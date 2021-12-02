https://ru.sputnik.md/20211202/narodnyy-advokat-natalya-moloshag-podala-v-otstavku--46880045.html

Народный адвокат Наталья Молошаг подала в отставку

Народный адвокат Наталья Молошаг подала в отставку

После скандала вокруг команды народного адвоката, она решила покинуть пост.

2021-12-02T10:29+0200

2021-12-02T10:29+0200

2021-12-02T10:55+0200

в молдове

общество

молдова

омбудсмен

народный адвокат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/01/46851986_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cab840208887633be00762ece1a419a0.jpg

КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Народный адвокат Наталья Молошаг подала заявление об отставке. Сообщение об этом было размещено в четверг на официальной странице Офиса народного адвоката в Facebook. Ранее стало известно, что в команде Молошаг работает ее бывший клиент, осужденный несколько лет назад за сутенерство, что признала и сама адвокат на пресс-конференции днем ранее.Молошаг тогда же отметила, что может подать в отставку, но лишь при определенных условиях и по окончании проверки в офисе народного адвоката. Также Молошаг уточнила, что мужчина, о котором идет речь - Думитру Годорог - работает ее ассистентом еще с 2018 года по контракту о предоставлении услуг и получает небольшую зарплату.По словам народного адвоката, в ее офисе он выполняет "лишь техническую работу", функции водителя, электрика или охранника, а также он "не имеет доступа к конфиденциальной информации".Как подчеркнула Молошаг, в ее команде он оказался лишь потому, что она хотела помочь ему "интегрироваться в общество".В то же время народный адвокат рассказала, что с начала вступления в свою должность получала угрозы, в связи с чем ей была необходима охрана. Она рассказала, что сервер офиса народного адвоката был взломан и пропали важные данные. Об этом уже знает полиция и проводит расследование, заверила омбудсмен.А также Молошаг пожаловалась на плохие условия работы в офисе народного адвоката.

https://ru.sputnik.md/20211202/narodnyy-advokat-natalya-moloshag-podala-v-otstavku--46880045.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, омбудсмен, народный адвокат