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Альтштейн: штамм "омикрон" может означать конец пандемии

Альтштейн: штамм "омикрон" может означать конец пандемии

Эксперт Центра имени Гамалеи рассказал о том, что новый штамм коронавируса "омикрон" не обязательно может быть опасным

2021-12-02T08:00+0200

2021-12-02T08:00+0200

2021-12-02T08:00+0200

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Альтштейн: "омикрон" может означать конец пандемии Альтштейн: "омикрон" может означать конец пандемии

Эволюция коронавируса не означает, что каждая новая мутация делает его более опасным для человека, и при самом оптимистическом сценарии есть вероятность того, что штамм "омикрон" может свести пандемию на нет и перевести коронавирусную инфекцию в разряд обычной и нетяжелой ОРВИ. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал российский вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.Однако радоваться рано – пока новый штамм слабо изучен, поводов для оптимизма все еще нет, отметил собеседник.Вместе с тем эксперт уверен, что разработка вакцины от "омикрона" – легковыполнимая задача."Модифицировать вакцины для борьбы с новым штаммом можно легко и быстро. Это вопрос нескольких недель. Но чтобы ее начать применять, она должна пройти доклинические испытания, потом нарастающие клинические испытания с тремя фазами. Вполне возможно, что требования будут снижены и третья фаза не понадобится", – резюмировал собеседник.Всемирная организация здравоохранения приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм – B.1.1.529 – ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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