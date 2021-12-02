Из робкой девчонки - в икону поп-музыки: Бритни Спирс отмечает юбилей
Бритни Спирс во время выступления на 02.7 KIIS FM's Jingle Ball в Лос-Анджелесе.
Бритни Спирс во время выступления на 02.7 KIIS FM's Jingle Ball в Лос-Анджелесе.
Постер с изображением голой беременной Бритни Спирс в метро Токио.
Постер с изображением голой беременной Бритни Спирс в метро Токио.
Певица Бритни Спирс на церемонии награждения 1999 Billboard Music Awards в Лас-Вегасе.
Певица Бритни Спирс на церемонии награждения 1999 Billboard Music Awards в Лас-Вегасе.
Бритни Спирс на шоу The X Factor в Лос-Анджелесе.
Бритни Спирс на шоу The X Factor в Лос-Анджелесе.
Выступление со змеей в Нью-Йорке.
Выступление со змеей в Нью-Йорке.
Бритни Спирс с сыновьями на премьере "Смурфиков-2" в Калифорнии.
Бритни Спирс с сыновьями на премьере "Смурфиков-2" в Калифорнии.
Певица на постере в магазине в Мьянме.
Певица на постере в магазине в Мьянме.
Американские певицы Бритни Спирс и Рианна во время высутпления на 2011 Billboard Music Awards в Лас-Вегасе.
Американские певицы Бритни Спирс и Рианна во время высутпления на 2011 Billboard Music Awards в Лас-Вегасе.
Бритни Спирс во время выступления на 2016 Billboard Music Awards в Лас-Вегасе.
Бритни Спирс во время выступления на 2016 Billboard Music Awards в Лас-Вегасе.
Певица Бритни Спирс с фанатами в Голливуде.
Певица Бритни Спирс с фанатами в Голливуде.
Бритни Спирс на персидском постере.
Концерт Бритни Спирс в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.
Концерт Бритни Спирс в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.
Бритни Спирс и ее парень Сэм Асгари на премьере фильма в Лос-Анджелесе.
Бритни Спирс и ее парень Сэм Асгари на премьере фильма в Лос-Анджелесе.
Члены команды музея мадам Тюссо готовят восковую фигуру певицы Бритни Спирс.
Члены команды музея мадам Тюссо готовят восковую фигуру певицы Бритни Спирс.
Итальянский модельер Донателла Версаче (справа) поправляет прическу поп-певице Бритни Спирс в Милане, Италия.
Итальянский модельер Донателла Версаче (справа) поправляет прическу поп-певице Бритни Спирс в Милане, Италия.
Певица Бритни Спирс выступает на канале ABC "Доброе утро, Америка" в Нью-Йорке.
Певица Бритни Спирс выступает на канале ABC "Доброе утро, Америка" в Нью-Йорке.
Бритни выступает на сцене спорткомплекса "Олимпийский".
Бритни выступает на сцене спорткомплекса "Олимпийский".
Фанаты Бритни Спирс ликуют после суда по делу опекунства над певицей.
Фанаты Бритни Спирс ликуют после суда по делу опекунства над певицей.