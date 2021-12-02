https://ru.sputnik.md/20211202/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-46901081.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

2021-12-02T18:58+0200

2021-12-02T18:58+0200

2021-12-02T19:02+0200

статистика

заболевшие

коронавирус

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КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 732 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.Отмечены девять случаев "импорта" инфекции: четыре - из Румынии, по два - из Португалии и России, один - из Германии.Общее число случаев заражения в стране достигло 365 165.У работников системы здравоохранения выявлено 8 случаев инфицирования: 4 – у врачей, 2 – у медсестер и 2 – у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведен 6141 тест.Госпитализированы 1540 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 220 пациентов.В то же время за сутки выздоровели 669 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 348 945.Минздрав сообщает о 21 погибшем.Общее число скончавшихся на данный момент – 9162.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.

https://ru.sputnik.md/20211201/bolnitsy-kishinev-patsienty-koronavirus-46842452.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

статистика, заболевшие, в молдове