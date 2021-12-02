https://ru.sputnik.md/20211202/pensionnaya-reforma-46902659.html

Пенсионная реформа: зачем власти просят женщин еще немного поработать до пенсии

Пенсионная реформа: зачем власти просят женщин еще немного поработать до пенсии

Молдова, следуя общемировым тенденциям, возвращается к повышению пенсионного возраста и трудового стажа.

2021-12-02T21:30+0200

2021-12-02T21:30+0200

2021-12-02T21:30+0200

пенсионный возраст

пенсия

пенсионная реформа

общество

аналитика

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КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Власти Молдовы готовятся вернуться к практике поэтапного повышения пенсионного возраста для женщин до 63 лет, что должно помочь сэкономить бюджетные деньги и частично закрыть дыру в Фонде социального страхования, образовавшуюся после громогласного повышения минимальной пенсии в октябре 2021 года.Во время предвыборной кампании социальная политика и забота о пенсионерах были одним из главных пунктов предвыборной программы партии "Действие и солидарность" (PAS). С первых дней своей работы правительство Натальи Гаврилицы объявило о повышении минимальной пенсии для обладателей полного трудового стажа до двух тысяч леев — уровню прожиточного минимума в стране.Всего два месяца назад премьер, рассказывая о реформе, триумфально рапортовала о самом большом повышении пенсий за всю историю Молдовы. Тогда в молдавском правительстве говорили, что в стране есть внутренние ресурсы, которые позволят покрыть все расходы, связанные с повышением. Но, как выяснилось немногим позже, что-то пошло не так.В минувший четверг депутаты правящего большинства проголосовали за проект пенсионной реформы предложенный на этот раз не правительством, а депутатом PAS Даном Перчуном. Документ предполагает возврат к действовавшей с 2018 по конец 2020 года практике постепенного повышения пенсионного возраста в Молдове. Не приходится сомневаться, что этот законопроект будет утвержден в окончательном чтении без существенных изменений.Возраст и стажЭтот закон возвращает график поэтапного повышения пенсионного возраста в Молдове для мужчин и женщин до 63 лет.Документ предусматривает, что с 1 января 2022 года стандартный пенсионный возраст для мужчин сохранится на уровне 63 лет, а полный период уплаты социальных взносов (трудовой стаж) — 34 года.Для женщин стандартный пенсионный возраст с 1 января 2022 года составит 59 лет и будет повышаться на полгода ежегодно с 1 июля. Таким образом, возраст выхода на пенсию для женщин достигнет 63 лет 1 июля 2028 года.Полный период уплаты взносов или трудовой стаж с 1 января 2022 года для женщин будет равняться 32 годам и шести месяцам и также будет расти на полгода каждый год, достигнув к 1 июля 2024 года 34 лет.Такой же график в стране действовал до того, как коалиция Партии социалистов и Партии "Шор" не отменила повышения в декабре 2020 года. Следует отметить, что тогда депутаты проголосовали за отмену графика роста пенсионного возраста без обязательного по Конституции отзыва правительства и без серьезного финансового обоснования. Все это, учитывая практику Конституционного суда последних лет, ставит под сомнение конституционность таких изменений. Однако, за прошедший год, никто из депутатов парламента так и не обжаловал закон в Конституционном суде.Индексация плюс повышениеВ соответствии с законопроектом, также изменится процедура индексации пенсий. Точнее, помимо индексации пенсий, привязанной к уровню инфляции в стране, каждое 1 апреля пенсионеры будут получать надбавку к пенсии в виде фиксированной суммы, равной для всех пенсионеров, которая будет зависеть от реального роста экономики за прошедший год. Эту фиксированную сумму повышения пенсии будет устанавливать правительство."Досрочная пенсия"Еще одним нововведением законопроекта стала процедура выхода на пенсию до достижения установленного пенсионного возраста. С ее помощью, судя по всему, авторы проекта пытались компенсировать эффект от повышения пенсионного возраста.Механизм предоставляет право выхода на пенсию при достижении стажа, который для мужчин на 5 лет больше установленного трудового стажа, для женщин стаж должен быть больше на 3 года, чем установленный трудовой стаж.Например, если мужчина начал работать в возрасте 20 лет и проработал до 59 лет, он может выйти на пенсию в возрасте 59 лет, то есть на четыре года раньше стандартного пенсионного возраста. Но только при условии непрерывной трудовой деятельности на протяжении 39 лет.Как предложено в проекте, при досрочном выходе на пенсию, период исполнения срочной или сокращенной военной службы, период ухода за ребенком в возрасте до трех лет, период ухода за ребенком с тяжелым ограничением возможностей в возрасте до 18 лет, не будут включаться в пенсионный стаж. Этот пункт вызвал массу критики со стороны оппозиции и отдельных граждан.В профильном министерстве не скрывают, что процедурой досрочного выхода на пенсию смогут воспользоваться немногие. По подсчетам министра труда и социальной защиты Марчела Спатаря, это около 10% людей, которые смогут претендовать на пенсию в ближайшем будущем.Пенсионная политэкономияВ качестве главной причины повышения пенсионного возраста авторы изменений называют растущий дефицит Бюджета социального страхования, негативные демографические прогнозы и постепенный рост средней продолжительности жизни населения.По словам, автора нашумевшего законопроекта, в 2014 году на одного пенсионера приходилось 1,38 работающих граждан, которые оплачивают взносы социального страхования, а в 2021 году на одного пенсионера приходится уже 1,23 работающих граждан.Исходя из показателей пирамиды возрастов Молдовы, уже сейчас 23,1% населения Молдовы это люди старше 60 лет, 14% — старше 65 лет.По подсчетам Центра демографических исследований, на которые ссылается автор законопроекта, в ближайшие 20 лет доля граждан Молдовы старше 60 лет может составить около 32,3% населения, а доля людей в возрасте 65+ составит 24,4%.Исходя из этих цифр, нагрузка на пенсионную систему будет только расти, увеличивая дефицит Бюджета социального страхования, который уже давно примерно на треть покрывается за счет дотаций из государственного бюджета.Согласно проекту бюджета на 2022 год, его размер составит 31,2 миллиарда леев, из них около 12,6 миллиарда, это трансферы из госбюджета.По словам автора пенсионной реформы, депутата PAS Дана Перчуна, за счет возврата к постепенному повышению пенсионного возраста Бюджет социального страхования сможет сэкономить около 1,4 миллиарда леев ежегодно или около шести миллиардов леев за ближайшие четыре года.И тут самое время вспомнить слова премьера Натальи Гаврилицы на пресс-конференции в правительстве в сентябре этого года, о том, что в стране достаточно резервов для повышения минимальной пенсии, которое обойдется бюджету в 2,1 миллиарда леев в 2022 году.Не сложно заметить, что по воле правительства, повышение пенсии для нынешних пенсионеров до прожиточного минимума будет на ⅔ профинансировано за счет экономии на пенсионерах завтрашних. А именно за счет женщин предпенсионного возраста (для мужчин возраст выхода на пенсию уже достиг 63 лет и не повышается), которые вынуждены будут выйти на пенсию на полгода позже из-за повышения пенсионного возраста.Как в соседних странах?Молдова не единственная страна, в которой задумываются о повышении пенсионного возраста. Глобальные и региональные тенденции говорят в пользу увеличения возраста выхода на пенсию. В большинстве стран региона пенсионный возраст либо уже вырос до 63-65 лет для мужчин и 60-63 лет для женщин, либо поэтапно повышается.РумынияВ Румынии пенсионный возраст повышается с 2011 года. Для мужчин он уже достиг 65 лет, а в 2030 году для женщин достигнет 63 лет. Полный рабочий стаж составляет 35 лет.Следует отметить, что соотношение работающих и пенсионеров в соседней стране еще хуже чем в Молдове. На 9 пенсионеров приходится около 10 работающих, но это не мешает государству выплачивать среднюю пенсию в размере около 1500 румынских леев (более 6000 молдавских леев).УкраинаВосточный сосед Молдовы выгодно выделяется на фоне стран региона за счет довольно низкого минимального возраста выхода на пенсию — 60 лет для мужчин и женщин. Однако, чтобы выйти на пенсию в 60, необходимо подтвердить трудовой стаж. В 2021 году это 28 лет в 2028 будет 35 лет. Тем, у кого стажа недостаточно, с пенсией придется подождать.В 2021 году правила таковы:Чтобы выйти на пенсию в 60 лет — от 28 лет стажа;чтобы выйти на пенсию в 63 года — от 18 до 28 лет стажа;чтобы выйти в 65 лет — от 15 до 18 лет.При этом средняя пенсия в Украине сопоставима с молдавской — 3886 гривен или около 2,5 тысяч леев.РоссияВ РФ 2018 году был принят закон об изменении пенсионной системы, согласно которому пенсионный возраст был увеличен на пять лет: с 60 до 65 лет — для мужчин, с 55 до 60 лет — для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году и будет длиться до 2028 года. В 2018 году соотношение числа работающих к числу пенсионеров в России составляло 1,2 к 1. Средняя пенсия в России в 2021 году — 15,7 тысяч рублей или около 3,8 тысяч леев.БеларусьС 1 января 2017 года общеустановленный пенсионный возраст в стране повышается ежегодно на 6 месяцев на протяжении шести лет, и к 2022 году достигнет отметок 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. Трудовой стаж, необходимый для выхода на пенсию также растет. В 2021 году — это 18 лет, к 2025 году он достигнет 20 лет. Средняя пенсия в Беларуси 545 местных рублей, что около 3,8 тысяч леев.Как показывает практика соседних стран Молдова со своей пенсионной реформой в целом вписывается в региональные тренды. Но и тут есть два больших "но".Во-первых, в большинстве соседних стран, несмотря на довольно большое в процентном соотношении количество пенсионеров и высокую социальную нагрузку на государство, пенсии на порядок выше молдавских.Во-вторых, в Молдове один из самых низких показателей прогнозируемой продолжительности жизни в Европе, заметно отличающийся даже от ближайших соседей. Если по данным Всемирной организации здравоохранения за 2019 год средняя продолжительность жизни в стране составляет 73.3 года (69.3 для мужчин и 77.1 для женщин), то молдавское Национальное бюро статистики оперирует куда менее утешительными данными: 70,9 лет в среднем, в том числе 66,8 лет для мужчин и 75,1 лет для женщин в 2019 году. За 2020 год цифры еще ниже из-за возросшей смертности вызванной эпидемией коронавируса.Пожилых людей во всем мире становится больше из-за улучшения качества здравоохранения, развития медицины, постепенного роста экономического благополучия. В большей степени это относится к развитым странам и менее справедливо для развивающихся, но тем не менее глобальное старение населения не обходит стороной и Молдову.Остается только надеяться, что в будущем молдавские власти будут решать эту проблему путем интенсивного роста экономики, создания возможностей для инвестирования пенсионных фондов и поощрения финансовых накоплений на этапе трудовой деятельности, а не только за счет перекладывания денег из карманов граждан предпенсионного возраста в карманы сегодняшних пенсионеров.

https://ru.sputnik.md/20210908/kabmin-odobrili-proekt-povyshenii-minimalnoy-pensii-44589103.html

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https://ru.sputnik.md/20211013/srednyaya-pensiya-v-moldove-i-v-sosednikh-stranakh-45490334.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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пенсионный возраст, пенсия, пенсионная реформа, аналитика