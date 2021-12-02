https://ru.sputnik.md/20211202/pas-audit-predpriyatiy-gazovoy-otrasli-46897171.html

В PAS хотят провести аудит предприятий газовой отрасли

В PAS хотят провести аудит предприятий газовой отрасли

Аудит проведут в связи с важностью этих предприятий в энергетической безопасности страны.

2021-12-02T17:41+0200

2021-12-02T17:41+0200

2021-12-02T17:42+0200

в молдове

общество

молдова

молдовагаз

аудит

"партия действие и солидарность"

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КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Партия "Действие и солидарность" (PAS) зарегистрировала в парламенте законопроект, предусматривающий аудит предприятий газовой отрасли республики. Об этом сообщил в Facebook депутат фракции PAS Раду Мариан. Согласно документу, Счетная палата должна получить доступ к отчетности о затратах и инвестициях предприятий любой формы собственности."Внешний публичный аудит Счетной палаты будет комплексным. Помимо анализа предполагаемых долгов он поможет нам лучше понять, как в последние годы шло управление этой сферой, сообщалось ли о нарушениях, актах коррупции, мошенничестве", - написал Мариан.Он пояснил, что такой контроль необходим в связи с важностью газоснабжения для благополучия и безопасности государства. Мариан подчеркнул, что в данном случае не идет речь о долге перед "Газпромом", аудит которого согласован в протоколе нового контракта. Этот аудит проведет международная компания по контракту с Минфином.Напомним, в конце октября АО "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку голубого топлива на пять лет.В нем оговаривалось и погашение долгов молдавских потребителей, которые аккумулирует на балансе "Молдовагаз".

https://ru.sputnik.md/20211202/gospredpriyatii-termoelectrica-novyy-io-gendirektora-46889403.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, молдовагаз, аудит, "партия действие и солидарность"