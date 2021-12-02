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Молдова расширила географию экспорта яблок
Молдова расширила географию экспорта яблок
Молдавские экспортеры расширяют список стран, куда уходит их продукция.
2021-12-02T07:30+0200
2021-12-02T07:30+0200
экономика
в молдове
экспорт
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молдова
яблоки
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КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. На данный момент Молдова осуществляет поставки яблок в 12 стран. В ближайшее время партии яблок будут отправлены еще на два новых рынка стран Юго-Восточной Азии. Об этом пишет портал EastFruit со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы.Надо отметить, что в прошлом сезоне молдавские яблоки экспортировались только в девять стран.Как пишет источник, возрос объем поставок яблока и в Румынию: по состоянию на начало ноября на румынский рынок отправлено более 800 тонн. Молдавские трейдеры надеются, что зимой экспорт яблок, особенно таких, условно говоря, дешевых сортов, как "Айдаред", "Флорина" и других существенно возрастет.По сведениям Минсельхоза Молдовы, по состоянию на начало ноября средняя инвойсная цена яблок, вывозимых из Молдовы составила 0,43 доллара за килограмм. Подобная средняя цена фиксировалась и при экспорте молдавских яблок в РФ. По данным ведомства, наиболее высокие инвойсные цены устанавливались при экспорте яблок из Молдовы в Испанию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и Словакию, наименьшие цены – при экспорте товара в Казахстан, Румынию, Беларусь.
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Юлия Липовая
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в молдове, экспорт, россия, молдова, яблоки

Молдова расширила географию экспорта яблок

07:30 02.12.2021
© Sputnik / Miroslav RotariЯблоки
Яблоки - Sputnik Молдова, 1920, 02.12.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Молдавские экспортеры расширяют список стран, куда уходит их продукция.
КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. На данный момент Молдова осуществляет поставки яблок в 12 стран. В ближайшее время партии яблок будут отправлены еще на два новых рынка стран Юго-Восточной Азии. Об этом пишет портал EastFruit со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы.
Надо отметить, что в прошлом сезоне молдавские яблоки экспортировались только в девять стран.

"В нынешнем сезоне традиционно около 95% экспорта яблок пока направляется в Россию. Вместе с тем, более трех тысяч тонн этих фруктов экспортировано в Казахстан, более 600 тонн – в Узбекистан, более 500 тонн – в Беларусь", – говорится в сообщении EastFruit.

Как пишет источник, возрос объем поставок яблока и в Румынию: по состоянию на начало ноября на румынский рынок отправлено более 800 тонн.
Молдавские трейдеры надеются, что зимой экспорт яблок, особенно таких, условно говоря, дешевых сортов, как "Айдаред", "Флорина" и других существенно возрастет.
По сведениям Минсельхоза Молдовы, по состоянию на начало ноября средняя инвойсная цена яблок, вывозимых из Молдовы составила 0,43 доллара за килограмм. Подобная средняя цена фиксировалась и при экспорте молдавских яблок в РФ.
Яблоки - Sputnik Молдова, 1920, 30.11.2021
Экономика
По итогам 2021 года объем экспорта яблок из Молдовы может увеличиться
30 ноября, 07:30
По данным ведомства, наиболее высокие инвойсные цены устанавливались при экспорте яблок из Молдовы в Испанию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и Словакию, наименьшие цены – при экспорте товара в Казахстан, Румынию, Беларусь.
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