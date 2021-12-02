https://ru.sputnik.md/20211202/grazhdanin-moldova-10-let-tyurmy-46899868.html

Отмыл 30 миллионов: гражданину Молдовы грозит до 10 лет тюрьмы

Отмыл 30 миллионов: гражданину Молдовы грозит до 10 лет тюрьмы

Прокуроры обвиняют гражданина Молдовы в попытке легализовать крупную сумму, добытую незаконным путем.

2021-12-02T23:18+0200

2021-12-02T23:18+0200

2021-12-02T23:18+0200

отмывание денег

прокуратура

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Антикоррупционная прокуратура подозревает гражданина Молдовы в отмывании около 30 миллионов леев, добытых преступным путем. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.В понедельник, 29 ноября, антикоррупционные прокуроры совместно с сотрудниками Национального инспектората расследований провели несколько обысков по уголовному делу, фигурантом которого является гражданин Республики Молдова, который также имеет гражданство другого государства. Он обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах (ст. 243 ч. (3) Уголовного кодекса).По версии следствия, подозреваемый предоставил деньгам легальный статус на территории Республики Молдова путем приобретения нескольких объектов движимого и недвижимого имущества.В результате обысков были изъяты электронные средства связи, документы и проекты документов, которые будут изучены прокуратурой, после чего им будет дана правовая оценка, отметили в ведомстве.

https://ru.sputnik.md/20211117/ugolovnoe-delo-nelegalnom-obogaschenii-plakhotnyuka-peredano-prokuraturu-46483948.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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отмывание денег, прокуратура, в молдове, молдова