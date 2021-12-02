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В PAS хотят провести аудит предприятий газовой отрасли
В PAS хотят провести аудит предприятий газовой отрасли
Аудит проведут в связи с важностью этих предприятий в энергетической безопасности страны.
2021-12-02T17:41+0200
2021-12-02T17:42+0200
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молдовагаз
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"партия действие и солидарность"
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КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Партия "Действие и солидарность" (PAS) зарегистрировала в парламенте законопроект, предусматривающий аудит предприятий газовой отрасли республики. Об этом сообщил в Facebook депутат фракции PAS Раду Мариан. Согласно документу, Счетная палата должна получить доступ к отчетности о затратах и инвестициях предприятий любой формы собственности."Внешний публичный аудит Счетной палаты будет комплексным. Помимо анализа предполагаемых долгов он поможет нам лучше понять, как в последние годы шло управление этой сферой, сообщалось ли о нарушениях, актах коррупции, мошенничестве", - написал Мариан.Он пояснил, что такой контроль необходим в связи с важностью газоснабжения для благополучия и безопасности государства. Мариан подчеркнул, что в данном случае не идет речь о долге перед "Газпромом", аудит которого согласован в протоколе нового контракта. Этот аудит проведет международная компания по контракту с Минфином.Напомним, в конце октября АО "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку голубого топлива на пять лет.В нем оговаривалось и погашение долгов молдавских потребителей, которые аккумулирует на балансе "Молдовагаз".
https://ru.sputnik.md/20211202/gospredpriyatii-termoelectrica-novyy-io-gendirektora-46889403.html
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в молдове, молдова, молдовагаз, аудит, "партия действие и солидарность"

В PAS хотят провести аудит предприятий газовой отрасли

17:41 02.12.2021 (обновлено: 17:42 02.12.2021)
© Photo : Ministerul Economiei și InfrastructuriiGazoductul Iași-Ungheni
Gazoductul Iași-Ungheni - Sputnik Молдова, 1920, 02.12.2021
© Photo : Ministerul Economiei și Infrastructurii
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Юлия Липовая
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Аудит проведут для проверки деятельности газораспределительных предприятия в связи с их важностью в энергетической безопасности страны.
КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Партия "Действие и солидарность" (PAS) зарегистрировала в парламенте законопроект, предусматривающий аудит предприятий газовой отрасли республики. Об этом сообщил в Facebook депутат фракции PAS Раду Мариан.
Согласно документу, Счетная палата должна получить доступ к отчетности о затратах и инвестициях предприятий любой формы собственности.
"Внешний публичный аудит Счетной палаты будет комплексным. Помимо анализа предполагаемых долгов он поможет нам лучше понять, как в последние годы шло управление этой сферой, сообщалось ли о нарушениях, актах коррупции, мошенничестве", - написал Мариан.
Он пояснил, что такой контроль необходим в связи с важностью газоснабжения для благополучия и безопасности государства.
Мариан подчеркнул, что в данном случае не идет речь о долге перед "Газпромом", аудит которого согласован в протоколе нового контракта. Этот аудит проведет международная компания по контракту с Минфином.
Исполняющий обязанности гендиректора Termoelectrica Василе Леу - Sputnik Молдова, 1920, 02.12.2021
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Напомним, в конце октября АО "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку голубого топлива на пять лет.
В нем оговаривалось и погашение долгов молдавских потребителей, которые аккумулирует на балансе "Молдовагаз".
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