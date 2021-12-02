https://ru.sputnik.md/20211202/narodnyy-advokat-natalya-moloshag-podala-v-otstavku--46880045.html
Народный адвокат Наталья Молошаг подала в отставку
Народный адвокат Наталья Молошаг подала в отставку
После скандала вокруг команды народного адвоката, она решила покинуть пост.
2021-12-02T10:29+0200
2021-12-02T10:29+0200
2021-12-02T10:55+0200
в молдове
общество
молдова
омбудсмен
народный адвокат
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КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Народный адвокат Наталья Молошаг подала заявление об отставке. Сообщение об этом было размещено в четверг на официальной странице Офиса народного адвоката в Facebook. Ранее стало известно, что в команде Молошаг работает ее бывший клиент, осужденный несколько лет назад за сутенерство, что признала и сама адвокат на пресс-конференции днем ранее.Молошаг тогда же отметила, что может подать в отставку, но лишь при определенных условиях и по окончании проверки в офисе народного адвоката. Также Молошаг уточнила, что мужчина, о котором идет речь - Думитру Годорог - работает ее ассистентом еще с 2018 года по контракту о предоставлении услуг и получает небольшую зарплату.По словам народного адвоката, в ее офисе он выполняет "лишь техническую работу", функции водителя, электрика или охранника, а также он "не имеет доступа к конфиденциальной информации".Как подчеркнула Молошаг, в ее команде он оказался лишь потому, что она хотела помочь ему "интегрироваться в общество".В то же время народный адвокат рассказала, что с начала вступления в свою должность получала угрозы, в связи с чем ей была необходима охрана. Она рассказала, что сервер офиса народного адвоката был взломан и пропали важные данные. Об этом уже знает полиция и проводит расследование, заверила омбудсмен.А также Молошаг пожаловалась на плохие условия работы в офисе народного адвоката.
https://ru.sputnik.md/20211202/narodnyy-advokat-natalya-moloshag-podala-v-otstavku--46880045.html
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в молдове, молдова, омбудсмен, народный адвокат
Народный адвокат Наталья Молошаг подала в отставку
10:29 02.12.2021 (обновлено: 10:55 02.12.2021)
После скандала вокруг команды омбудсмена Молошаг решила покинуть пост.
КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Народный адвокат Наталья Молошаг подала заявление об отставке. Сообщение об этом было размещено в четверг на официальной странице Офиса народного адвоката в Facebook.
Ранее стало известно, что в команде Молошаг работает ее бывший клиент, осужденный несколько лет назад за сутенерство, что признала и сама адвокат на пресс-конференции днем ранее.
Молошаг тогда же отметила, что может подать в отставку, но лишь при определенных условиях и по окончании проверки в офисе народного адвоката.
"Как новый глава офиса я инициировала проверку и инвентаризацию, которые выявили множество нарушений. Отсутствуют некоторые подарки международных организаций. Я уже сообщила о нарушениях в СИБ и органы финансового контроля. Если в моей деятельности выявят нарушения, чтобы не навредить имиджу офиса, я рассмотрю возможность подать в отставку", - заявила Молошаг на пресс-конференции в среду.
Также Молошаг уточнила, что мужчина, о котором идет речь - Думитру Годорог - работает ее ассистентом еще с 2018 года по контракту о предоставлении услуг и получает небольшую зарплату.
По словам народного адвоката, в ее офисе он выполняет "лишь техническую работу", функции водителя, электрика или охранника, а также он "не имеет доступа к конфиденциальной информации".
Как подчеркнула Молошаг, в ее команде он оказался лишь потому, что она хотела помочь ему "интегрироваться в общество".
В то же время народный адвокат рассказала, что с начала вступления в свою должность получала угрозы, в связи с чем ей была необходима охрана. Она рассказала, что сервер офиса народного адвоката был взломан и пропали важные данные. Об этом уже знает полиция и проводит расследование, заверила омбудсмен.
А также Молошаг пожаловалась на плохие условия работы в офисе народного адвоката.