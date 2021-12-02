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В "Молдовагазе" подробно объяснили процедуру компенсации счетов за газ
В "Молдовагазе" подробно объяснили процедуру компенсации счетов за газ
Какие процедуры проводит компания и Ассоциация жильцов, прежде чем до потребителей дойдут счета за газ с компенсациями.
2021-12-02T14:00+0200
2021-12-02T14:00+0200
общество
в молдове
молдова
тариф
компенсации
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. В АО "Молдовагаз" рассказали о процедурах, которые выполняет компания для подсчета компенсаций для потребителей. Так, на основании Закона о компенсации разницы в цене за потребление природного газа и тепловой энергии в холодный период года, для Ассоциаций жильцов установлена следующая процедура получения компенсации бытовым потребителям:"В случае обнаружения ошибок в расчетах Ассоциации или несоответствия данных (неверно применен тариф, формула, технический сбой и т.д.), расчет возвращается Ассоциации на электронную почту для устранения всех замечаний", - говорится в сообщении поставщика. Новые расчеты принимаются до 4 числа текущего месяца либо в следующем расчетном периоде. В случае если, начиная со второго месяца, необходимо произвести перерасчет компенсации предыдущего месяца.Окончательной датой проведения перерасчетов Компенсации для Ассоциации является 4 апреля 2022 года. После этой даты процедура предоставления компенсаций физическим лицам, адреса которых числятся на балансе Ассоциаций, считается завершенной.Компенсации за газНапомним, ранее был утвержден и вступил в силу закон о компенсации потребителям за природный газ.Первый документ предусматривает выплату компенсации в размере 67% за первые 50 кубометров потребленного природного газа (это 4,3 лея), а за следующие 100 кубометров – компенсацию в размере 50% от суммы разницы между ценой в расчетном месяце и ценой в октябре 2021 года.Соответственно, для бытовых потребителей первые 50 кубов будут стоить 6,8 лея. Следующие 100 кубов будут оплачиваться по 7,9 лея за кубометр, а последующее потребление будет оплачиваться по полному тарифу 11,08 лея. Таким образом, максимальная компенсация за потребление природного газа составит 540 леев.Компенсироваться будет и частично первая гигакалория тепла – на две трети (67% от подорожания), то есть максимум 450 леев в месяц.Граждане, получающие тепловую энергию от котельной жилого дома, тоже получат эти компенсации.Поставщики будут указывать в квитанции сумму компенсации и сумму, которую должен заплатить потребитель.Согласно второму закону, вступившему в силу 30 ноября, размер минимального ежемесячного дохода для малообеспеченных семей, который предоставит им разрешение на получение помощи на холодный период года, будет увеличен на 478,4 лея.Таким образом, минимальный ежемесячный доход, исходя из которого малообеспеченные семьи смогут обращаться за помощью в холодный период года, будет увеличен на 478,4 лея - с 2631,2 лея до 3109,6 лея.Авторы изменений рассчитывают, что 300 тысяч семей получат пользу от этого решения. На эти цели из государственного бюджета планируется выделить дополнительно около 217 миллионов леев. Выплата помощи за холодный период года будет производиться за предыдущий месяц и будет рассчитываться с 1 ноября 2021 года.Повышение тарифа на газ и тепло в МолдовеТариф на природный газ для конечных потребителей было предложено повысить компанией "Молдовагаз". Повышение было одобрено НАРЭ. Тариф за тысячу кубометров увеличили с 4298 до 10 260 леев (более 580 долларов) без учета НДС.Этот тариф предварительный и до 30 ноября еще может быть пересмотрен регулятором, но он не может стать еще выше.Позднее Termoelectrica запросила в НАРЭ повысить тариф за тепло на 650 леев за гигакалорию, то есть до 1772 леев. Это составляет рост примерно на 60%.
https://ru.sputnik.md/20211202/kak-budet-vyglyadet-kvitantsiya-za-gaz-s-kompensatsiey-46884872.html
https://ru.sputnik.md/20211125/prinyato-okonchatelno-grazhdane-moldovy-poluchat-kompensatsii-za-gaz-i-teplo-46732827.html
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в молдове, молдова, тариф, компенсации, молдовагаз

В "Молдовагазе" подробно объяснили процедуру компенсации счетов за газ

14:00 02.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausMoldovagaz
Moldovagaz - Sputnik Молдова, 1920, 02.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В "Молдовагазе" рассказали, какие процедуры проводит компания и Ассоциация жильцов, прежде чем до потребителей дойдут счета за газ с компенсациями.
КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. В АО "Молдовагаз" рассказали о процедурах, которые выполняет компания для подсчета компенсаций для потребителей.
Так, на основании Закона о компенсации разницы в цене за потребление природного газа и тепловой энергии в холодный период года, для Ассоциаций жильцов установлена следующая процедура получения компенсации бытовым потребителям:
1.
Ежемесячно до 4 числа текущего месяца, Ассоциация согласовывает с Оператором газораспределительной сети ("Кишинэу-газ", "Бэлць-газ" и другие) объем потребленного газа за текущий период на основании данных приборов учета газа.
2.
Ежемесячно, не позднее 4 числа текущего месяца, Ассоциация направляет в адрес АО "Молдовагаз" письмо с расчетами компенсаций физическим лицам с приложением списков, в соответствии с форматом, установленным Приказом Министерства труда и социальной защиты. Письмо и расчет в формате Excel должны быть представлены как на бумажном носителе, так и направлены на специальную электронную почту.
3.
"Молдовагаз" производит проверку расчетов компенсаций стоимости газа, предоставленных Ассоциацией.
"В случае обнаружения ошибок в расчетах Ассоциации или несоответствия данных (неверно применен тариф, формула, технический сбой и т.д.), расчет возвращается Ассоциации на электронную почту для устранения всех замечаний", - говорится в сообщении поставщика.
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Новые расчеты принимаются до 4 числа текущего месяца либо в следующем расчетном периоде. В случае если, начиная со второго месяца, необходимо произвести перерасчет компенсации предыдущего месяца.
Окончательной датой проведения перерасчетов Компенсации для Ассоциации является 4 апреля 2022 года. После этой даты процедура предоставления компенсаций физическим лицам, адреса которых числятся на балансе Ассоциаций, считается завершенной.

Компенсации за газ

Напомним, ранее был утвержден и вступил в силу закон о компенсации потребителям за природный газ.
Первый документ предусматривает выплату компенсации в размере 67% за первые 50 кубометров потребленного природного газа (это 4,3 лея), а за следующие 100 кубометров – компенсацию в размере 50% от суммы разницы между ценой в расчетном месяце и ценой в октябре 2021 года.
Соответственно, для бытовых потребителей первые 50 кубов будут стоить 6,8 лея. Следующие 100 кубов будут оплачиваться по 7,9 лея за кубометр, а последующее потребление будет оплачиваться по полному тарифу 11,08 лея. Таким образом, максимальная компенсация за потребление природного газа составит 540 леев.
Компенсироваться будет и частично первая гигакалория тепла – на две трети (67% от подорожания), то есть максимум 450 леев в месяц.
Граждане, получающие тепловую энергию от котельной жилого дома, тоже получат эти компенсации.
Поставщики будут указывать в квитанции сумму компенсации и сумму, которую должен заплатить потребитель.
Согласно второму закону, вступившему в силу 30 ноября, размер минимального ежемесячного дохода для малообеспеченных семей, который предоставит им разрешение на получение помощи на холодный период года, будет увеличен на 478,4 лея.
Таким образом, минимальный ежемесячный доход, исходя из которого малообеспеченные семьи смогут обращаться за помощью в холодный период года, будет увеличен на 478,4 лея - с 2631,2 лея до 3109,6 лея.
Авторы изменений рассчитывают, что 300 тысяч семей получат пользу от этого решения. На эти цели из государственного бюджета планируется выделить дополнительно около 217 миллионов леев. Выплата помощи за холодный период года будет производиться за предыдущий месяц и будет рассчитываться с 1 ноября 2021 года.
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Повышение тарифа на газ и тепло в Молдове

Тариф на природный газ для конечных потребителей было предложено повысить компанией "Молдовагаз". Повышение было одобрено НАРЭ. Тариф за тысячу кубометров увеличили с 4298 до 10 260 леев (более 580 долларов) без учета НДС.
Этот тариф предварительный и до 30 ноября еще может быть пересмотрен регулятором, но он не может стать еще выше.
Позднее Termoelectrica запросила в НАРЭ повысить тариф за тепло на 650 леев за гигакалорию, то есть до 1772 леев. Это составляет рост примерно на 60%.
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