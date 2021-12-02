https://ru.sputnik.md/20211202/nato-baltia-razmeschenie-yadernykh-raket-ssha-46904726.html

НАТО на распутье: готовы ли страны Балтии к размещению ядерных ракет США

НАТО на распутье: готовы ли страны Балтии к размещению ядерных ракет США

Саммит министров иностранных дел НАТО в столице Латвии 30 ноября – 1 декабря подчеркнул особую значимость "Балтийского фронта" в бессмысленной борьбе с Россией

2021-12-02T23:40+0200

2021-12-02T23:40+0200

2021-12-02T23:40+0200

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Саммит министров иностранных дел НАТО в столице Латвии 30 ноября – 1 декабря подчеркнул особую значимость "Балтийского фронта" в бессмысленной борьбе с Россией, пообещал Европе дальнейшую деградацию системы безопасности и дрейф к термоядерному конфликту.Самые яркие заявления накануне, в ходе и после завершения саммита в Риге сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг:Кроме громких слов, параллельно на латвийском полигоне Адажи гремела артиллерийская канонада, ревела турбинами ударная авиация, суетились более 1500 военнослужащих из Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании – в формате учений НАТО Winter Shield 2021 (22 ноября – 4 декабря). В это же время 3000 военнослужащих НВС отрабатывали ведение "крупномасштабных военных действий" в приграничных маневрах The Decisive Point (14 ноября – 12 декабря).Шумное театрализованное представление альянса в Прибалтике венчала поездка на танке британского министра иностранных дел Лизы Трасс – примерно в 200 километрах от Санкт-Петербурга. Сложно представить аналогичный "перфоманс на броне" российского министра Сергея Лаврова где-нибудь под Гродно или в Шотландии, однако мы привыкли к играм "партнеров" с оружием.Финальным аккордом стали угрозы Вашингтона принять финансово-экономические меры в отношении Москвы "в ответ на враждебные шаги России" (цитата из выступления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки) в Донбассе, где сейчас для чего-то сосредоточена половина украинской армии – 125 тысяч человек.Разумеется, применение Вооруженных сил РФ на Украине зависит только от самоубийственных решений киевского режима. Ранее Служба внешней разведки назвала абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. Однако вернемся к балтийским странам.Термоядерный Drang nach OstenПонятно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг без отмашки из Вашингтона не скажет лишнего слова, и его монолог возможном размещении американского ядерного оружия "к востоку от Германии" санкционирован. Ранее Столтенберг заявил буквально следующее: "Командование ВВС Германии получило одобрение от Пентагона использовать американское ядерное оружие, хранящееся на территории этой страны, в случае появления в этом необходимости".Совершенно безответственный подход к системе нераспространения оружия массового поражения, который обещает Европе рождение гибридного ядерного оружия (применяемого в боевой обстановке неизвестно кем).США произвели около 480 модернизированных термоядерных авиабомб B61-12, из которых до 150 единиц находятся в арсеналах Европы. Пентагон не намерен вывозить эти бомбы на историческую родину. Напротив, для эффективного "сдерживания" термоядерный арсенал должен находиться как можно ближе к границам России. Если не в Грузии и на Украине, то в Польше и странах Балтии, где имеются авиабазы для приема носителей F-35А и подземные хранилища для B61-12.Американские "невидимки" хорошо заметны на радарах российских ЗРС С-400 "Триумф", но коллективный Запад в очередной раз намерен "взять Москву" если не качеством, то количеством. Крайне опасная для США и других стран НАТО игра.В ситуациях серьезных военно-политических вызовов (как это было в августе 2008 года на Южном Кавказе или весной 2014 года на Украине) российское реагирование оказывается для "партнеров" предсказуемо жестким. И неслучайно российский президент Владимир Путин 1 декабря заявил, что Москва будет настаивать на выработке договоренностей, которые бы исключали продвижение НАТО на восток с размещением угрожающих России систем вооружений непосредственно у границ РФ.Утверждение Столтенберга об отсутствии у России сфер влияния – попытка выдать желаемое за действительное. Достаточно посмотреть на карту РФ и вспомнить историю хотя бы двух последних веков, чтобы понять абсурдность подобных высказываний. Влияние любой суверенной страны в мире существует объективно, и не зависит от мнения Вашингтона или Брюсселя.С другой стороны, министры иностранных дел стран альянса 1 декабря в Риге очень положительно оценили два десятилетия участия НАТО в боевых операциях США на территории Афганистана, хотя это совершенно не соответствует реальности позорного бегства.Место встречи Запада с ВостокомБесконечная серия многонациональных маневров НАТО и строительство иностранных военных баз в Латвии, Литве и Эстонии, активное вооружение и "освоение" враждебных РФ Украины и Грузии, бездоказательные заявления Вашингтона и Брюсселя о несуществующей российской угрозе вынуждают Москву наращивать боевой потенциал до уровня, гарантирующего быстрое и полное уничтожение противника – в существующей реальности дислокации (на разных континентах).В России начинается серийное производство модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М. Асимметричным ответом РФ на угрозы в Восточной Европе может стать, к примеру, развертывание во взаимодействии с Кубой, Ираном, Сирией, КНДР и другими странами стратегических крылатых ракет дальностью до 5500 км – Х-101 и ядерных Х-102, которые не подпадают под Договор СНВ-3.Вот и белорусский президент Александр Лукашенко 30 ноября заявил, что может разместить российское ядерное оружие – инфраструктура на территории РБ имеется.Все ракетные бригады Западного военного округа ранее перевооружены на ОТРК "Искандер-М", которые позволяют гарантированно поразить любой военный объект в Восточной Европе. Дальнобойные ЗРС С-400 и тяжелые истребители Су-30СМ, Су-35 надежно прикрывают воздушные рубежи Беларуси и России. В Балтийском море количественно и качественно доминирует российский ВМФ.В ситуации боевых действий высокотехнологичное ракетное оружие России сделает бесполезными космические спутники, сухопутные группировки войск и авианосные ударные группы Пентагона, других стран НАТО. В Вооруженных силах РФ созданы несколько соединений, способных вести масштабные сетецентрические операции.В наступившем 1 декабря зимнем периоде обучения (шесть месяцев) военнослужащим гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) предстоит участвовать в 20 крупных маневрах. За это же время гвардейская танковая армия ЗВО проведет 1500 мероприятий боевой подготовки, в том числе 150 учений.В первый же день зимы более 1000 военнослужащих мотострелковых и танкового полков армейского корпуса Балтийского флота совершили марши на полигоны в Калининградской области, где начинаются плановые маневры.Система боевой подготовки постоянно усложняется и совершенствуется. Так, ранее, в ходе учений "Запад-2021" ВДВ отработали уникальные тактические решения – ночное десантирование с бронетехникой – участвовали 15 военно-транспортных самолетов Ил-76МД, на борту которых находились более тридцати БМД-4М, их экипажи и десант. Подобные способы десантирования войскам НАТО могут только сниться. Россия никому не угрожает, и открыто демонстрирует потенциальным агрессорам свои возможности принуждения к миру.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_35:0:1511:1476_100x100_80_0_0_fdbca88737c1d0943116913d485fa653.jpg

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в мире, нато, сша, колумнистика, страны балтии