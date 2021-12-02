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На фоне "омикрона" Британия закупает дополнительные миллионы доз вакцин
На фоне "омикрона" Британия закупает дополнительные миллионы доз вакцин
Новый штамм коронавируса заставляет власти стран мира реагировать "на опережение" и закупать новые партии вакцин.
2021-12-02T12:15+0200
2021-12-02T12:15+0200
коронавирус
в мире
великобритания
вакцинация
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КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Контракты на закупку дополнительных 114 миллионов доз вакцин от коронавируса на 2022 и 2023 годы подписала Великобритания на фоне появления нового штамма "омикрон", пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы британского минздрава Саджида Джавида.Как сообщается, будет приобретено 60 миллионов доз вакцины Moderna и 54 миллиона доз вакцины Pfizer. Министр отметил, что дополнительная закупка позволит Великобритании "выиграть время" после появления нового штамма.Ранее власти Британии из-за появления штамма "омикрон" приняли решение уменьшить срок между основным курсом вакцинации от COVID-19 и ревакцинацией с шести до трех месяцев, а также распространить вакцинацию на всех лиц старше 18 лет. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство страны форсирует бустерную программу и намерено до конца января ревакцинировать всех, кто подпадает под нее.Согласно последним данным, в Великобритании зарегистрировано 32 случая заражения штаммом коронавируса "омикрон".Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Штаммы коронавируса и их названияВ конце мая ВОЗ приняла решение, что для названий новых штаммов SARS-CoV-2 будут использоваться буквы греческого алфавита. При этом имена получают лишь те варианты, которые представляют интерес или вызывают озабоченность. Использование букв греческого алфавита призвано помочь избежать практики обозначения новых вариантов по месту их происхождения, что, по мнению ВОЗ, может дискриминировать страны и территории, где тот или иной штамм был обнаружен впервые.Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": штаммы "альфа" (британский), "бета" (южноафриканский), "гамма" (бразильский) и "дельта".Впервые обнаруженный в Индии дельта-штамм в последние месяцы доминирует в большинстве стран. Среди его основных особенностей — более короткий инкубационный период, чем у предыдущих разновидностей возбудителя болезни, и повышенная нагрузка на организм человека."Йота" – более летальный штамм, особенно для пожилых людей, впервые был выявлен осенью прошлого года, но так и не получил широкого распространения.В Южной Америке был отмечен небольшой рост нового штамма "мю", однако не получил такого распространения, как "дельта".
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в мире, великобритания, вакцинация

На фоне "омикрона" Британия закупает дополнительные миллионы доз вакцин

12:15 02.12.2021
© AFP 2021 / MUNIR UZ ZAMANВакцина Moderna против COVID-19
Вакцина Moderna против COVID-19 - Sputnik Молдова, 1920, 02.12.2021
© AFP 2021 / MUNIR UZ ZAMAN
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Новый штамм коронавируса заставляет власти стран мира реагировать "на опережение" и закупать новые партии вакцин.
КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Контракты на закупку дополнительных 114 миллионов доз вакцин от коронавируса на 2022 и 2023 годы подписала Великобритания на фоне появления нового штамма "омикрон", пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы британского минздрава Саджида Джавида.
"Мы подписали контракты с компаниями Pfizer и Moderna для получения дополнительных 114 миллионов доз вакцин от COVID-19 в следующие два года. Я ускорил эту закупку в свете появления нового штамма. (Закупка) включает в себя модифицированные вакцины", - приводит слова министра телеканал Sky News.
Как сообщается, будет приобретено 60 миллионов доз вакцины Moderna и 54 миллиона доз вакцины Pfizer. Министр отметил, что дополнительная закупка позволит Великобритании "выиграть время" после появления нового штамма.
Ранее власти Британии из-за появления штамма "омикрон" приняли решение уменьшить срок между основным курсом вакцинации от COVID-19 и ревакцинацией с шести до трех месяцев, а также распространить вакцинацию на всех лиц старше 18 лет. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство страны форсирует бустерную программу и намерено до конца января ревакцинировать всех, кто подпадает под нее.

Согласно последним данным, в Великобритании зарегистрировано 32 случая заражения штаммом коронавируса "омикрон".
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

Штаммы коронавируса и их названия

В конце мая ВОЗ приняла решение, что для названий новых штаммов SARS-CoV-2 будут использоваться буквы греческого алфавита. При этом имена получают лишь те варианты, которые представляют интерес или вызывают озабоченность. Использование букв греческого алфавита призвано помочь избежать практики обозначения новых вариантов по месту их происхождения, что, по мнению ВОЗ, может дискриминировать страны и территории, где тот или иной штамм был обнаружен впервые.
Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": штаммы "альфа" (британский), "бета" (южноафриканский), "гамма" (бразильский) и "дельта".
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Впервые обнаруженный в Индии дельта-штамм в последние месяцы доминирует в большинстве стран. Среди его основных особенностей — более короткий инкубационный период, чем у предыдущих разновидностей возбудителя болезни, и повышенная нагрузка на организм человека.
"Йота" – более летальный штамм, особенно для пожилых людей, впервые был выявлен осенью прошлого года, но так и не получил широкого распространения.
В Южной Америке был отмечен небольшой рост нового штамма "мю", однако не получил такого распространения, как "дельта".
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