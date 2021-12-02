https://ru.sputnik.md/20211202/krasnoselskiy-pismo-sandu-46901790.html

Красносельский написал письмо Майе Санду

Красносельский написал письмо Майе Санду

Глава Приднестровья выразил надежду, что письмо будет доставлено Президенту РМ в ближайшее время.

2021-12-02T19:51+0200

2021-12-02T19:51+0200

2021-12-02T19:59+0200

обсе

майя санду

вадим красносельский

политика

в молдове

приднестровье

молдова

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КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Лидер приднестровского региона Вадим Красносельский написал письмо Майе Санду и попросил ее безотлагательно назначить официального представителя Республики Молдова в переговорном процессе формата "5+2". Письмо Красносельский передал через главу миссии ОБСЕ в Молдове Клауса Нойкирха во время их встречи в Тирасполе.Основная тема разговора официальных лиц – переговорный процесс между Приднестровьем и Молдовой.Красносельский акцентировал внимание на том, что Приднестровье выступает за продолжение переговорного процесса, поиск компромиссов и сохранение мира."Отсутствие официального политпредставителя со стороны Молдовы и сведение на нет деятельности формата "5+2" может привести к крайне негативным последствиям", –цитирует Красносельского пресс-служба тираспольского лидера.Глава Приднестровья также передал через Нойкирха письмо Майе Санду, в котором указал на необходимость безотлагательно назначить официального представителя Республики Молдова в переговорном процессе, тем самым придав импульс возобновлению работы формата Постоянного совещания. Глава Приднестровья выразил надежду, что письмо будет доставлено президенту РМ в ближайшее время.

https://ru.sputnik.md/20211130/popesku-vstrecha-format-5-plus-2-46833987.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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обсе, майя санду, вадим красносельский, в молдове, приднестровье, молдова