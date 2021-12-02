https://ru.sputnik.md/20211202/kak-budet-vyglyadet-kvitantsiya-za-gaz-s-kompensatsiey-46884872.html

Как будет выглядеть квитанция за газ с компенсацией

Как будет выглядеть квитанция за газ с компенсацией

Андрей Спыну показал, как будут выглядеть фактуры за газ для жителей Молдовы после повышения тарифы.

2021-12-02T12:00+0200

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общество

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фактура

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КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну показал, как будут выглядеть квитанции за потребление природного газа с учетом компенсаций от правительства. Так, внешний вид фактуры сильно не изменится, однако добавится еще одна строка - "компенсация", где будет указана сумма, оплаченная кабмином. В графе с итоговой суммой будет указана плата уже с учетом компенсаций. Напомним, ранее был утвержден и вступил в силу закон о компенсации потребителям за природный газ.Первый документ предусматривает выплату компенсации в размере 67% за первые 50 кубометров потребленного природного газа (это 4,3 лея), а за следующие 100 кубометров – компенсацию в размере 50% от суммы разницы между ценой в расчетном месяце и ценой в октябре 2021 года.Соответственно, для бытовых потребителей первые 50 кубов будут стоить 6,8 лея. Следующие 100 кубов будут оплачиваться по 7,9 лея за кубометр, а последующее потребление будет оплачиваться по полному тарифу 11,08 лея. Таким образом, максимальная компенсация за потребление природного газа составит 540 леев.Компенсироваться будет и частично первая гигакалория тепла – на две трети (67% от подорожания), то есть максимум 450 леев в месяц.Граждане, получающие тепловую энергию от котельной жилого дома, тоже получат эти компенсации.Поставщики будут указывать в квитанции сумму компенсации и сумму, которую должен заплатить потребитель.Согласно второму закону, вступившему в силу 30 ноября, размер минимального ежемесячного дохода для малообеспеченных семей, который предоставит им разрешение на получение помощи на холодный период года, будет увеличен на 478,4 лея.Таким образом, минимальный ежемесячный доход, исходя из которого малообеспеченные семьи смогут обращаться за помощью в холодный период года, будет увеличен на 478,4 лея - с 2631,2 лея до 3109,6 лея.Авторы изменений рассчитывают, что 300 тысяч семей получат пользу от этого решения. На эти цели из государственного бюджета планируется выделить дополнительно около 217 миллионов леев. Выплата помощи за холодный период года будет производиться за предыдущий месяц и будет рассчитываться с 1 ноября 2021 года.Повышение тарифа на газ и тепло в МолдовеТариф на природный газ для конечных потребителей было предложено повысить компанией "Молдовагаз". Повышение было одобрено НАРЭ. Тариф за тысячу кубометров увеличили с 4298 до 10 260 леев (более 580 долларов) без учета НДС.Этот тариф предварительный и до 30 ноября еще может быть пересмотрен регулятором, но он не может стать еще выше.Позднее Termoelectrica запросила в НАРЭ повысить тариф за тепло на 650 леев за гигакалорию, то есть до 1772 леев. Это составляет рост примерно на 60%.

https://ru.sputnik.md/20211125/prinyato-okonchatelno-grazhdane-moldovy-poluchat-kompensatsii-za-gaz-i-teplo-46732827.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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