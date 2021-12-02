https://ru.sputnik.md/20211202/gintsburg-rasskazal-kakie-vaktsiny-mozhno-ispolzovat-odnovremenno-46880813.html

Гинцбург рассказал, какие вакцины можно использовать одновременно

Гинцбург рассказал, какие вакцины можно использовать одновременно

Гинцбург: "Спутником Лайт" и назальной вакциной против коронавируса можно прививаться одновременно

2021-12-02T13:30+0200

2021-12-02T13:30+0200

2021-12-02T13:30+0200

коронавирус

вакцина

вакцинация

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КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. "Спутником Лайт" и назальной вакциной против коронавируса можно прививаться одновременно, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.В середине октября стало известно, что Минздрав разрешил клинические исследования SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021 из линейки "Спутник".Как указывал Гинцбург, побочных эффектов у назального препарата не выявили. По словам его заместителя Дениса Логунова, такая процедура безболезненна и нацелена на создание дополнительного барьера в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.В конце ноября Владимир Путин сначала ревакцинировался "Спутником Лайт", а через несколько дней сделал прививку назальной вакциной. По словам президента, никаких неприятных ощущений после этого у него не было.

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вакцина, вакцинация