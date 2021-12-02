https://ru.sputnik.md/20211202/fsb-soobschilo-predotvraschenii-terakta-zaderzhanii-agentov-spetssluzhb-ukrainy-46878212.html

ФСБ сообщила о предотвращении теракта и задержании агентов спецслужб Украины

ФСБ сообщила о предотвращении теракта и задержании агентов спецслужб Украины

Силовые ведомства РФ пресекли разведывательно-диверсионную деятельность украинских спецслужб в трех регионах страны.

2021-12-02T10:55+0200

2021-12-02T10:55+0200

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КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. На территории Российской Федерации задержаны три агента спецслужб Украины (они вели сбор данных о стратегических объектах), а также молодой человек, планировавший теракт, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.В машине было обнаружено короткоствольное и автоматическое оружие, а также средства индивидуальной защиты, которые направлены на экспертизу, сообщает источник."Задержанные сознались в том, что завербованы действующим сотрудником УСБУ в Тернопольской области, который поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в сумме 10 000 долларов", - добавляется в сообщении.Также в ведомстве рассказали о задержании агента Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, направленного в Россию для совершения теракта."Житель Киевской области… дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию подполковника, начальника сектора - сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО Украины", - говорится в сообщении.Отмечается, что теракт планировалось совершить путем подрыва двух самодельных взрывных устройств общей массой 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.

https://ru.sputnik.md/20210927/v-bashkirii-predotvraschen-terakt-zaderzhany-5-neonatsistov-45067028.html

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в мире, россия, фсб, украина, теракт