые направлены на экспертизу, сообщает источник.
"Задержанные сознались в том, что завербованы действующим сотрудником УСБУ в Тернопольской области, который поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в сумме 10 000 долларов", - добавляется в сообщении.
Также в ведомстве рассказали о задержании агента Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, направленного в Россию для совершения теракта.
"Житель Киевской области… дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию подполковника, начальника сектора - сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теракт планировалось совершить путем подрыва двух самодельных взрывных устройств общей массой 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.
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