https://ru.sputnik.md/20211202/gospredpriyatii-termoelectrica-novyy-io-gendirektora-46889403.html

В госпредприятии Termoelectrica - новый и.о. гендиректора

В госпредприятии Termoelectrica - новый и.о. гендиректора

После ухода в отставку главы предприятия там назначили временно исполняющего обязанности.

2021-12-02T14:25+0200

2021-12-02T14:25+0200

2021-12-02T14:25+0200

в молдове

общество

ао "termoelectrica"

и.о

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КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. В госпредприятии Termoelectrica появился и.о. генерального директора. Им станет доктор технических наук Василе Леу, опыт работы которого составляет более 25 лет. Об этом сообщили на официальной странице предприятия в Facebook. Нового руководителя сотрудникам предприятия представил директор Агентства публичной собственности Евгений Козонак.У Леу есть степень бакалавра в урбанистике и архитектуре. Ранее работал инженером-координатором Лаборатории управления тепловыми процессами электрическими методами, затем был заместителем начальника Главного управления теплоэнергетики Минэнерго. В период 2003-2014 годах занимал должность заместителя технического директора, затем технического директора в акционерном обществе Termocom, а с 2014 года по настоящее время занимал должность начальника инвестиционного департамента тепловой энергии в Национальном агентстве по регулированию энергетики. Напомним, в понедельник, 29 ноября, директор предприятия Termoelectrica Вячеслав Ени покинул свой пост. Срок его годового контракта завершается первого декабря.

https://ru.sputnik.md/20211201/vo-skolko-otsenivaetsya-dolg-termoelectrica-pered-moldovagaz-46862906.html

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2021

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в молдове, ао "termoelectrica", и.о