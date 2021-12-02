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Из робкой девчонки - в икону поп-музыки: Бритни Спирс отмечает юбилей
Из робкой девчонки - в икону поп-музыки: Бритни Спирс отмечает юбилей
Поп-икона Бритни Спирс отмечает 40-летние
2021-12-02T14:11+0200
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Бритни Спирс 2 декабря отмечает день рождения, американской певице исполняется 40 лет. За десятилетия яркой карьеры и активной светской жизни Бритни подарила миру не только всеми любимые хиты, но и не раз оказывалась в центре громких скандалов. Алкоголь, наркотики, нападки папарацци, психические расстройства, опекунство отца - далеко не весь список всего того, с чем столкнулась и что смогла преодолеть Бритни Спирс. В фотоленте Sputnik Молдова - самые яркие кадры головокружительной карьеры американской звезды.
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фото, фото, бритни спирс

Из робкой девчонки - в икону поп-музыки: Бритни Спирс отмечает юбилей

14:11 02.12.2021
Подписаться на
Американская певица отмечает свое 40-летие.
Бритни Спирс 2 декабря отмечает день рождения, американской певице исполняется 40 лет. За десятилетия яркой карьеры и активной светской жизни Бритни подарила миру не только всеми любимые хиты, но и не раз оказывалась в центре громких скандалов. Алкоголь, наркотики, нападки папарацци, психические расстройства, опекунство отца - далеко не весь список всего того, с чем столкнулась и что смогла преодолеть Бритни Спирс.
В фотоленте Sputnik Молдова - самые яркие кадры головокружительной карьеры американской звезды.
© AFP 2021 / Christopher Polk/Getty Images for iHeartMedia

Бритни Спирс во время выступления на 02.7 KIIS FM's Jingle Ball в Лос-Анджелесе.

Бритни Спирс во время выступления на 02.7 KIIS FM&#x27;s Jingle Ball в Лос-Анджелесе. - Sputnik Молдова
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© AFP 2021 / Christopher Polk/Getty Images for iHeartMedia

Бритни Спирс во время выступления на 02.7 KIIS FM's Jingle Ball в Лос-Анджелесе.

© AP Photo / Shuji Kajiyama

Постер с изображением голой беременной Бритни Спирс в метро Токио.

Постер с изображением голой беременной Бритни Спирс в метро Токио. - Sputnik Молдова
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© AP Photo / Shuji Kajiyama

Постер с изображением голой беременной Бритни Спирс в метро Токио.

© AFP 2021 / Brian Jones / Las Vegas News Bureau

Певица Бритни Спирс на церемонии награждения 1999 Billboard Music Awards в Лас-Вегасе.

Певица Бритни Спирс на церемонии награждения 1999 Billboard Music Awards в Лас-Вегасе. - Sputnik Молдова
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© AFP 2021 / Brian Jones / Las Vegas News Bureau

Певица Бритни Спирс на церемонии награждения 1999 Billboard Music Awards в Лас-Вегасе.

© AP Photo / Jordan Strauss/Invision

Бритни Спирс на шоу The X Factor в Лос-Анджелесе.

Бритни Спирс на шоу The X Factor в Лос-Анджелесе. - Sputnik Молдова
4/18
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision

Бритни Спирс на шоу The X Factor в Лос-Анджелесе.

© AFP 2021 / Timothy A. Clary

Выступление со змеей в Нью-Йорке.

Выступление со змеей в Нью-Йорке. - Sputnik Молдова
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© AFP 2021 / Timothy A. Clary

Выступление со змеей в Нью-Йорке.

© AFP 2021 / Michael Buckner/Getty Images for SONY

Бритни Спирс с сыновьями на премьере "Смурфиков-2" в Калифорнии.

Бритни Спирс с сыновьями на премьере &quot;Смурфиков-2&quot; в Калифорнии. - Sputnik Молдова
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© AFP 2021 / Michael Buckner/Getty Images for SONY

Бритни Спирс с сыновьями на премьере "Смурфиков-2" в Калифорнии.

© AFP 2021 / Stephen Shaver

Певица на постере в магазине в Мьянме.

Певица на постере в магазине в Мьянме. - Sputnik Молдова
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© AFP 2021 / Stephen Shaver

Певица на постере в магазине в Мьянме.

© AFP 2021 / Ethan Miller/Getty Images for ABC

Американские певицы Бритни Спирс и Рианна во время высутпления на 2011 Billboard Music Awards в Лас-Вегасе.

Американские певицы Бритни Спирс и Рианна во время высутпления на 2011 Billboard Music Awards в Лас-Вегасе. - Sputnik Молдова
8/18
© AFP 2021 / Ethan Miller/Getty Images for ABC

Американские певицы Бритни Спирс и Рианна во время высутпления на 2011 Billboard Music Awards в Лас-Вегасе.

© AFP 2021 / Kevin Winter/Getty Images

Бритни Спирс во время выступления на 2016 Billboard Music Awards в Лас-Вегасе.

Бритни Спирс во время выступления на 2016 Billboard Music Awards в Лас-Вегасе. - Sputnik Молдова
9/18
© AFP 2021 / Kevin Winter/Getty Images

Бритни Спирс во время выступления на 2016 Billboard Music Awards в Лас-Вегасе.

© AFP 2021 / Vince Bucci/Getty Images

Певица Бритни Спирс с фанатами в Голливуде.

Певица Бритни Спирс с фанатами в Голливуде. - Sputnik Молдова
10/18
© AFP 2021 / Vince Bucci/Getty Images

Певица Бритни Спирс с фанатами в Голливуде.

CC BY 2.0 / Michal Hvorecky / Britney Spears on a Persian poster

Бритни Спирс на персидском постере.

Бритни Спирс на персидском постере. - Sputnik Молдова
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CC BY 2.0 / Michal Hvorecky / Britney Spears on a Persian poster

Бритни Спирс на персидском постере.

© Sputnik / Aleksei Danichev / Перейти в фотобанк

Концерт Бритни Спирс в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

Концерт Бритни Спирс в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. - Sputnik Молдова
12/18
© Sputnik / Aleksei Danichev
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Концерт Бритни Спирс в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

© AFP 2021 / Matt Winkelmeyer/Getty Images

Бритни Спирс и ее парень Сэм Асгари на премьере фильма в Лос-Анджелесе.

Бритни Спирс и ее парень Сэм Асгари на премьере фильма в Лос-Анджелесе. - Sputnik Молдова
13/18
© AFP 2021 / Matt Winkelmeyer/Getty Images

Бритни Спирс и ее парень Сэм Асгари на премьере фильма в Лос-Анджелесе.

© AP Photo / Joel Ryan

Члены команды музея мадам Тюссо готовят восковую фигуру певицы Бритни Спирс.

Члены команды музея мадам Тюссо готовят восковую фигуру певицы Бритни Спирс. - Sputnik Молдова
14/18
© AP Photo / Joel Ryan

Члены команды музея мадам Тюссо готовят восковую фигуру певицы Бритни Спирс.

© AP Photo / Luca Bruno

Итальянский модельер Донателла Версаче (справа) поправляет прическу поп-певице Бритни Спирс в Милане, Италия.

Итальянский модельер Донателла Версаче (справа) поправляет прическу поп-певице Бритни Спирс в Милане, Италия. - Sputnik Молдова
15/18
© AP Photo / Luca Bruno

Итальянский модельер Донателла Версаче (справа) поправляет прическу поп-певице Бритни Спирс в Милане, Италия.

© AFP 2021 / Bryan Bedder/Getty Images

Певица Бритни Спирс выступает на канале ABC "Доброе утро, Америка" в Нью-Йорке.

Певица Бритни Спирс выступает на канале ABC &quot;Доброе утро, Америка&quot; в Нью-Йорке. - Sputnik Молдова
16/18
© AFP 2021 / Bryan Bedder/Getty Images

Певица Бритни Спирс выступает на канале ABC "Доброе утро, Америка" в Нью-Йорке.

© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанк

Бритни выступает на сцене спорткомплекса "Олимпийский".

Бритни выступает на сцене спорткомплекса &quot;Олимпийский&quot;. - Sputnik Молдова
17/18
© Sputnik / Ilya Pitalev
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Бритни выступает на сцене спорткомплекса "Олимпийский".

© AP Photo / Chris Pizzello

Фанаты Бритни Спирс ликуют после суда по делу опекунства над певицей.

Фанаты Бритни Спирс ликуют после суда по делу опекунства над певицей. - Sputnik Молдова
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© AP Photo / Chris Pizzello

Фанаты Бритни Спирс ликуют после суда по делу опекунства над певицей.

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