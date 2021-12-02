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В госпредприятии Termoelectrica - новый и.о. гендиректора
В госпредприятии Termoelectrica - новый и.о. гендиректора
После ухода в отставку главы предприятия там назначили временно исполняющего обязанности.
2021-12-02T14:25+0200
2021-12-02T14:25+0200
в молдове
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КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. В госпредприятии Termoelectrica появился и.о. генерального директора. Им станет доктор технических наук Василе Леу, опыт работы которого составляет более 25 лет. Об этом сообщили на официальной странице предприятия в Facebook. Нового руководителя сотрудникам предприятия представил директор Агентства публичной собственности Евгений Козонак.У Леу есть степень бакалавра в урбанистике и архитектуре. Ранее работал инженером-координатором Лаборатории управления тепловыми процессами электрическими методами, затем был заместителем начальника Главного управления теплоэнергетики Минэнерго. В период 2003-2014 годах занимал должность заместителя технического директора, затем технического директора в акционерном обществе Termocom, а с 2014 года по настоящее время занимал должность начальника инвестиционного департамента тепловой энергии в Национальном агентстве по регулированию энергетики. Напомним, в понедельник, 29 ноября, директор предприятия Termoelectrica Вячеслав Ени покинул свой пост. Срок его годового контракта завершается первого декабря.
https://ru.sputnik.md/20211201/vo-skolko-otsenivaetsya-dolg-termoelectrica-pered-moldovagaz-46862906.html
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Юлия Липовая
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в молдове, ао "termoelectrica", и.о

В госпредприятии Termoelectrica - новый и.о. гендиректора

14:25 02.12.2021
© Photo : Facebook / Termoelectrica S.A.Исполняющий обязанности гендиректора Termoelectrica Василе Леу
Исполняющий обязанности гендиректора Termoelectrica Василе Леу - Sputnik Молдова, 1920, 02.12.2021
© Photo : Facebook / Termoelectrica S.A.
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
После ухода в отставку главы предприятия там назначили временно исполняющего обязанности.
КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. В госпредприятии Termoelectrica появился и.о. генерального директора. Им станет доктор технических наук Василе Леу, опыт работы которого составляет более 25 лет. Об этом сообщили на официальной странице предприятия в Facebook.
Нового руководителя сотрудникам предприятия представил директор Агентства публичной собственности Евгений Козонак.
У Леу есть степень бакалавра в урбанистике и архитектуре. Ранее работал инженером-координатором Лаборатории управления тепловыми процессами электрическими методами, затем был заместителем начальника Главного управления теплоэнергетики Минэнерго.
В период 2003-2014 годах занимал должность заместителя технического директора, затем технического директора в акционерном обществе Termocom, а с 2014 года по настоящее время занимал должность начальника инвестиционного департамента тепловой энергии в Национальном агентстве по регулированию энергетики.
Напомним, в понедельник, 29 ноября, директор предприятия Termoelectrica Вячеслав Ени покинул свой пост. Срок его годового контракта завершается первого декабря.
Termoelectrica S.A. - Sputnik Молдова, 1920, 01.12.2021
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