https://ru.sputnik.md/20211202/moldove-rezko-pokholodaet-obyavlen-zheltyy-kod-46890123.html

В Молдове резко похолодает, объявлен "желтый код"

В Молдове резко похолодает, объявлен "желтый код"

За несколько дней температура воздуха днем в Молдове упадет до нуля градусов.

2021-12-02T14:37+0200

2021-12-02T14:37+0200

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в молдове

молдова

желтый код

похолодание

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КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с резким похолоданием. Предупреждение будет действовать 4 и 5 декабря. "Понижение дневной температуры произойдет на 5-6 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении синоптиков. Согласно последнему прогнозу синоптиков, 3 декабря в стране ожидается днем от +9 до +14 градусов. Далее 4 декабря ожидается похолодание сразу до +1 или +6 градусов. В последующие дни потеплеет до +12, но после 7 декабря вновь похолодает до +2, +7 градусов. А далее два дня будет ноль градусов днем. Все эти дни синоптики сообщают о вероятности слабых дождей.

https://ru.sputnik.md/20211202/prognoz-pogody-46869246.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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