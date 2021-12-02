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https://ru.sputnik.md/20211202/krasnoselskiy-pismo-sandu-46901790.html
Красносельский написал письмо Майе Санду
Красносельский написал письмо Майе Санду
Глава Приднестровья выразил надежду, что письмо будет доставлено Президенту РМ в ближайшее время.
2021-12-02T19:51+0200
2021-12-02T19:59+0200
обсе
майя санду
вадим красносельский
политика
в молдове
приднестровье
молдова
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КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Лидер приднестровского региона Вадим Красносельский написал письмо Майе Санду и попросил ее безотлагательно назначить официального представителя Республики Молдова в переговорном процессе формата "5+2". Письмо Красносельский передал через главу миссии ОБСЕ в Молдове Клауса Нойкирха во время их встречи в Тирасполе.Основная тема разговора официальных лиц – переговорный процесс между Приднестровьем и Молдовой.Красносельский акцентировал внимание на том, что Приднестровье выступает за продолжение переговорного процесса, поиск компромиссов и сохранение мира."Отсутствие официального политпредставителя со стороны Молдовы и сведение на нет деятельности формата "5+2" может привести к крайне негативным последствиям", –цитирует Красносельского пресс-служба тираспольского лидера.Глава Приднестровья также передал через Нойкирха письмо Майе Санду, в котором указал на необходимость безотлагательно назначить официального представителя Республики Молдова в переговорном процессе, тем самым придав импульс возобновлению работы формата Постоянного совещания. Глава Приднестровья выразил надежду, что письмо будет доставлено президенту РМ в ближайшее время.
https://ru.sputnik.md/20211130/popesku-vstrecha-format-5-plus-2-46833987.html
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обсе, майя санду, вадим красносельский, в молдове, приднестровье, молдова

Красносельский написал письмо Майе Санду

19:51 02.12.2021 (обновлено: 19:59 02.12.2021)
CC BY 4.0 / Официальный сайт Президента Приднестровья / Вадим Красносельский
Вадим Красносельский - Sputnik Молдова, 1920, 02.12.2021
CC BY 4.0 / Официальный сайт Президента Приднестровья /
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Евгений Чебан
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Глава Приднестровья выразил надежду, что письмо будет доставлено президенту Молдовы в ближайшее время.
КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Лидер приднестровского региона Вадим Красносельский написал письмо Майе Санду и попросил ее безотлагательно назначить официального представителя Республики Молдова в переговорном процессе формата "5+2". Письмо Красносельский передал через главу миссии ОБСЕ в Молдове Клауса Нойкирха во время их встречи в Тирасполе.
Основная тема разговора официальных лиц – переговорный процесс между Приднестровьем и Молдовой.
Красносельский акцентировал внимание на том, что Приднестровье выступает за продолжение переговорного процесса, поиск компромиссов и сохранение мира.
"Отсутствие официального политпредставителя со стороны Молдовы и сведение на нет деятельности формата "5+2" может привести к крайне негативным последствиям", –цитирует Красносельского пресс-служба тираспольского лидера.
Глава Приднестровья также передал через Нойкирха письмо Майе Санду, в котором указал на необходимость безотлагательно назначить официального представителя Республики Молдова в переговорном процессе, тем самым придав импульс возобновлению работы формата Постоянного совещания.
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