https://ru.sputnik.md/20211202/moldove-rezko-pokholodaet-obyavlen-zheltyy-kod-46890123.html
В Молдове резко похолодает, объявлен "желтый код"
В Молдове резко похолодает, объявлен "желтый код"
За несколько дней температура воздуха днем в Молдове упадет до нуля градусов.
2021-12-02T14:37+0200
2021-12-02T14:37+0200
2021-12-02T14:41+0200
в молдове
молдова
желтый код
похолодание
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КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с резким похолоданием. Предупреждение будет действовать 4 и 5 декабря. "Понижение дневной температуры произойдет на 5-6 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении синоптиков. Согласно последнему прогнозу синоптиков, 3 декабря в стране ожидается днем от +9 до +14 градусов. Далее 4 декабря ожидается похолодание сразу до +1 или +6 градусов. В последующие дни потеплеет до +12, но после 7 декабря вновь похолодает до +2, +7 градусов. А далее два дня будет ноль градусов днем. Все эти дни синоптики сообщают о вероятности слабых дождей.
https://ru.sputnik.md/20211202/prognoz-pogody-46869246.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, желтый код, похолодание
В Молдове резко похолодает, объявлен "желтый код"
14:37 02.12.2021 (обновлено: 14:41 02.12.2021)
За несколько дней температура воздуха днем в Молдове упадет до нуля градусов.
КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с резким похолоданием.
Предупреждение будет действовать 4 и 5 декабря.
"Понижение дневной температуры произойдет на 5-6 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении синоптиков.
Согласно последнему прогнозу синоптиков, 3 декабря в стране ожидается днем от +9 до +14 градусов.
Далее 4 декабря ожидается похолодание сразу до +1 или +6 градусов. В последующие дни потеплеет до +12, но после 7 декабря вновь похолодает до +2, +7 градусов. А далее два дня будет ноль градусов днем.
Все эти дни синоптики сообщают о вероятности слабых дождей.