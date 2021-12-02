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Курс валют на пятницу: доллар и евро продолжают расти
Курс валют на пятницу: доллар и евро продолжают расти
Курс валют на пятницу: доллар и евро продолжают расти
2021-12-02T22:05+0200
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доллар
евро
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КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 3 декабря. Евро и доллар продолжат расти в цене по отношению к молдавскому лею.Евро поднимется почти на четыре бана и закрепится на уровне 20,1131 лея.Доллар незначительно вырастет в цене и будет стоить 17,7371 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили "падение": доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.Что касается остальных валют, то 3 декабря немного подорожает и российский рубль, который разместится на уровне 0,2404 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6510 лея. Румынский лей поднимется до 4,0641 в пересчете на национальную валюту.
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лей, доллар, евро

Курс валют на пятницу: доллар и евро продолжают расти

22:05 02.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus Валюта
 Валюта - Sputnik Молдова, 1920, 02.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 3 декабря. Евро и доллар продолжат расти в цене по отношению к молдавскому лею.
Евро поднимется почти на четыре бана и закрепится на уровне 20,1131 лея.
Доллар незначительно вырастет в цене и будет стоить 17,7371 лея.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили "падение": доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.
Рост цен в Молдове: такого не было в стране почти 20 лет - Sputnik Молдова, 1920, 02.12.2021
Радио
Рост цен в Молдове: такого не было в стране почти 20 лет
21:01
Что касается остальных валют, то 3 декабря немного подорожает и российский рубль, который разместится на уровне 0,2404 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6510 лея. Румынский лей поднимется до 4,0641 в пересчете на национальную валюту.
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