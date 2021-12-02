Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211202/gde-kishineve-2-dekabrya-nakhodyatsya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-46878513.html
Где в Кишиневе 2 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 2 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
Расписание работы автобуса и троллейбуса вакцинации на 2 декабря и 3 декабря 2021.
2021-12-02T10:02+0200
2021-12-02T10:02+0200
коронавирус
в молдове
кишинев
молдова
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1a/45899698_116:0:1280:655_1920x0_80_0_0_1c11517a27384baf22f01fc6b9de3559.jpg
КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать в декабре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в четверг, 2 декабря, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Буюканы, на улице Алба-Юлия, рядом с рынком "Дельфин".Автобус будет располагаться также на Чеканах, на проспекте Мирча чел Бэтрын, у ТЦ Kaufland.Где будут находиться пункты вакцинации 3 декабряТроллейбус разместится в секторе Центр, на улице Арборилор,12, рядом с ТЦ Shopping MallDovaАвтобус будет располагаться также на Кишиневе, на улице Армянской на парковке у Центрального рынка. Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также смогут получить бустерную дозу на родине.В первую очередь будут вакцинировать медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
https://ru.sputnik.md/20211129/marafon-vaktsinatsii-vaucherami-restoranov-partnerov-povtoryat-dekabre-46795612.html
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1a/45899698_274:0:1147:655_1920x0_80_0_0_0cd46724260596635913a3c0332556d0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, кишинев, молдова, вакцинация

Где в Кишиневе 2 декабря находятся мобильные пункты вакцинации

10:02 02.12.2021
© Photo : RTE_ChișinăuМобильный пункт вакцинации
Мобильный пункт вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 02.12.2021
© Photo : RTE_Chișinău
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать в декабре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в четверг, 2 декабря, до 18.00.
Троллейбус разместится в секторе Буюканы, на улице Алба-Юлия, рядом с рынком "Дельфин".
Автобус будет располагаться также на Чеканах, на проспекте Мирча чел Бэтрын, у ТЦ Kaufland.

Где будут находиться пункты вакцинации 3 декабря

Троллейбус разместится в секторе Центр, на улице Арборилор,12, рядом с ТЦ Shopping MallDova
Автобус будет располагаться также на Кишиневе, на улице Армянской на парковке у Центрального рынка.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.
Au fost lansate punctele mobile de vaccinare - Sputnik Молдова, 1920, 29.11.2021
Коронавирус
Марафон вакцинации с ваучерами от ресторанов-партнеров повторят в декабре
29 ноября, 12:15
С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.
Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также смогут получить бустерную дозу на родине.
В первую очередь будут вакцинировать медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:39Таубер - о решении ЦИК: мы готовы выйти на улицу
10:56Брифинг Марины Таубер о попытке снять ее с выборов в Бельцах - видео
10:55ФСБ сообщила о предотвращении теракта и задержании агентов спецслужб Украины
10:31Студенты в Кишиневе выступили за ковид-ограничения и онлайн-сессию
10:29Народный адвокат Наталья Молошаг подала в отставку
10:02Где в Кишиневе 2 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
09:30Протест студентов в Кишиневе: какие требования они выдвигают - видео
09:00Гырбу: влияют ли политики на цены на бензин и дизтопливо в Молдове
08:42Мир за сутки: "Бастион" на дежурстве, новогодние троллейбусы и опасный астероид
08:30Вытащит ли IT-сектор Молдову из экономической ямы
08:00Альтштейн: штамм "омикрон" может означать конец пандемии
07:30Молдова расширила географию экспорта яблок
07:00Самый точный прогноз погоды: последние теплые дни, затем похолодание
00:01Погодные рекорды Молдовы 2 декабря
ВчераВрачи рассказали о разнице между "дельтой" и "омикроном"
ВчераКак российский истребитель Су-35С стал "убийцей" авианосцев
ВчераКонстантин Харет: готов просить Минкульт приостановить работу театра
ВчераКак зажигались огни на главной елке Молдовы
ВчераКурс валют на четверг: доллар растет, евро идет вниз
ВчераВ Кишиневе зажгли огни на главной елке страны