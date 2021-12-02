https://ru.sputnik.md/20211202/iz-robkoy-devchonki-v-ikonu-pop-muzyki-britni-spirs-otmechaet-yubiley-46877362.html

Из робкой девчонки - в икону поп-музыки: Бритни Спирс отмечает юбилей

Из робкой девчонки - в икону поп-музыки: Бритни Спирс отмечает юбилей

Поп-икона Бритни Спирс отмечает 40-летние

2021-12-02T14:11+0200

2021-12-02T14:11+0200

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фото

фото

бритни спирс

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Бритни Спирс 2 декабря отмечает день рождения, американской певице исполняется 40 лет. За десятилетия яркой карьеры и активной светской жизни Бритни подарила миру не только всеми любимые хиты, но и не раз оказывалась в центре громких скандалов. Алкоголь, наркотики, нападки папарацци, психические расстройства, опекунство отца - далеко не весь список всего того, с чем столкнулась и что смогла преодолеть Бритни Спирс. В фотоленте Sputnik Молдова - самые яркие кадры головокружительной карьеры американской звезды.

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фото, фото, бритни спирс