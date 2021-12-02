https://ru.sputnik.md/20211202/mir-za-sutki-bastion-na-dezhurstve-novogodnie-trolleybusy-i-opasnyy-asteroid-46875697.html

Мир за сутки: "Бастион" на дежурстве, новогодние троллейбусы и опасный астероид

Мир за сутки: "Бастион" на дежурстве, новогодние троллейбусы и опасный астероид

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

2021-12-02T08:42+0200

2021-12-02T08:42+0200

2021-12-02T09:26+0200

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КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. На дежурство на курильском острове Матуа впервые заступили расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа."Расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота впервые развернуты и заступили на дежурство на острове Матуа. На этом отдаленном острове в центральной части Курильской гряды ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами", - говорится в сообщении.Технику, личный состав и другое оснащение на остров доставили большие десантные корабли Приморской флотилии. Специально развернут военный городок, где военнослужащие будут проживать и нести службу в течение года."Личный состав приступил к дежурству и выполнению плановых мероприятий боевой подготовки", - отмечается в сообщении.Праздничные троллейбусы в КишиневеВ столице Молдовы на маршруты вышли "новогодние" троллейбусы: специально к зимним праздникам их украсили иллюминацией.Сияющие троллейбусы можно встретить на маршрутах №4, 10, 22, 24 и 30. Как отмечают в столичном Управлении электротранспорта, "праздник придет во все уголки Кишинева".А в канун Нового года на линию выйдут еще 2 троллейбуса, оформленных в стиле ретро, ​​они проследуют особым маршрутом по Кишиневу.К Земле летит потенциально опасный астероидК Земле 11 декабря приблизится астероид, его диаметр приравнивается к 330 метрам, сообщила Лаборатория реактивного движения NASA, передает МИР24.Небесное тело нарекли 4660 Nereus, оно приблизится к нашей планете на расстояние около 4 миллионов километров, пишет источник.Ученые обнаружили этот астероид в 1982 году. 4660 Nereus для Земли является потенциально опасным объектом, сообщили в NASA. Полный оборот вокруг Солнца астероид осуществляет за 664 дня, по форме он похож на яйцо.4660 Nereus многократно предлагали использовать в качестве цели для космической миссии.

https://ru.sputnik.md/20210620/asteroid-priblizhaetsya-zemlea-35183100.html

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