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Отмыл 30 миллионов: гражданину Молдовы грозит до 10 лет тюрьмы
Отмыл 30 миллионов: гражданину Молдовы грозит до 10 лет тюрьмы
Прокуроры обвиняют гражданина Молдовы в попытке легализовать крупную сумму, добытую незаконным путем.
2021-12-02T23:18+0200
2021-12-02T23:18+0200
отмывание денег
прокуратура
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Антикоррупционная прокуратура подозревает гражданина Молдовы в отмывании около 30 миллионов леев, добытых преступным путем. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.В понедельник, 29 ноября, антикоррупционные прокуроры совместно с сотрудниками Национального инспектората расследований провели несколько обысков по уголовному делу, фигурантом которого является гражданин Республики Молдова, который также имеет гражданство другого государства. Он обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах (ст. 243 ч. (3) Уголовного кодекса).По версии следствия, подозреваемый предоставил деньгам легальный статус на территории Республики Молдова путем приобретения нескольких объектов движимого и недвижимого имущества.В результате обысков были изъяты электронные средства связи, документы и проекты документов, которые будут изучены прокуратурой, после чего им будет дана правовая оценка, отметили в ведомстве.
https://ru.sputnik.md/20211117/ugolovnoe-delo-nelegalnom-obogaschenii-plakhotnyuka-peredano-prokuraturu-46483948.html
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Евгений Чебан
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отмывание денег, прокуратура, в молдове, молдова

Отмыл 30 миллионов: гражданину Молдовы грозит до 10 лет тюрьмы

23:18 02.12.2021
© Photo : ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание
Задержание - Sputnik Молдова, 1920, 02.12.2021
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Евгений Чебан
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Прокуроры обвиняют гражданина Молдовы в попытке легализовать крупную сумму, добытую незаконным путем.
КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Антикоррупционная прокуратура подозревает гражданина Молдовы в отмывании около 30 миллионов леев, добытых преступным путем. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
В понедельник, 29 ноября, антикоррупционные прокуроры совместно с сотрудниками Национального инспектората расследований провели несколько обысков по уголовному делу, фигурантом которого является гражданин Республики Молдова, который также имеет гражданство другого государства. Он обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах (ст. 243 ч. (3) Уголовного кодекса).

"Его обвиняют в организации преступной схемы с целью скрыть незаконное происхождение денег (около 30 миллионов леев), полученных в результате совершения преступлений на территории другого государства", – говорится в сообщении прокуроров.

По версии следствия, подозреваемый предоставил деньгам легальный статус на территории Республики Молдова путем приобретения нескольких объектов движимого и недвижимого имущества.
В результате обысков были изъяты электронные средства связи, документы и проекты документов, которые будут изучены прокуратурой, после чего им будет дана правовая оценка, отметили в ведомстве.
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