https://ru.sputnik.md/20211202/nato-baltia-razmeschenie-yadernykh-raket-ssha-46904726.html
НАТО на распутье: готовы ли страны Балтии к размещению ядерных ракет США
НАТО на распутье: готовы ли страны Балтии к размещению ядерных ракет США
Саммит министров иностранных дел НАТО в столице Латвии 30 ноября – 1 декабря подчеркнул особую значимость "Балтийского фронта" в бессмысленной борьбе с Россией
2021-12-02T23:40+0200
2021-12-02T23:40+0200
2021-12-02T23:40+0200
в мире
нато
сша
колумнистика
страны балтии
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https://cdnn1.img.sputnik.md/img/141/06/1410677_0:0:3038:1710_1920x0_80_0_0_a04afdda330ff82c56020417f36394bd.jpg
Саммит министров иностранных дел НАТО в столице Латвии 30 ноября – 1 декабря подчеркнул особую значимость "Балтийского фронта" в бессмысленной борьбе с Россией, пообещал Европе дальнейшую деградацию системы безопасности и дрейф к термоядерному конфликту.Самые яркие заявления накануне, в ходе и после завершения саммита в Риге сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг:Кроме громких слов, параллельно на латвийском полигоне Адажи гремела артиллерийская канонада, ревела турбинами ударная авиация, суетились более 1500 военнослужащих из Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании – в формате учений НАТО Winter Shield 2021 (22 ноября – 4 декабря). В это же время 3000 военнослужащих НВС отрабатывали ведение "крупномасштабных военных действий" в приграничных маневрах The Decisive Point (14 ноября – 12 декабря).Шумное театрализованное представление альянса в Прибалтике венчала поездка на танке британского министра иностранных дел Лизы Трасс – примерно в 200 километрах от Санкт-Петербурга. Сложно представить аналогичный "перфоманс на броне" российского министра Сергея Лаврова где-нибудь под Гродно или в Шотландии, однако мы привыкли к играм "партнеров" с оружием.Финальным аккордом стали угрозы Вашингтона принять финансово-экономические меры в отношении Москвы "в ответ на враждебные шаги России" (цитата из выступления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки) в Донбассе, где сейчас для чего-то сосредоточена половина украинской армии – 125 тысяч человек.Разумеется, применение Вооруженных сил РФ на Украине зависит только от самоубийственных решений киевского режима. Ранее Служба внешней разведки назвала абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. Однако вернемся к балтийским странам.Термоядерный Drang nach OstenПонятно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг без отмашки из Вашингтона не скажет лишнего слова, и его монолог возможном размещении американского ядерного оружия "к востоку от Германии" санкционирован. Ранее Столтенберг заявил буквально следующее: "Командование ВВС Германии получило одобрение от Пентагона использовать американское ядерное оружие, хранящееся на территории этой страны, в случае появления в этом необходимости".Совершенно безответственный подход к системе нераспространения оружия массового поражения, который обещает Европе рождение гибридного ядерного оружия (применяемого в боевой обстановке неизвестно кем).США произвели около 480 модернизированных термоядерных авиабомб B61-12, из которых до 150 единиц находятся в арсеналах Европы. Пентагон не намерен вывозить эти бомбы на историческую родину. Напротив, для эффективного "сдерживания" термоядерный арсенал должен находиться как можно ближе к границам России. Если не в Грузии и на Украине, то в Польше и странах Балтии, где имеются авиабазы для приема носителей F-35А и подземные хранилища для B61-12.Американские "невидимки" хорошо заметны на радарах российских ЗРС С-400 "Триумф", но коллективный Запад в очередной раз намерен "взять Москву" если не качеством, то количеством. Крайне опасная для США и других стран НАТО игра.В ситуациях серьезных военно-политических вызовов (как это было в августе 2008 года на Южном Кавказе или весной 2014 года на Украине) российское реагирование оказывается для "партнеров" предсказуемо жестким. И неслучайно российский президент Владимир Путин 1 декабря заявил, что Москва будет настаивать на выработке договоренностей, которые бы исключали продвижение НАТО на восток с размещением угрожающих России систем вооружений непосредственно у границ РФ.Утверждение Столтенберга об отсутствии у России сфер влияния – попытка выдать желаемое за действительное. Достаточно посмотреть на карту РФ и вспомнить историю хотя бы двух последних веков, чтобы понять абсурдность подобных высказываний. Влияние любой суверенной страны в мире существует объективно, и не зависит от мнения Вашингтона или Брюсселя.С другой стороны, министры иностранных дел стран альянса 1 декабря в Риге очень положительно оценили два десятилетия участия НАТО в боевых операциях США на территории Афганистана, хотя это совершенно не соответствует реальности позорного бегства.Место встречи Запада с ВостокомБесконечная серия многонациональных маневров НАТО и строительство иностранных военных баз в Латвии, Литве и Эстонии, активное вооружение и "освоение" враждебных РФ Украины и Грузии, бездоказательные заявления Вашингтона и Брюсселя о несуществующей российской угрозе вынуждают Москву наращивать боевой потенциал до уровня, гарантирующего быстрое и полное уничтожение противника – в существующей реальности дислокации (на разных континентах).В России начинается серийное производство модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М. Асимметричным ответом РФ на угрозы в Восточной Европе может стать, к примеру, развертывание во взаимодействии с Кубой, Ираном, Сирией, КНДР и другими странами стратегических крылатых ракет дальностью до 5500 км – Х-101 и ядерных Х-102, которые не подпадают под Договор СНВ-3.Вот и белорусский президент Александр Лукашенко 30 ноября заявил, что может разместить российское ядерное оружие – инфраструктура на территории РБ имеется.Все ракетные бригады Западного военного округа ранее перевооружены на ОТРК "Искандер-М", которые позволяют гарантированно поразить любой военный объект в Восточной Европе. Дальнобойные ЗРС С-400 и тяжелые истребители Су-30СМ, Су-35 надежно прикрывают воздушные рубежи Беларуси и России. В Балтийском море количественно и качественно доминирует российский ВМФ.В ситуации боевых действий высокотехнологичное ракетное оружие России сделает бесполезными космические спутники, сухопутные группировки войск и авианосные ударные группы Пентагона, других стран НАТО. В Вооруженных силах РФ созданы несколько соединений, способных вести масштабные сетецентрические операции.В наступившем 1 декабря зимнем периоде обучения (шесть месяцев) военнослужащим гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) предстоит участвовать в 20 крупных маневрах. За это же время гвардейская танковая армия ЗВО проведет 1500 мероприятий боевой подготовки, в том числе 150 учений.В первый же день зимы более 1000 военнослужащих мотострелковых и танкового полков армейского корпуса Балтийского флота совершили марши на полигоны в Калининградской области, где начинаются плановые маневры.Система боевой подготовки постоянно усложняется и совершенствуется. Так, ранее, в ходе учений "Запад-2021" ВДВ отработали уникальные тактические решения – ночное десантирование с бронетехникой – участвовали 15 военно-транспортных самолетов Ил-76МД, на борту которых находились более тридцати БМД-4М, их экипажи и десант. Подобные способы десантирования войскам НАТО могут только сниться. Россия никому не угрожает, и открыто демонстрирует потенциальным агрессорам свои возможности принуждения к миру.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram
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в мире, нато, сша, колумнистика, страны балтии
НАТО на распутье: готовы ли страны Балтии к размещению ядерных ракет США
Александр Хроленко
обозреватель МИА "Россия сегодня"
В ситуации боевых действий высокотехнологичное ракетное оружие России сделает бесполезными космические спутники, сухопутные группировки войск и авианосные ударные группы Пентагона, других стран НАТО.
Саммит министров иностранных дел НАТО в столице Латвии 30 ноября – 1 декабря подчеркнул особую значимость "Балтийского фронта" в бессмысленной борьбе с Россией, пообещал Европе дальнейшую деградацию системы безопасности и дрейф к термоядерному конфликту.
Самые яркие заявления накануне, в ходе и после завершения саммита в Риге сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг:
вероятно размещение ядерного оружия в Восточной Европе;
страны НАТО не будут воевать с РФ из-за Украины;
у России не может быть сферы влияния – неприемлема даже мысль о том, что у России может быть своя сфера влияния.
Кроме громких слов, параллельно на латвийском полигоне Адажи гремела артиллерийская канонада, ревела турбинами ударная авиация, суетились более 1500 военнослужащих из Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании – в формате учений НАТО Winter Shield 2021 (22 ноября – 4 декабря). В это же время 3000 военнослужащих НВС отрабатывали ведение "крупномасштабных военных действий" в приграничных маневрах The Decisive Point (14 ноября – 12 декабря).
Шумное театрализованное представление альянса в Прибалтике венчала поездка на танке британского министра иностранных дел Лизы Трасс – примерно в 200 километрах от Санкт-Петербурга. Сложно представить аналогичный "перфоманс на броне" российского министра Сергея Лаврова где-нибудь под Гродно или в Шотландии, однако мы привыкли к играм "партнеров" с оружием.
Финальным аккордом стали угрозы Вашингтона принять финансово-экономические меры в отношении Москвы "в ответ на враждебные шаги России" (цитата из выступления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки) в Донбассе, где сейчас для чего-то сосредоточена половина украинской армии – 125 тысяч человек.
Разумеется, применение Вооруженных сил РФ на Украине зависит только от самоубийственных решений киевского режима. Ранее Служба внешней разведки назвала абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. Однако вернемся к балтийским странам.
Термоядерный Drang nach Osten
Понятно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг без отмашки из Вашингтона не скажет лишнего слова, и его монолог возможном размещении американского ядерного оружия "к востоку от Германии" санкционирован. Ранее Столтенберг заявил буквально следующее: "Командование ВВС Германии получило одобрение от Пентагона использовать американское ядерное оружие, хранящееся на территории этой страны, в случае появления в этом необходимости".
Совершенно безответственный подход к системе нераспространения оружия массового поражения, который обещает Европе рождение гибридного ядерного оружия (применяемого в боевой обстановке неизвестно кем).
США произвели около 480 модернизированных термоядерных авиабомб B61-12, из которых до 150 единиц находятся в арсеналах Европы. Пентагон не намерен вывозить эти бомбы на историческую родину. Напротив, для эффективного "сдерживания" термоядерный арсенал должен находиться как можно ближе к границам России. Если не в Грузии и на Украине, то в Польше и странах Балтии, где имеются авиабазы для приема носителей F-35А и подземные хранилища для B61-12.
Американские "невидимки" хорошо заметны на радарах российских ЗРС С-400 "Триумф", но коллективный Запад в очередной раз намерен "взять Москву" если не качеством, то количеством. Крайне опасная для США и других стран НАТО игра.
В ситуациях серьезных военно-политических вызовов (как это было в августе 2008 года на Южном Кавказе или весной 2014 года на Украине) российское реагирование оказывается для "партнеров" предсказуемо жестким. И неслучайно российский президент Владимир Путин 1 декабря заявил, что Москва будет настаивать на выработке договоренностей, которые бы исключали продвижение НАТО на восток с размещением угрожающих России систем вооружений непосредственно у границ РФ.
Утверждение Столтенберга об отсутствии у России сфер влияния – попытка выдать желаемое за действительное. Достаточно посмотреть на карту РФ и вспомнить историю хотя бы двух последних веков, чтобы понять абсурдность подобных высказываний. Влияние любой суверенной страны в мире существует объективно, и не зависит от мнения Вашингтона или Брюсселя.
С другой стороны, министры иностранных дел стран альянса 1 декабря в Риге очень положительно оценили два десятилетия участия НАТО в боевых операциях США на территории Афганистана, хотя это совершенно не соответствует реальности позорного бегства.
Место встречи Запада с Востоком
Бесконечная серия многонациональных маневров НАТО и строительство иностранных военных баз в Латвии, Литве и Эстонии, активное вооружение и "освоение" враждебных РФ Украины и Грузии, бездоказательные заявления Вашингтона и Брюсселя о несуществующей российской угрозе вынуждают Москву наращивать боевой потенциал до уровня, гарантирующего быстрое и полное уничтожение противника – в существующей реальности дислокации (на разных континентах).
В России начинается серийное производство модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М. Асимметричным ответом РФ на угрозы в Восточной Европе может стать, к примеру, развертывание во взаимодействии с Кубой, Ираном, Сирией, КНДР и другими странами стратегических крылатых ракет дальностью до 5500 км – Х-101 и ядерных Х-102, которые не подпадают под Договор СНВ-3.
Вот и белорусский президент Александр Лукашенко 30 ноября заявил, что может разместить российское ядерное оружие – инфраструктура на территории РБ имеется.
Все ракетные бригады Западного военного округа ранее перевооружены на ОТРК "Искандер-М", которые позволяют гарантированно поразить любой военный объект в Восточной Европе. Дальнобойные ЗРС С-400 и тяжелые истребители Су-30СМ, Су-35 надежно прикрывают воздушные рубежи Беларуси и России. В Балтийском море количественно и качественно доминирует российский ВМФ.
В ситуации боевых действий высокотехнологичное ракетное оружие России сделает бесполезными космические спутники, сухопутные группировки войск и авианосные ударные группы Пентагона, других стран НАТО. В Вооруженных силах РФ созданы несколько соединений, способных вести масштабные сетецентрические операции.
В наступившем 1 декабря зимнем периоде обучения (шесть месяцев) военнослужащим гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) предстоит участвовать в 20 крупных маневрах. За это же время гвардейская танковая армия ЗВО проведет 1500 мероприятий боевой подготовки, в том числе 150 учений.
В первый же день зимы более 1000 военнослужащих мотострелковых и танкового полков армейского корпуса Балтийского флота совершили марши на полигоны в Калининградской области, где начинаются плановые маневры.
Система боевой подготовки постоянно усложняется и совершенствуется. Так, ранее, в ходе учений "Запад-2021" ВДВ отработали уникальные тактические решения – ночное десантирование с бронетехникой – участвовали 15 военно-транспортных самолетов Ил-76МД, на борту которых находились более тридцати БМД-4М, их экипажи и десант. Подобные способы десантирования войскам НАТО могут только сниться. Россия никому не угрожает, и открыто демонстрирует потенциальным агрессорам свои возможности принуждения к миру.
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